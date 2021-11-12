УзбМинюст советует гражданам подавать в суд на чиновников за отсутствие электричества... или собирать кизяк?

09:44 14.11.2021

"Нужно подавать в суд". Русланбек Давлетов - о возмещении ущерба за перебои в электроэнергии

Для решения проблем с перебоями в электроэнергии предприниматели должны подавать в суд на поставщика, чтобы компенсировать ущерб, считает министр юстиции Русланбек Давлетов.



Министр юстиции Русланбек Давлетов во время аудиоподкаста 12 ноября высказал свое мнение о решении проблемы низкого качества коммунальных услуг, в том числе компенсации ущерба предпринимателям в результате перебоев в подаче газа и электроэнергии.



Глава Минюста назвал эту проблему "актуальной" и подтвердил наличие перебоев в энергоснабжении, из-за чего "страдают и предприниматели, и население".



"Если речь про предпринимателей, то есть договор. Его условия определены. Поскольку вторая сторона является предприятием-монополистом, то условия договора также были изучены соответствующими организациями, т. е. есть стандартные контракты. Нужно смотреть [на проблему] на основе этих договоров", - сказал он.



По его словам, есть сложности с правовым сознанием и отношениями в этой сфере, но некоторые предприниматели через суд получают компенсацию.



"Есть предприниматели, которые подают иски суд и компенсируют ущерб. Поскольку цех работает, если его продукт или сырье останется [внутри оборудования], когда отключат свет, то он должен вытащить сырье, которое он повторно [использовать не сможет]. Все связано с ущербом", - заявил министр.



Русланбек Давлетов в качестве юриста призвал решать данный вопрос через суд.



"Нужно подавать [иск] в суд. Этим путем можно привести все в порядок. [У поставщика] обязательно повысится ответственность после того, как возместит ущерб. Завтра он будет действовать по-другому. Во многих случаях происходит так. Суды - это орган, обязывающий государственные и хозяйственные органы в соответствии с законом и договорами. Этим надо пользоваться", - отметил глава Минюста.



В ноябре 2020 года в Каттакургане (Самаркандская область) из-за отключения электричества замерзла большая часть овощей в теплицах. Предварительный ущерб был оценен в 35 тысяч долларов, не считая упущенной прибыли. Прокуратура района тогда подала в суд на региональную электросеть Самарканда с требованием возместить фермерским хозяйствам ущерб в 1,54 млрд сумов, нанесенный из-за многочасового отключения электричества в теплицах.



"Газета.uz" также писала, что в Ташкентском районе 17 тысяч потребителей были отключены от подачи электроэнергии, которая не была возобновлена после погашения долгов. Схожая ситуация наблюдалась и в других районах Ташкентской области. В связи с этим Антимонопольный комитет составил административные заявления в отношении руководителей электроснабжающих предприятий Ташкентского, Зангиатинского и Кибрайского районов с передачей дела в суд по административным делам.



В июле прошлого года депутат Максуда Ворисова (была кандидатом в президенты от партии НДПУ на выборах 2021 года) заявила, что договоры об оказании коммунальных услуг должны быть полностью пересмотрены . "За просрочку платежа потребитель платит штраф либо его отключают от сети. Но если подача электроэнергии прекращается без предупреждений, то в отношении поставщика меры не принимаются", - отмечала парламентарий.