Несмотря на усилия "Газпрома" газо-хранилища Европы - полу-пусты

10:14 13.11.2021

У "Газпрома" газ не закачивается

Хранилища компании в Европе пустеют



Несмотря на рост физических поставок российского газа в Европу, уровень запасов в газовых хранилищах "Газпрома" не только не увеличивается, но даже уменьшается. В трех из пяти ПХГ - Jemgum, Haidach и Bergermeer - на данный момент идет отбор газа. В "Газпроме" поясняют, что показатели нетто-отбора из ПХГ не являются объективными, так как газ в этих хранилищах хранит не только российская монополия. В любом случае уровень заполнения собственных хранилищ компании в Европе остается втрое более низким, чем в среднем по ЕС, и в этом году это отставание уже физически невозможно наверстать.



Крупнейшие подземные газовые хранилища (ПХГ) "Газпрома" в Европе - Rehden и Jemgum в Германии, Haidach в Австрии - так и не перешли в режим интенсивной закачки. Их запасы находятся на критически низком уровне, и по поручению Владимира Путина "Газпром" должен был интенсифицировать закачку в европейские ПХГ с 8 ноября - сразу после заполнения российских хранилищ.



Но, по данным европейских операторов ПХГ, в Rehden за 9 и 10 ноября было закачано лишь 2,8 млн кубометров газа (уровень его запасов - 9,58%), из Jemgum (87,4%) и Haidach (54,2%) с 8 ноября идет отбор (за 9–10 ноября отобрано 10 млн и 6 млн кубометров соответственно).

Средний уровень запасов по всем хранилищам в ЕС, по данным AGSI+, составляет 75,3%, и уже начался период отбора.

Еще одно хранилище "Газпрома" - Bergermeer в Нидерландах - заполнено на 30,71%, и из него, по данным операторов, также идет подъем газа.

При этом 9 ноября "Газпром" заявил, что утвердил и начал выполнение плана закачки газа в свои европейские хранилища.

Низкие запасы в принадлежащих "Газпрому" ПХГ в Европе связаны в том числе с августовской аварией на заводе "Газпрома" по подготовке газового конденсата в Новом Уренгое. Из-за того что российская монополия лишилась части добычных мощностей, был снижен и объем прокачки через Польшу по газопроводу Ямал-Европа (минус 35–50 млн кубометров в сутки). Для исполнения контрактов компании приходилось поднимать запасы из ПХГ в самый пик сезона закачки.



На этой неделе "Газпром" увеличил физическую поставку газа через Украину и Польшу с крайне низких значений начала ноября. Так, 11 ноября "Газпром" нарастил прокачку через Украину до своих полных контрактных обязательств в 109 млн кубометров в сутки, чего не наблюдалось уже продолжительное время. Загрузка газопровода Ямал-Европа выросла до примерно 17 млн кубометров в сутки, что в пять раз меньше пропускной способности. Дополнительные мощности по этим маршрутам "Газпром" не заказывает. Поскольку физическая поставка газа в Европу выросла, а запасы в ПХГ "Газпрома" не увеличились, видимо, отбор газа по контрактам увеличили клиенты компании.



В "Газпроме" "Ъ" пояснили, что продолжают закачивать газ в пять европейских ПХГ.



"Показатели нетто-отбора или закачки из тех или иных хранилищ не дают объективной картины, так как в них хранит газ не только "Газпром"",- заявили в компании.



Почему "Газпром" не стал существенно увеличивать поставки

В любом случае, заполнение хранилищ "Газпрома" хотя бы до уровня в 80%, сопоставимого со средним показателем по ЕС, в этом году уже выглядит практически невозможным. Для этого, по оценке Дмитрия Маринченко из Fitch, необходимо закачать около 5 млрд кубометров газа. При этом совокупная максимальная проектная производительность Rehden, Jemgum, Haidach и Bergermeer на закачку составляет около 80 млн кубометров в сутки. И для того чтобы прокачать такой объем газа, "Газпрому" как минимум необходимо будет во все оставшиеся дни года максимально использовать мощности газопровода Ямал-Европа, а компания уже забронировала их на минимальном уровне до конца ноября.



Низкий уровень запасов в ПХГ создает риски для самого "Газпрома": ему будет сложно покрыть суточные пики потребления по своим контрактам, поскольку так быстро газ по газопроводам физически поставить невозможно.



Татьяна Дятел