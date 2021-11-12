 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 13.11.2021
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Пятница, 12.11.2021
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Убегая от мигрантов в БелПуще застрелился солдат "17-й Великопольской механизированной бригады"
23:01 13.11.2021

Польский солдат погиб на границе с Белоруссией

Польский солдат погиб на границе с Белоруссией. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление командования 17-й механизированной бригады Войска польского.
Отмечается, что "13 ноября в ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады".

"Предварительно установлено, что произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата", - сообщили в командовании.

Там добавили, что "в происшествии не участвовали третьи лица".

Источник - russian.rt.com
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