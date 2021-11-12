Таджик Акмалиддин Каримов стал чемпионом мира по самбо

07:17 14.11.2021

Ноябрь 12, 2021

Нарзулло Латиф



Акмалиддин Каримов завоевал золотую медаль чемпионата мира по самбо в Ташкенте. Он стал четвертым чемпионом мира из Таджикистана в этом виде спорта.



Акмалиддин Каримов выступая в весовой категории до 58 кг, в первый день соревнований - 12 ноября одержал верх над своими соперниками из Тринидад и Тобаго, Марроко и Казахстана. В финале Акмалиддин обыграл Саяна Хертека из России.



Другой таджикский борец - Хушкадам Хусравов (весовая категория до 64 кг) одержал четыре победы, одолев самбистов из Кыргызстана. США, Италии и России, но в финале уступил Рахату Жананиету (Казахстан) и стал серебряным призером чемпионата.



Акмалиддин Каримов и Хушқадам Хусравов являются воспитанниками известного таджикского борца и тренера Мухаммадшарифа Сулаймонова.



12 ноября вступила в борьбу с 1/8 финала Шохида Каландарова (до 59 кг), но проиграла Анде-Михаэль Валвой из Румынии.



Чемпионат мира по самбо в Ташкенте продлится до 14 ноября. Соревнования по спортивному самбо среди мужчин и женщин, а также по боевому самбо среди мужчин состоятся в спортивном комплексе "Узбекистан". Этот турнир станет первым чемпионатом мира, где победители будут определены в 7 весовых категориях. Мужчины: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг. Женщины: 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, +80 кг. Боевое самбо: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг.



Участники чемпионата мира в узбекской столице разыграют 21 комплект медалей - 14 в спортивном самбо (по семь среди мужчин и женщин) и семь в боевом самбо (среди мужчин).



В составе сборной Таджикистана выступают 7 спортсменов по спортивному самбо и 7 – по боевому самбо. В состав сборной Таджикистана вошли Акмалиддин Каримов (58 кг), Хушкадам Хусравов (64 кг), Мухаммадисо Раджабов (до 71 кг), Хамроз Раджабов (до 79 кг), Зафар Олимшоев (до 88 кг), Фирдавс Насимов (до 98 кг) и уршед Маджидов (+ 98 кг).



В состязаниях среди женщин по спортивному самбо участвует Шохида Каландарова (до 59 кг).



Еще шесть таджикских спортсменов – Бобохон Мирзозода (-58 кг), Сорбон Латифов (-64 кг), Саидджони Хайдар (-71 кг), Табрезшо Парпишоев (-79 кг), Фаридун Одилов (-88 кг) и Олимходжа Олимов (-98 кг) поборятся за медали чемпионата по боевому самбо.



Участники чемпионата мира в Ташкенте разыграют 21 комплект медалей - 14 в спортивном самбо (по семь среди мужчин и женщин) и семь в боевом самбо (среди мужчин).



Призовой фонд чемпионата мира составляет 231 тыс. долларов США. Распределение призовых будет следующим: за золотую медаль - $4 тыс., за серебряный медаль – $3 тыс., за "бронзу" – по $2 тыс.



Соревнования должно было пройти в ноябре в Москве, но из-за вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) Россия два года не может претендовать на проведение в стране чемпионатов мира и Олимпийских игр. Поэтому Международная федерация самбо и Всероссийская федерация самбо решили перенести турнир в другую страну.



Акмалиддин Каримов стал четвертым самбистом - чемпионом мира из Таджикистана. Первым чемпионат мира по самбо выиграл легенда таджикского спорта Саидмумин Рахимов в сентябре 1975 года в Минске. 23-летний таджикский спортсмен Бехруз Ходжазода завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо в Сочи в ноябре 2017 года. Спустя год Хушкадам Хусравов стал третьим в истории Таджикистана чемпионом мира по самбо.



"Я неоднократно завоевывал бронзовые и серебряные медали на чемпионатах мира. Моя мечта - "золото" мирового первенства", заявил известный борец Акмалиддин Каримов в беседе с Радио Озоди 10 ноября.



Напомним, в прошлом году на чемпионате мира по боевому самбо в сербском городе Нови-Сад Акмалиддин Каримов стал серебряным призером. Комроншохи Устопириён в весе 90 кг выиграл бронзовую медаль чемпионата.