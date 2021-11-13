Как избежать превращения московских окраин в гетто? - "Взгляд"

14:58 13.11.2021 Гастарбайтеры активно обживают Новую Москву и юго-восток столицы

13 ноября 2021,



Текст: Елена Лексина,

Ростислав Зубков,

Николай Васильев



Вскоре после инцидента в Новых Ватутинках из еще одного района Новой Москвы поступил сигнал о конфликтной ситуации с мигрантами. С учетом того, что подобные случаи приобрели регулярность, становится очевидно: спальные кварталы на окраинах столицы приобретают имидж неблагополучных зон. Каким районам может грозить превращение в гетто, и можно ли еще остановить этот процесс?



Работодатели, которые массово привлекают к работе мигрантов, должны создать им комфортные условия – в первую очередь обеспечить их жильем. С таким заявлением на этой неделе выступил член Общественной палаты России Альбир Крганов, глава Московского муфтията Духовного собрания мусульман России. Как сообщило РИА "Новости", таким образом муфтий поддержал жалобы жителей поселка Сосенское в Новой Москве в президентский Совет по правам человека.



В своих письмах местные жители сообщают, что в поселке резко выросло число "резиновых квартир", где регистрируются мигранты, и они уже составляют 45% населения поселка. В последнее время ухудшилась криминогенная обстановка, пишут авторы обращения. В сентябре в этом округе была изнасилована студентка и зафиксированы еще две попытки изнасилования мигрантами, отмечает RT. В ответ местные жители создают дружины, которые называют "отрядами самообороны" – активисты встречают припозднившихся соседок у метро и сопровождают их до подъездов.



В "резиновых квартирах" прописываются иностранцы, которые работают на расположенных рядом строительном рынке "Славянский мир" и оптовом рынке "Фуд-сити", сообщили жалобщики. Кроме того, жителей Сосенского беспокоит решение перенести туда Единый миграционный центр (ЕМЦ) из подмосковного Путилкова в Сахарово в Новой Москве. Глава СПЧ Валерий Фадеев попросил главу МВД Владимира Колокольцева и мэра Москвы Сергея Собянина решить проблемы, возникающие из-за переноса миграционного центра. Но проблема "резиновых квартир", очевидно, остается нерешенной.



Обращение жителей Сосенского прозвучало на фоне взбудоражившего общественность инцидента в Новых Ватутинках в той же Новой Москве. Напомним, выходцы из Закавказья напали на мужчину с ребенком. Серия резонансных происшествий вызвала в обществе дискуссию – не превратились ли спальные районы с относительно дешевым жильем в аналоги "цветных" гетто американских городов, или неблагополучных пригородов европейских мегаполисов.



Эксперты не спешат с радикальными выводами, но при этом констатируют: отдельные районы не только Новой, но и "старой" Москвы действительно более активно заселяются приезжими иностранцами.



"Мигранты из ближнего зарубежья приезжают в Россию зарабатывать, поэтому на аренду или покупку жилья в Москве у них ограниченные средства. И в этом плане они делают выбор в пользу экономической эффективности, то есть выбирают наиболее дешевые районы с точки зрения доступности жилья. Здесь не работает обратная логика – если в районе поселились мигранты, то и цены на квартиры упали", – сказала газете ВЗГЛЯД эксперт рынка недвижимости, гендиректор компании "РД-Центр" Наталья Словесникова.



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Как сообщает портал Migranturus, в черте МКАД мигранты часто селятся в Люблине, Капотне, Старом Марьине, Солнцеве, Перове, Гольянове и Метрогородке. В части этих районов или поблизости с ними располагаются крупные торговые комплексы, рынки, продуктовые и плодоовощные базы, где работают мигранты. Вторая причина – привлекательная для людей с низким заработком цена жилья: она невысока, отчасти из-за плохих условий проживания.

Москвичи либо не селятся в этих районах, либо специально покупают здесь квартиры, чтобы потом сдавать их в аренду.



В августе "Мослента" назвала основным местом резидентной концентрации мигрантов район Котельники в ближайшем Подмосковье – точнее, ту его часть, которая располагается в ближайшей транспортной доступности от крупного рынка "Садовод". По данным издания от 2020 года, популярностью у мигрантов пользуются также Тропарево-Никулино и Дорогомиловский.



По данным специалистов ИНКОМ-Недвижимость, к этому списку можно прибавить Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и такие локации на севере столицы – Коровинское шоссе и прилегающую к нему Ангарскую улицу.



"Как правило, доступного жилья больше в районах, где превалирует ветхий жилищный фонд. И как раз там могут концентрироваться приезжие из-за сравнительно невысоких цен, – пояснила Словесникова. – Условно говоря, если в таких районах Москвы, как Люблино или Солнцево, снесут весь старый жилищный фонд и на его месте построят новый, то цена аренды сильно возрастет и вместе с тем упадет их привлекательность для мигрантов".



Некоторые районы Новой Москвы в перспективе могут превратиться в центры притяжения и скопления трудовых мигрантов, заявил газете ВЗГЛЯД урбанист и социолог, замдиректора Института демографических исследований РАН Вадим Безвербный. "Такая тенденция наблюдается в Новой Москве: это деревни Рассказовка и Саларьево, поселок Коммунарка, а также территория возле станции метро "Филатов луг", – указал он.

"В основном такие места, конечно, соседствуют со станциями метро, особенно конечными на юго-западе, западе и юго-востоке Москвы, и с другими транспортными коммуникациями. Мигрантам тоже необходимы удобства", – добавил Безвербный.



Он согласился с тем, что стихийными гетто уже постепенно становятся "ближне-подмосковные" Котельники, а также столичные районы Жулебино, Новокосино, Марьино и Борисово. Они рискуют превратиться в "районы компактного расселения трудовых мигрантов". Связано это главным образом с логикой построения цен на жилье – чем дальше от центра столицы, тем скромнее квартплата.



