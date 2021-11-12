"Дочь Путина" создает Венчурный фонд

00:04 14.11.2021

Катерина Тихонова и Наталья Попова создают венчурный фонд



Директор фонда "Иннопрактика" Катерина Тихонова, которую Reuters и Bloomberg называют дочерью президента России Владимира Путина, вместе с ее первым заместителем Натальей Поповой подали заявку на регистрацию инвестиционного товарищества "Фонд технологических инвестиций". Информацию подтвердила РБК госпожа Попова через пресс-службу "Иннопрактики". Инвестиции товарищества будут осуществляться "в расчете около 3 млн руб. на один проект", рассказала она.



Инвестиционное товарищество - распространенная в России форма структурирования венчурных фондов. Они создаются управляющими партнерами, которые управляют портфелем активов и капиталом, а также могут привлекать сторонних инвесторов.



Раунды посевных инвестиций, как правило, предусматривают выделение сравнительно небольших средств компаниям на ранних этапах, когда бизнес еще неспособен самостоятельно обеспечивать свою деятельность. 90% стартапов терпят неудачу.



Источники РБК сообщают, что управлять товариществом будет компания "Управление инвестициями "ФТИ"".



Катерина Тихонова, выступая на сессии ПМЭФ в 2021 году, говорила, что особый интерес для инвестиций "может представлять научно-технологическая сфера, в частности прорывные технологии, а также компании сектора МСП".



Наталья Попова кроме работы в "Иннопрактике" занимает пост общественного омбудсмена по защите прав высокотехнологичных компаний. В августе на встрече с правлением ассоциации "Национальных чемпионов" она призвала делать ставку на быстрорастущие технологические компании.