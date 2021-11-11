 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казашку Омарову не допускают к ответственной должности в Госдепе США. Подозревают, что она "советская шпионка"
18:07 13.11.2021

В США пытались разглядеть "красную угрозу" в Сауле Омаровой

Недоброжелатели не хотят, чтобы выпускница МГУ вплотную занялась теневым банкингом.

Американский юрист, профессор в Корнеллском университете Роберт Хокетт заявил, что против выпускницы МГУ Сауле Омаровой в США пытались применить тактику "Красной угрозы". Сейчас президент США Джо Байден внес на рассмотрение сената ее кандидатуру на пост руководителя Управления валютного контроля американского Минфина. Однако ранее критики пытались уличить ее в "распространении идей марксизма".

В беседе с РЕН ТВ Хокетт рассказал, что достаточно близко дружит с Омаровой и слышал множество историй о детстве в Казахстане и учебе в Москве.

В США пытались разглядеть "красную угрозу" в Сауле Омаровой
"Критики часто называют ее "коммунисткой" или "марксисткой". Конечно, это абсурд. Это не та Сауле, которую я знаю. У Сауле, которую я знаю, была причина приехать в США, и эта причина явно не ее любовь к марксизму или желание распространять идеи марксизма. Не то что я бы ее осуждал, если бы это было так. Но в любом случае это явно не так. Но многие ее критики и сами это осознают, но они пытаются задействовать классическую тактику "Красной угрозы", чтобы отвлечь внимание общественности от того, что по-настоящему их волнует. А волнует их тот факт, что она будет регулировать их", - заявил Хоккет.

Юрист отметил, что сегодня теневой банкинг является "Диким Западом" финансового рынка - недоброжелатели опасаются, что Сауле всерьез займется этой сферой.

"Они не могут начать жаловаться на то, что Сауле серьезно возьмется за свою работу, и поэтому вместо этого они начинают говорить о том, что она писала в МГУ дипломную работу о Марксе, хотя в советские времена это было обязательным требованием, а не признанием в любви к Карлу Марксу", - добавил собеседник.

Хокетт добавил, что у Омаровой есть несколько важных качеств, которые делают ее идеальной кандидатурой на роль главы Управления по контролю за денежным обращением.

"У нее наметан глаз, когда дело касается так называемой теневой банковской системы. То есть определенных небанковских учреждений, которые начинают проводить денежные транзакции вне пределов традиционной банковской системы и не подпадают под прямой контроль надзорных органов, которые должны митигировать риски, связанные с подобными операциями", - отметил профессор. По его словам, Сауле замечает такие риски и "дыры" в государственном банковском регулировании на раннем этапе.

"Вторая комплементарная причина, по которой Сауле так хорошо подходит для этой должности, это ее упорность и цепкость, когда дело касается расследования подобной активности. Она не просто замечает и отмечает нарушения и потом переходит к новой теме. Она преследует все зацепки, внимательно все изучает и не отпускает проблему. И это то качество, которое нужно регулятору", - рассказал Хокетт.

По данным открытых источников, Омарова родилась в Казахской ССР. Окончила МГУ в 1989 году и в 1991 году переехала в США, пишут "Известия".

Источник - ren.tv
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