Foreign Policy: Мигрант-кризис и гуманизм. Вините не Белоруссию, а Брюссель

11:26 13.11.2021 Кризис с беженцами на восточной границе ЕС - следствие бессвязной и бесчеловечной европейской миграционной политики, которую эксплуатируют автократы, считает автор. ЕС мог бы предложить правовые и гуманные решения в борьбе с этим явлением, а не увековечивать насилие и нарушение закона, за которые он так порицает других.

Foreign Policy (США): вините не Белоруссию, а Брюссель



Эндрю Коннелли (Andrew Connelly)

"Это гибридная атака, а не миграционный кризис", - твитнула 10 ноября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен о тысячах мигрантов, которых белорусский режим свез к польской границе.



Разумеется, это и то, и другое. Но отказ лидеров Европейского союза признать эту реальность отчасти объясняет, почему на ЕС в принципе обрушился этот хаос.



Прошло шесть лет с последнего миграционного кризиса в Европе, однако взрослые и дети из зон боевых действий и несостоявшихся государств до сих пор зажаты между войсками и колючей проволокой, умоляя, чтобы их впустили. Их появление на восточной границе блока подстроил и всячески облегчил аппарат безопасности белорусского диктатора Александра Лукашенко, который никак не оправится от санкций ЕС за грубые нарушения прав человека против собственного народа. Но панический, воинственный подход ЕС ко вполне управляемой проблеме миграции - как раз то, почему его дисфункциональную систему эксплуатируют враждебные игроки.



Хотя это правда, что белорусский режим действует в сговоре с хищными контрабандистами, убеждающими отчаявшихся иракцев распродать свое имущество и всей семьей пуститься в обреченное путешествие в леса Восточной Европы, история этих людей редко упоминается. Лукашенко не волнует ни их участь, ни то, отчего они бегут, - а вот Европе следует призадуматься. Однако своей навязчивой милитаризацией гуманитарной проблемы ЕС размывает само понятия убежища и подрывает те самые устои, которые по идее должны отличать его от "плохишей".



Этим летом я провел некоторое время на литовско-белорусской границе и пообщался с людьми, которым не нравится, что правительства и СМИ изображают их пешками и оружием в чужой игре. "Мы понимаем, что Европа и Белоруссия не в ладах, - сказал мне один молодой сомалиец. - А вот про Лукашенко я не знаю. Все, что я знаю, это что Белоруссия открыла нам двери, но приезжать сюда нас никто не заставлял".



Один эритрейский подросток, бежавший от призыва на воинскую службу, сказал мне: "Разумеется, мы нелегалы. Иного пути нет".



В ответ на приток мигрантов к своим границам Литва, Польша и десять других стран ЕС призвали Брюссель "приспособить существующую правовую базу к новым реалиям". Это не что иное, как призыв игнорировать Женевскую конвенцию о беженцах и узаконить разгон беззащитных людей, оказавшихся в опасной ситуации.



Когда я заметил литовскому министру иностранных дел, что Белоруссия пытает собственных граждан и едва ли кажется безопасной страной для высылки просителей убежища, он парировал: "Но афганцев-то они не мучают". Остается лишь надеяться, что он прав, хотя, даже приняв у себя тысячи мигрантов, Белоруссия не стремится к гуманитарному решению проблемы, у нее нет рабочей системы убежищ, и она в принципе чихать хотела на отчаявшихся людей, замерзающих насмерть на ее границе в последние недели.



Польша уже раньше не пускала беженцев из деспотической российской республики Чечни, а также из среднеазиатских автократий вроде Таджикистана, поэтому бросает их на произвол судьбы в Белоруссии. При этом наряду с Литвой она совершенно справедливо выдает гуманитарные визы и организует гуманитарные коридоры для бегства белорусских диссидентов. Однако спасающимся бегством от афганских талибов (Талибан - запрещенная в России террористическая организация, - Прим. ИноСМИ), сирийского диктатора Башара Асада и сомалийских исламистов "аш-Шабаб" ждет иная судьба. Почему?

В то время как множество совершенно оправданных обвинений может быть направлено в адрес режима Лукашенко и его сторонников в Кремле, в этом также виновата неэффективная политика ЕС в области миграции. Запрос на предоставление убежища обычно рассматривается в той стране, куда соискатель впервые прибыл.



Из-за этого людям приходится подолгу томиться в странах, куда они даже не собирались. Эту систему разработали богатые северные страны, чтобы делегировать деликатный процесс выдачи убежища более слабым приграничным государствам Средиземноморья и Восточной Европы. Так эти страны сохраняют либеральный фасад, во всеуслышание настаивая на соблюдении прав человека, а вся грязная работа по укреплению и противодействию достается правительствам победнее на периферии.



