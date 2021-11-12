Скончался узбекский вирусолог , академик Шабат Ходжаев

08:52 14.11.2021

Скончался ученый Шабат Ходжаев

Скончался заслуженный деятель науки, член Академии наук Узбекистана, Каракалпакстана и Нью-Йорка, профессор Шабат Ходжаев.



В возрасте 98 лет скончался заслуженный деятель науки, член Академии наук Узбекистана, Каракалпакстана и Нью-Йорка, профессор Шабат Ходжаевич Ходжаев, сообщила пресс-служба Министерства инновационного развития.



Шабат Ходжаев родился в 1924 году в Ташкенте. В 1946 году окончил лечебный факультет Ташкентского медицинского института.



В ноябре 1946 года был зачислен аспирантом Института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней АМН СССР (Москва). После окончания аспирантуры и защиты диссертации работал в этом институте до 1951 года.



В 1961 году Ходжаев был избран профессором кафедры инфекционных болезней, с 1962 по 1965 годы работал проректором по научной и учебной работе, с 1964 года создал и 40 лет заведовал кафедрой инфекционных болезней детского возраста Ташкентского института усовершенствования врачей.



Шабат Ходжаев первым в 1967 году в условиях Средней Азии создал вирусологическую лабораторию при 1-й клинической инфекционной больнице и впервые в Узбекистане внедрил реакцию иммунофлюоресценции для диагностики гриппа и других острых респираторных заболеваний, говорится в сообщении.



Он внес вклад в дело ликвидации очагов холеры на территории СССР и в других странах. В 1970 году был советником правительства Болгарии по борьбе с холерой.



В 1979 году создал и стал директором Узбекского филиала Института вирусологии им. Д. И. Ивановского АМН СССР. Основатель и директор до 2004 года НИИ вирусологии Минздрава.



Профессор Шабат Ходжаев, начав работы в области вирусных гепатитов, вынашивал и постепенно осуществлял идею проведения массовой вакцинации населения Узбекистана против вируса гепатита. В 1990-1991 гг. под руководством Шабата Ходжаева в НИИ вирусологии впервые в СССР была разработана программа вакцинации против вирусного гепатита В.