"Аренда квартиры – одна из ключевых статей расходов. Стоимость жилья определяет привлекательность того или иного района, ведь мигранты хотят заработать как можно больше, а потратить как можно меньше. К тому же, не все приезжие остаются: наши социологические исследования показывают, что значительная часть мигрантов возвращаются на родину, не получив гражданство России или вид на жительство", – отметил аналитик.



Безвербный отметил, что мигранты селятся не только в районах с относительно дешевым жильем (уже упомянутые Юго-Восток столицы, и некоторые районы в Новой Москве и Подмосковье) но и в весьма дорогостоящем столичном центре. "Дело в том, что многие товарищества собственников жилья (ТСЖ) отводят свои "офисы" не просто под временное нахождение мигрантов, а прямо под их проживание. Поэтому на первых этажах во многих элитных домах в центре столицы могут семьями жить приезжие. ТСЖ оборудует им койко-места, дает доступ к воде и так далее. И многих это раздражает", – пояснил Безвербный.



Но все же, подчеркнул эксперт, очаги компактного проживания иностранцев возникают на окраинах. И, вновь отметил он, эти районы в перспективе могут превратиться в аналоги гетто для этнических меньшинств, которые возникали в городах Запада.



По мнению Безвербного, в ряде стран, в первую очередь, в США, Британии и отчасти в Австралии, уже успешно справились с проблемой гетто-районов. Ключ к решению вопроса – качественная система образования, дающая возможность сломить языковой барьер между местным жителем и иностранцем. "Дело не столько в этничности, сколько в знании языка принимающей стороны, ее норм поведения и традиций. В этом смысле для нас важен опыт развитых стран", – считает эксперт.



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Безвербный напомнил об истории негритянского квартала Гарлем в Нью-Йорке. Этот район вплоть до 1960-70 годов можно было охарактеризовать словом "гетто" – возникшим в том числе, в силу того, что в других районах города чернокожим отказывали в найме жилья. "В свое время это было проблемное место, но с годами оно стало процветать", – отметил Безвербный.



Как отмечают специалисты, своим возрождением Гарлем обязан трем факторам: кампании по борьбе с преступностью, которую в 1990-е провел мэр Рудольф Джулиани, образовательным программам для чернокожего населения, и реконструкции аварийных и "проблемных" домов, с привлечением более состоятельных покупателей. В итоге район перестал представлять собой "расово однородное" гетто – доля афроамериканцев и представителей других этнических групп сейчас примерно равна. "Но замечу, что случай Гарлема – это история о положении граждан страны, относящихся к расовым меньшинствам, тогда как компактное расселение мигрантов-иностранцев – немного другая история", – уточнил Безвербный.



"Собственно, термин "гетто" к местам проживания мигрантов я бы не применял, – рассуждает эксперт по трудовой миграции группы компаний "Аксиома" Дмитрий Исповедников. – Гетто – место, которое имеет собственную инфраструктуру, магазины, пункты питания и так далее. Этого в Москве по факту нет".



Районы компактного проживания мигрантов объективно привязаны к местам работы мигрантов, отметил Исповедников. "Это крупные стройки, торговые сети, где сейчас наиболее резонансные конфликты и происходят. Коренное население тоже старается искать работу поближе к месту проживания, точно такая же логика и у трудовых мигрантов. В том числе это связано и с политикой работодателей. Но еще раз – это не гетто", – указал эксперт.



"За рубежом проблемы с мигрантами решаются как раз путем формирования мигрантских гетто с собственной инфраструктурой", – отметил Исповедников. Такая замкнутая на себя инфраструктура позволяет локализовать группы мигрантов.



"В России мы можем избежать такого варианта, – подчеркнул он. – Для этого нужно усиливать контроль за соблюдением законодательных норм, не только самими мигрантами, но и работодателями. Должна быть ответственность работодателя за условия проживания нанятых им иностранных рабочих. Вообще это касается системы контроля за тем, кто въезжает в нашу страну, как они здесь легализуются, живут и работают".



Выходом также может стать строительство общежитий, некоего легко возводимого жилья рядом с местами работы мигрантов, полагает президент Фонда "Миграция XXI век", бывший замглавы Федеральной миграционной службы Вячеслав Поставнин.



"Это позволило бы развести в Москве два людских потока – мигрантов и российских граждан, в тот момент когда все эти люди едут от места работы к месту жительства. Когда эти два потока пересекаются поздним вечером – в этом опасность", – отметил собеседник.



"Речь идет не о гетто, а о временном – служебном или производственном жилье для мигрантов.



Напомню, что в советское время, когда рабочих по лимиту привлекали в крупные города, для них строили отдельные общежития,



– вновь подчеркнул Поставнин. – Необходимо также задействовать ЧОПы или подразделения полиции, чтобы следить за порядком. Тогда может будет толк. Люди работают, им есть где отдохнуть, а не болтаться где-то". В противном случае мигранты так и будут селиться в квартирах, ближайших к местам работы – торговым базам, гипермаркетам, рынкам, стройплощадкам. "Не в центре Москвы же им селиться, – заметил эксперт. – И мы и дальше будем сталкиваться с недовольством местных жителей, по поводу того, что мигранты заселяются по двадцать человек в квартиру".



По словам собеседника, о желательности создания комплексов общежитий, "московское правительство говорило уже лет 20 назад". "Даже проекты были, но ничего не изменилось", – посетовал Поставнин. Важная проблема – как мотивировать работодателей, которые привлекают массу иностранной рабочей силы, и при этом не несут ответственность за расселение этих людей, подчеркнул эксперт. Источник - vz.ru

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