Убегая от мигрантов в БелПуще застрелился солдат "17-й Великопольской механизированной бригады"

23:01 13.11.2021

Польский солдат погиб на границе с Белоруссией



Польский солдат погиб на границе с Белоруссией. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление командования 17-й механизированной бригады Войска польского.

Отмечается, что "13 ноября в ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады".



"Предварительно установлено, что произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата", - сообщили в командовании.



Там добавили, что "в происшествии не участвовали третьи лица".