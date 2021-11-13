 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Теперь он "освободитель?" - у УкрРады установили плакат с цитатами Гитлера
09:00 14.11.2021

Мирослава
Романенко
"Теперь он "освободитель?" - у Рады установили плакат с упоминанием Гитлера
13 ноября 2021 |

В украинских социальных сетях обсудили сообщение депутата Рады Максима Бужанского, раскритиковавшего действия лиц, установивших у здания Верховной рады плакат с текстом так называемого акта о провозглашении украинского государства от 30 июня 1941 года.
Депутат Рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал действия лиц, установивших у здания Верховной рады плакат с упоминанием провозглашения так называемого акта восстановления украинского государства в 1941 году и публикацией текста этого документа.

"Не знаю, кто это заботливо разместил эти плакаты возле Верховной рады, но в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной и Бабьего Яра, пункт 2 с упоминанием надежд на Адольфа Гитлера смотрится очень интересно. Спасибо, что портрет фюрера в полный рост не присобачили, вижу, недостатка в энтузиазме не было…" - написал Бужанский на своем телеграм-канале.

"Это наша история, трогательно объяснили появление писем Гитлеру на пороге Верховной рады в организации Мемориал. Интересно так получается, письма Гитлеру наша история, а Великая Отечественная война - не наша? А может не наша, а ваша? Тогда очень стройно все получается, письма Гитлеру - ваша история, Великая Отечественная - наша. А вот конец у обеих историй общий и он вам не нравится, выставлятели писем, правда?" - позже добавил Бужанский на своем телеграм-канале.

Инцидент обсудили в украинских телеграм-каналах "Бородатая Бабушка" и Klymenko Time. Многих возмутило произошедшее. Люди отметили, что нужно добиваться, чтоб пропаганда нацизма на Украине каралась.

"Страна, в которой "нацизма нет"?!" - отреагировал Александр Р.

"Очевидно, что нацизму уже 7-ой год", - добавил mixa sma.

"Гитлер - герой Украины, все нормально", - с сарказмом отметил Boris B.

"И после этого скажите мне, что это просто окружение порочит президента, а не это его курс", - написала Катерина Т.

"Интересно: если, например, портрет Хрущева повесили бы? Он же как-никак Крым присоединил к УССР. Сколько бы он провисел?" - задумался один из комментирующих.

"Это Гитлеру нужно дякувати за незалежність (Это Гитлера нужно благодарить за независимость - М. Р.)? Не удивлюсь, если в школе скоро будут учить этому детей", - добавил Galileo Kov.

"Чем больше видишь этот треш, тем больше начинаешь понимать Донецк, Луганск и Крым", - пишет Сергей.

"Больные люди. Теперь Гитлер - освободитель. Уверен, что при нормальной власти подобные заявления привели бы к тюрьме", - считает Александр.

"Тогда рядом пусть поставят выставку со зверствами фашистов…" - отреагировала Юля.

"Кто им доктор? Народ Украины должен быть для них доктором. Лечить их надо. Если народ это пропустит, то тогда надо готовиться к измерению черепов. А там и концлагеря подоспеют. А вы как думали? Это серьезно. Шутки закончились", - добавила Olga.

"Тут доктор уже бессилен… В тех головах просто мрак… Упыри. Закончат, как в 1945-м", - отметил один из комментирующих.

"Да провозгласите вы уже своего фюрера героем Украины, не тяните резину", - не выдержал Дмитрий М.

"Да за такое в любой цивилизованной стране судить надо! Это пропаганда и прославление национал-фашизма! Почему не работают законы? Почему молчит народ? Киевляне, вам это нравится! Вы согласны с этим? Люди! Что с нами?! Кто нас так заколдовал??!" - не понимает Olga.

"По ходу, судьба Украины решена. Ждать нужно только раздела. К сожалению", - подытожил Alexander B.

Источник - Регнум
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