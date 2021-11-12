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|Токаев предложил тюркам создать общий "Центр современных технопарков"
09:26 14.11.2021
Токаев предложил создать Центр современных технопарков тюркской организации
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает Zakon.kz.
В своем выступлении глава государства заявил о необходимости создания благоприятных условий для развития инноваций и стартапов.
Приглашаю вас рассмотреть вопрос создания Центра современных технопарков тюркской организации. Предлагаю в следующем году организовать специальный форум молодых специалистов, работающих в IT-сфере. Это мероприятие можно провести в международном технопарке IT-стартапов Astana Hub. Сейчас там работает свыше 560 компаний, в том числе 55 иностранных. За последние 2,5 года стартапы заработали более 375 миллионов долларов и привлекли 132 миллиона долларов инвестиций, – предложил Касым-Жомарт Токаев.
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Он также отметил, что в технопарке Astana Hub действует упрощенный визовый режим, а работающие там компании будут освобождены от налогов.
В работе форума наряду с президентом Казахстана приняли участие глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент Кыргызстана Сапар Жапаров, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан были приглашены на саммит в качестве руководителей стран-наблюдателей.