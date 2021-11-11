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Донбасс в шаге от войны, - Андрей Бабицкий
11:13 13.11.2021

Донбасс в шаге от войны

Андрей Бабицкий

Усиленные артиллерийские и минометные обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик продолжаются в ежедневном режиме, ситуация становится все хуже

Блинкен объяснил, почему США так следят за ситуацией на границе России и Украины

Глава ДНР Денис Пушилин сделал в связи с этим заявление о готовности к любому развитию событий на фронте. По его словам, расслабляться нельзя, поскольку это может спровоцировать ВСУ. "Они будут наступать", - сказал Пушилин.

На линии фронта, по сообщениям наблюдателей ОБСЕ, уже вполне открыто переброшено тяжелое вооружение, запрещенное "Минском-2". Танки, крупнокалиберные гаубицы и минометы, системы залпового огня находятся в зоне соприкосновения сил с обеих сторон. Но работает в основном украинская артиллерия, подразделения Народной милиции республик фактически не ведут ответный огонь.

Все это происходит на фоне заявлений из Вашингтона о том, что Россия концентрирует войска у границы с Украиной. Утверждение, что они расположились под Ельней, кажется лишенным логики, поскольку город находится на приличном расстоянии от границы - в 270 километрах. Но американские СМИ и политики продолжают гнать волну: на эту тему высказались все наиболее авторитетные в США издания, телеканалы и агентства: Politico,The Washington Post, CNN, Bloomberg. При этом похоже, что в американской столице действительно верят в возможность войны между Россией и Украиной. В Suddeutsche Zeitung 6-го ноября был опубликован материал, в котором сказано, что американские дипломаты предупреждают своих немецких коллег об опасности начала военных действий и предлагают в связи с этим отложить запуск "Северного потока - 2".

Наталья Никонорова: Киев провоцирует ДНР на полномасштабные боевые действия

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены необычайной военной активностью России "рядом с Украиной и опасаются попытки Москвы "заново сделать то, что она предприняла в 2014 году"".

Между тем, как это ни странно, в Киеве информацию о наращивании российских войск опровергают. 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала заявил, что такими сведениями он не располагает, 7 ноября пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров продублировал это заявление.

"Президент провел селекторное совещание, которое в основном было посвящено ситуации с распространением коронавируса в Украине, но обсуждались и другие моменты, в том числе вопросы безопасности. Имел слово главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Он не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить. Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она. Но у офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации", - цитирует Никифорова РИА "Новости".

Москва говорит о возможной подготовке Киевом военной провокации. Недавно на эту тему высказался Сергей Лавров, а вчера министерство обороны РФ выпустило официальное заявление, в котором говорится о возможной подготовке Украиной силовой операции. При этом упомянут заход американских военных кораблей в Черноморскую акваторию: "С учетом того, что в учениях, помимо американских ВМС, планируется задействование патрульной, тактической и стратегической авиации, а также контингента вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке".

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Параллельно минская площадка не просто обездвижена: у Москвы появились серьезные претензии к Парижу и Берлину, которых она обвиняет в игнорировании "Минских соглашений". "Интерфакс" цитирует информированный источник, по словам которого, "немцы и французы по-другому стали читать "Минск", называть Россию стороной конфликта, требовать выполнения каких-то обязательств".

"В этих условиях участие наше ни к чему не приведет", - сообщил источник. Речь идет о встрече глав МИД "нормандской четверки", которая планировалась, но теперь отменена, поскольку Российские предложения не учтены в подготовленном Францией и Германией проекте итогового документа.

Похоже, что ситуация развивается по непредсказуемой траектории, хотя перспектива ее ухудшения кажется более вероятной. Одно можно сказать с высокой степенью уверенности: украинская сторона явно не намерена останавливаться на достигнутом, тем более что Вашингтон явно выражает заинтересованность в усилении напряженности, утверждая, что Россия готовится к войне.

Источник - Ukraina.ru
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