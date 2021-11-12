Да, скифы мы, да, тихоазиаты мы! Как Путин делал саммиту АТЭС российскую прививку, - А.Колесников

15:40 13.11.2021

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12 ноября президент России Владимир Путин принял участие в итоговой встрече лидеров экономик стран Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), на которой неожиданно поддержал Всемирную организацию здравоохранения в ее главных устремлениях, не обращая внимания на многочисленные претензии к ней, в том числе и со стороны российских организаций, которые занимаются сертификацией "Спутника V". О том, с чем связана эта поддержка,- специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников.



Саммит АТЭС в этом году, в отличие, например, от недавней "двадцатки" в Италии или от конференции по климату в Шотландии, куда затем в полном составе переехали участники "двадцатки", был нечеловеческим, то есть виртуальным.



Это было привычно для президента России и для председателя КНР Си Цзиньпина, которые и так никуда не ездили, а на связь выходили из "бункеров", то есть из своих резиденций в Бочаровом Ручье и Чжуннаньхай, но не для президента США Джо Байдена, который дисциплинированно летал и в Рим, и в Глазго, а потом получал ото всех за то, что на заседаниях позорно проигрывал борьбу с джетлагом.



Страны на саммите АТЭС назывались почему-то "экономиками" или в лучшем случае "территориями". Видимо, это было связано с участием в саммите представителей не только Китая, но и Гонконга и Тайваня.



Каждому участнику в ультимативной форме было предложено надеть на пленарную сессию традиционную новозеландскую накидку, уместную, может, на церемонии фотографирования в Новой Зеландии (потому что хозяева саммита традиционно надевают на гостей что-то свое, хоть и неношеное), но выглядящую нелепо на плечах лидеров экономик в их территориальных рабочих кабинетах. Впрочем, все ведь покорно надели эти разного цвета накидки и просидели в них не меньше двух часов. Отказался только один человек, да и тот премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи...



Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн открыла встречу заявлением, что "это кульминация всей работы, проделанной за год, это время принять наш общий план на десятилетия вперед".



Понятно было желание Джасинды Ардерн, которая в зеленой накидке оставляла себе шанс показать себя в выгодном цвете (президент Перу Педро Кастильо, надев синюю накидку, свел их к нулю, но очевидно, что они бы не возросли, надень он накидку любого цвета), утвердить именно этот саммит как исторический и устремленный в дальнюю историческую перспективу, но реальность в том, что человечеству, как показывает опыт хотя бы этой пандемии, вообще неизвестно сколько осталось, и заглядывать так далеко не стоит из-за элементарного суеверия.



Вот если бы итоговую декларацию приняли в этом духе, саммит, может, и правда запомнился бы.



Владимир Путин, как и остальные, выступил на саммите в закрытом режиме, но организаторы демонстративно закрывали глаза на то, что некоторые страны решатся дать выступления своих лидеров в записи.



Президент России заявил, что Россия вернулась на допандемийный уровень "по росту ВВП, и в 2021 году, по нашим оценкам, он составит до 4,7%. Конечно, это не самый высокий в регионе рост, но и не самый низкий. Это для нашей экономики вполне хороший показатель".



Даже и хорошо, что Владимир Путин наконец перестал требовать от отечественной экономики невозможного.



Хотя оптимизм выглядел странно на фоне ежедневно обновляющихся рекордов заболеваемости и смертности в России.



Просто у Владимира Путина, наверное, хорошие предчувствия.



Или он откуда-то знал, что примерно в это же время выступит вице-премьер РФ Татьяна Голикова и объявит по сути о введении обязательной вакцинации (см. материал на стр. 1.- "Ъ").



Про пандемию российский президент тоже высказался. Так, он неожиданно поддержал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) - возможно, в надежде, что она поддержит его, то есть Россию, и сертифицирует наконец "Спутник V".



- Более значимой становится роль Всемирной организации здравоохранения,- заявил Владимир Путин,- и, конечно, ее деятельность заслуживает всяческой поддержки. Недопустимы шаги, которые бы ущемляли прерогативы ВОЗ, работающей под эгидой ООН!



Это была не просто дань международному протоколу, в котором был обязательный полупоклон и в сторону ООН. Действия и рекомендации ВОЗ раздражают такое количество стран, что Владимир Путин поплыл сейчас, так сказать, против течения (не сравнить, конечно, с тем, как сейчас на своем брифинге гребла против течения Татьяна Голикова, которой нельзя было отказать в определенном мужестве).



Так что можно теперь считать, что ВОЗ отплатит господину Путину черной неблагодарностью, если будет и дальше тянуть с сертификацией российской вакцины.



Господин Путин пытался приободрить ВОЗ и к следующим активностям:



- Это (проблемы с помощью странам с доступом к вакцинам.- А. К.) происходит в том числе из-за недобросовестной конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов. И ВОЗ могла бы ускорить процедуры преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности и эффективности,- заявил Владимир Путин.



Очевидно, что переговоров о взаимном признании российской и западных вакцин не может быть до тех пор, пока доморощенная не признана ВОЗ, так что господин Путин говорит даже о преквалификации новых вакцин, с которыми можно вступать в переговорный процесс до их полноценной сертификации.



Ведь пока что торговая площадка России в переговорах с ЕС и США по поводу взаимного признания вакцин находится не то что на краю пропасти, а именно в ней самой.



То есть на дне ее.



Андрей Колесников

12.11.21