Уволенного за нерадивость Узбминздрава Хаджибаева пристроили зампредом УзбФедерации профсоюзов

09:40 14.11.2021

Абдухаким Хаджибаев стал замглавы Федерации профсоюзов

Бывший министр здравоохранения Абдухаким Хаджибаев избран заместителем председателя Федерации профсоюзов.

Ўзбек тилида O`zbek tilidaВчера, 18:20 Политика

Абдухаким Муминович Хаджибаев избран заместителем председателя Федерации профсоюзов Узбекистана. 13 ноября он был представлен перед новым коллективом, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе организации.



До назначения с ноября 2020 года он занимал должность министра здравоохранения. 11 ноября главой Минздрава стал Бехзод Мусаев.



Доктор медицинских наук, профессор Абдухаким Хаджибаев (1951 года рождения, выпускник Ташкентского государственного медицинского института - 1974) с июля 2020 года работал первым заместителем министра здравоохранения.



С 2017 по 2020 год был заместителем министра здравоохранения, в 2016-2017 годах - первым заместителем министра. Одновременно с 2007 года был генеральным директором Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП).



В 2003-2007 годах также был первым заместителем министра здравоохранения, а в 2000-2003 годах - главой РНЦЭМП, в 1999-2000 годах - заместителем генерального директора этого центра по научной работе и подготовке кадров.



В 1990-1999 годах работал главным научным сотрудником, начальником отдела Научного центра хирургии имени академика В. Вахидова.



В 1975-1990 годах был врачом-хирургом, младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником, ведущим научным сотрудником Ташкентского филиала Всесоюзного научно-исследовательского института клинической и экспериментальной хирургии.



В 1974-1975 годах был врачом-интерном Республиканской клинической больницы №1.