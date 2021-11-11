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Простуда мужского типа существует, это не шутки
19:15 13.11.2021

Вас разбирает злость, когда ваш партнер начинает "умирать" от легкой простуды. Вам кажется, что он преувеличивает проблему. Однако, с особым мужским способом болеть все не так просто. И, казалось бы, несерьезным явлением "мужского гриппа" всерьез занимаются ученые. Доказательств того, что обвинения в адрес мужчин несправедливы, появляется все больше.

Gazeta (Польша): простуда мужского типа существует, это не шутки

Элиза Долецка (Eliza Dolecka)

Вас разбирает злость, когда ваш партнер начинает "умирать" от простуды, едва только температура у него поднялась до 37 градусов? Прежде чем обвинять его в ипохондрии, прочтите этот текст. С этим особым мужским способом болеть все не так просто.

Выражение "мужской грипп" придумали не в Польше. В англоязычных странах оно вошло в официальные словари и описывает не грипп, а, напротив, легкую простуду, симптомы которой преувеличивают мужчины. Однако появляется все больше доказательств того, что обвинения в их адрес несправедливы.

Каждая болезнь может оказаться опасной

Возможно, банальный насморк или легкое повышение температуры заставляет перейти на постельный режим даже самых крутых парней потому, что ими движет инстинкт самосохранения. Не исключено, что мужской организм, наученный опытом предков, знает, как печально может закончиться игнорирование воспалительного процесса, даже если на первый взгляд он имеет легкое течение. Статистические данные и исследования показывают, что почти любое гриппоподобное заболевание представляет для мужчин большую угрозу, чем для женщин. Первые чаще рискуют получить опасные осложнения или даже умереть. Исключением не стал и SARS-CoV-2: 60% его жертв - мужчины.

Изыскания, нацеленные на то, чтобы исследовать это явление, велись, например, в Йельском университете. Акико Ивасаки и ее коллеги возложили вину за повышенную смертность мужчин на иммунную систему: у женщин Т-лимфоциты работают лучше, поэтому даже у пожилых дам более устойчивый иммунитет формируется эффективнее, чем у молодых мужчин.

Вот уже по меньшей мере десять лет, казалось бы, несерьезным явлением "мужского гриппа" совершенно всерьез занимаются ученые и связанные со сферой здравоохранения организации. В 2010 году ВОЗ сообщала, что "оценивая риск заражения гриппом и осложнений после болезни, следует принимать во внимание пол". Сообщение стало реакцией на данные, собранные в течение шести сезонов эпидемии гриппа в Гонконге и десяти в США. Из них однозначно следовало, что зараженные мужчины чаще попадают в больницу и рискуют умереть, даже если у них отсутствуют дополнительные факторы риска (онкологические, сердечно-сосудистые заболевания).

Проблема пещерного человека

Канадский врач профессор Кайл Сью (Kyle Sue) из Мемориального университета Ньюфаундленда, изучавший "мужской грипп" в течение нескольких лет, связывал отличия в протекании болезни у мужчин и женщин с биологическими особенностями. Он полагал, что у первых способность сопротивляться вирусам снижает тестостерон, а вторым помогает эстрадиол. К сожалению, очень быстро выяснилось, что это слишком сильное упрощение, поскольку даже женщины, у которых наступила менопауза и снизился уровень половых гормонов, имеют лучшие прогнозы, чем мужчины. Однако предположение о негативной роли тестостерона опровергнуто не было.

Профессор Кайл Сью также обращает внимание на эволюционные процессы, которые могли привести к тому, что мужской организм дает более слабый иммунный ответ при встрече с вирусом. Высшим приоритетом было выживание вида, то есть мужчина должен был найти партнершу и оплодотворить ее, а успех в этом деле зависел от готовности бороться отнюдь не с вирусами. Риск умереть от травм был выше, поэтому ключевое значение приобретала сила, выносливость и габариты, а не эффективно работающая иммунная система. Для биологии сотни лет - это одно мгновение, а процесс адаптации к новым условиям, по всей видимости, не увенчался окончательным успехом.

"Крепкий орешек" без диагноза

Однако генетическая предрасположенность не объясняет в полной мере отчаяния, в которое мужчины приходят от боли в горле или насморка, тем более что в случае серьезных заболеваний они не спешат обращаться за помощью. Поляки не ходят на профилактические осмотры, а в случае явных симптомов серьезной болезни, от которой у них больше шансов умереть, чем от осложнений простуды, медлят с визитом к врачу до последнего. Итог плачевен: в Польше средняя продолжительность жизни у мужчин на 7,5 лет меньше, чем у женщин.

Психолог и психотерапевт Матеуш Гжесяк (Mateusz Grzesiak) полагает, что эти годы отбирает у них "культ настоящего мужчины". "Им предписывается быть сильными, успешными, эффективными, скрывать свои слабости. Это разрушает и психику, и тело", - говорит эксперт, добавляя, что у молодых мужчин надежда еще есть. В результате изменения социокультурных норм забота о здоровье перестала считаться "немужским делом". Сейчас на исследование простаты проще "загнать" 40-летнего сына, чем его отца. "Благодаря популяризации темы развития социальных компетенций у молодого поколения стало меньше проблем с выражением чувств, кроме того, в наше время уже не делается такого упора на то, что следует быть „настоящим мужчиной"", - добавляет Гжесяк.

Обними меня!

Не ищите в "мужском гриппе" признаков ипохондрии. Ей подвержены представители обоих полов, но это довольно редкое явление (2-5% популяции), связанное с тревожными расстройствами, к которым более предрасположены женщины. В целом, если ваш близкий демонстрирует, что ему плохо, лучше не игнорируйте его и не ставьте диагнозов самостоятельно.

Вполне возможно, что когда ваш партнер просит принести ему чай и накрыть пледом, он на самом деле старается, даже сам того не осознавая, удовлетворить свои эмоциональные потребности. "Некоторые мужчины ищут возможность проявить чувства, ощутить близость, поскольку в обычные дни они не говорят: „Обними меня, скажи, что ты меня любишь". Общество требует от них мужественности, поэтому они прибегают к таким приемам", - говорит Матеуш Гжесяк.

Иногда на вполне резонную просьбу поддержать человека во время болезни партнерши реагируют раздражением, добавляет он. Это женщины, которые вытесняют собственные чувства, боятся их показывать или хотят видеть рядом с собой мужчину, соответствующего стандартному представлению о "крутом парне".

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636820100
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