"Мы не Белоруссия, - заявила в октябре комиссар по внутренним делам и миграции ЕС Ильва Юханссон (Ylva Johansson), обсуждая то, как Лукашенко превратил миграцию в оружие. - Мы за человечность, а не за жестокость". И все же несколько стран-членов ЕС заслуженно обвиняются в систематической жестокости, сопоставимой с силами безопасности Лукашенко.



В прошлом месяце журналисты разоблачили, как подразделения греческой береговой охраны похищают беженцев, высадившихся на Эгейских островах, и бросают их прямо в море, а также засняли, как хорватские пограничники избивают мигрантов и прогоняют их через реку в Боснию и Герцеговину. Когда просители убежища пересекают центральную часть Средиземного моря, за ними следит европейская авиация, предупреждая подготовленных ЕС ливийских ополченцев, чтобы те вернули их обратно в миграционные центры, которые опять же содержатся на европейские деньги и где пытки, изнасилования и вымогательство - обычное дело.



Учитывая, что мигранты платят огромные суммы туристическим агентствам, авиакомпаниям и отелям, так или иначе связанным с белорусским государством, операция Лукашенко приносит прибыль его обложенному санкциями режиму. Но всего несколько лет назад ЕС сам поставил белорусским пограничникам оборудование для наблюдения и патрулирования на сумму в два миллиона евро, чтобы пресечь нелегальную миграцию. Экспертов тревожит, что эта же технология использовалась и для подавления внутреннего инакомыслия.



В 2020 году страны ЕС предоставили убежище примерно 280 000 человек, но сперва им надо как-то добраться до его территории. Европа просто не расселяет достаточно беженцев: в 2020 году они управились всего с 8 700. Даже до пандемии коронавируса эта цифра не превышала 21 000 человек. Если европейцам не нравится, что люди прибывают на надувных лодках и томятся за колючей проволокой, это число должно вырасти на порядок.



Точно так же многие не нуждаются в международной защите, а хотят работать и учиться, поэтому правовые возможности надо расширить, чтобы не допустить системной перегрузки убежищ. Кроме того, соискателям надо позволить работать, чтобы самим платить за себя, не полагаясь на государственную поддержку или эксплуататоров с черного рынка, но вот в Великобритании, например, им работать не дозволено.



То, как Лукашенко сотрудничает с режимом Асада, доставляя людей прямиком из Дамаска в Минск, абсурдно, но это лишь подчеркивает лицемерие мирового сообщества, которое попросту не дает большинству искателей убежища никуда улететь. Так и не предложив ни толковых возможностей, ни маршрутов переселения и к тому же элементарно не пуская просителей убежища на свою территорию, демократические страны наделили монополией на их передвижение зловещие диктатуры и сети контрабандистов, которым якобы противодействуют.



Принудительная контрабанда и торговля людьми - как раковая опухоль, но отчасти этот мрачный бизнес - продукт законов, направленных против беженцев. Если государства не хотят, чтобы наживались преступные сети, возможно, им следует задуматься над собственной ролью в создании и поддержании рынка, где они процветают. На Кипре я недавно встретил молодую сирийскую беженку, прибывшую морем из Ливана. Сильно беременную, ее вывели на берег. Уже в больнице, вскоре после родов, ей сообщили, что мужа и двоих маленьких детей депортировали в Ливан вместе с остальными пассажирами той же лодки.



Кипр практически лишил соискателей убежища права привозить свою семью на законных основаниях. Это делается, чтобы внушить людям, чтобы они в принципе не приезжали. В результате они платят контрабандистам и рискуют жизнью.



Сегодня давление исходит из Белоруссии, завтра может начаться уже изнутри ЕС. Несколько дней назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил Брюссель, что если тот не возместит миллиарды, якобы потраченные венгерским правительством на строительство антимигрантской пограничной стены, то он "готов открыть коридор для мигрантов в Австрию, Германию и Швецию".



Если бы деньги европейских налогоплательщиков шли на достойные и эффективные центры обработки данных на ключевых маршрутах миграции, а люди невозбранно воссоединялись с со своими семьями по всему континенту, то этим самым налогоплательщикам не грозил бы хаос на границе.



Диктатор завозит мигрантов с коварным умыслом, - но отчего Европа не завозит беженцев проверенных и одобренных, подкрепив свой гуманитарный аргумент и, наоборот, подорвав бизнес-модель контрабандистов? Билеты на самолет стоят не дороже бесконечных заборов, систем наблюдения и переброски войск. Нелегальная миграция и контрабандисты не исчезнут по мановению волшебной палочки, и правительства должны повести себя как взрослые и признать это для своих граждан.



При этом ЕС мог бы предложить правовые и гуманные решения в борьбе с этим явлением, а не увековечивать насилие и нарушение закона, за которые он так порицает других.



Оригинал публикации: Don"t Blame Belarus. Blame Brussels.Опубликовано 11/11/2021 Источник - ИноСМИ

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