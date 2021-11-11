Путин пообщался с казахским дээсером. Братья по искусственному разуму

17:54 13.11.2021

Владимир Путин принял участие в международной конференции по искусственному интеллекту



Искусственный интеллект, цифровая трансформация, технологический прогресс - и все это должно быть подстроено под интересы конкретного человека. На большой конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" Владимир Путин обсуждал эти вопросы с руководителем "Сбера" Германом Грефом и другими участниками.



Что такое Метавселенная, как обеспечить анонимность персональных данных и где можно получить профессию учителя по искусственному интеллекту?



За 180 лет с того дня, когда в Санкт-Петербурге открылась первая в России сберкасса, работавшая всего один день в неделю, "Сбербанк" превратился в финансовый сервис, доступный в любой точке планеты. Однако совсем недавно компания избавилась от второй части названия своей компании.



В экосистеме "Сбера" сегодня есть службы такси, магазины, телемедицина, образовательные сервисы. Миллиарды операций и сделок ежедневно совершаются на платформе, управление которой все больше берет на себя искусственный интеллект, способный подстраиваться под интересы конкретного пользователя. Но при этом собирается и используется огромное количество личной информации от каждого человека. И в доступе к этим данным должен быть порядок, отметил Владимир Путин. Президент же предложил и базовые принципы этого порядка.



"Необходимы эффективные механизмы деперсонализации и хранения данных. А также предельно четкие, понятные правила предоставления такой анонимной информации. Безусловная защита прав и интересов граждан, включая их частную жизнь. И второе. В современных условиях любая попытка установить монополию на данные ограничивает свободную конкуренцию и экономическое развитие. В этой связи прошу как можно быстрее принять законодательные решения, которые обеспечат доступ российских разработчиков искусственного интеллекта, научных организаций, бизнеса к массивам обезличенных данных государства", - сказал президент.



Речь в первую очередь о биометрических данных: отпечатки пальцев, сетчатка глаза, голос или просто черты лиц. В московском метро, напомнил Владимир Путин, технология распознавания лица уже используется для оплаты проезда. И нельзя допустить утраты контроля над столь критически важными данными, дающими доступ в первую очередь к финансовым операциям.



"Считаю, что такая предельно личная информация должна храниться в единой государственной системе биометрической идентификации. То есть государство должно взять на себя ответственность за ее хранение и при этом обеспечить свободный доступ к ней банкам, другим организациям, но в полностью зашифрованном виде, исключающем любое внешнее вмешательство, открытый доступ к персональным данным человека", - подчеркнул Владимир Путин.



Причем уже сейчас, отметил Владимир Путин необходимо задуматься и над безопасностью так называемого виртуального двойника, цифровой копии человека, способной действовать и жить не только в реальном мире, но и в так называемых Метавселенных - цифровых миров, в которых можно будет жить как в настоящем мире.



Первым термин Метавселенной придумал почти 30 лет назад писатель-фантаст Нил Стивенсон. Но то, что казалось фантастикой совсем недавно, кажется, постепенно становится реальностью. По крайней мере эта российско-казахстанская команда, победившая в конкурсе лучших проектов искусственного интеллекта с системой распознавания языка жестов глухонемых, встретилась именно в таком мире.



Дээсеры - это дата-сайентисты, или по-русски говоря, учителя искусственного интеллект. Профессия, которую пока еще называют профессией будущего, хотя, наверное, правильнее было бы сказать, что это уже профессия настоящего. Такие вот юные учителя из Казахстана уже создали нейросеть-преподавателя. Искусственный интеллект, способный на основе интересов ребенка подбирать образовательные программы.



Мотивируя, в то же время цифровые технологии и искусственный интеллект, не должны навязывать людям ненужного. Об этом президент поговорил с одним из юных участников конференции, который рассказал, что его родители работают в сфере торговли.



Возможности искусственного интеллекта, отметил глава государства, могут обеспечить прорывное развитие нашей страны. Но в то же время, подчеркнул президент, основываться на простом человеческом общении и ценностях, иначе в погоне за виртуальным, можно будет легко потерять связь с реальным.



Михаил Акинченко