Кыргыз Данияр Иманалиев назначен директором департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК

15:43 13.11.2021

Данияр Шаршенбекович Иманалиев в ноябре 2021 года назначен директором департамента таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии.



Данияр Шаршенбекович Иманалиев родился 21 апреля 1980 года в г. Бишкек (Кыргызстан). Окончил Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры (Кыргызстан) и Университет Рицумейкан (Япония).



С 2004 по 2021 годы занимал ряд должностей, в том числе руководящие, в Министерстве экономики и финансов и Аппарате президента Кыргызской Республики.



До назначения на должность директора департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК Д.Иманалиев работал первым заместителем министра экономики.