Алмазы и золото на западе Африки будут добывать под музыку Вагнера. ЧВК Вагнера, - Ю.Енцов

10:08 14.11.2021

Алмазы и золото на западе Африки будут добывать под музыку Вагнера. ЧВК Вагнера

Мали умоляет Россию помочь

Юрий Енцов

14.11.21



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Александр Храмчихин Михаил Александров



В Париже наконец-то состоялось все время откладываемое заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности (ССВБ). Из России туда прибыли министр иностранных дел Сергей Лавров с министром обороны Сергеем Шойгу, чтобы встретиться с французскими коллегами - министром по Европе и иностранным делам Жаном-Ивом Ле Дрианом и министром вооруженных сил госпожой Флоранс Парли.



Поначалу предполагалось, что французы будут учить русских миролюбию и добросердечности. Отчего бы не поучить, ни события в Афганистане, ни Донбасс, ни беженцы на Белорусско-Польской границе напрямую Франции не касаются. А когда тебя не касается - легко быть миролюбивым.



И вдруг - накануне парижского мероприятия - с нашим Лавровым встретился еще и министр иностранных дел бывшей французской колонии, Мали Абдулай Диоп. Это обстоятельство для французской дипломатии - ужаснее якобы отравления Навального, из-за которого была отложена предыдущая встреча министров.



А глава МИД Мали пожаловался в Москве, что самое существование его страны - находится под угрозой, не смотря на многолетние старания французских и прочих европейских миротворцев, включая немцев с эстонцами. Поэтому страна в его лице обратилась к России за помощью и поддержкой в борьбе против террористов. Что-то подобное, кстати, бывало не раз в советские времена.



Что же касается ЧВК, то господин Диоп заявил, что контракт с какой-либо российской частной военной компанией его страной не заключался - пока.



Франция резко обеспокоилась действиями России - на этот раз не только на границе с Украиной, но и в Сахаре. Здесь интересы двух стран столкнулись. После майского переворота в Мали Франция сворачивает свое военного присутствие в этой стране. Президент Эммануэль Макрон решил следовать примеру Джозефа Байдена и вывести иностранный легион из Мали. Но не успел тот эвакуироваться, как там нарисовались какие-то русские. То ли просто охранники, то ли - частная военная компания (ЧВК)?



Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров напоминает, что в основном наши частные военные компании действуют в соседней Центральной африканской республике:



- Видимо их интересы распространяются теперь и на другие регионы. Я думаю, нам это полезно. ЧВК - продвигают российское влияние. Если они считают нужным там действовать, то видимо определенная выгода в этом есть. Любое расширение нашего влияния даже с помощью частных военных компаний - вещь позитивная. Тем более если государство на это денег не тратит.



Это такой английский подход, который практиковался издавна. Создавалась какая-нибудь Англо-Бурская или, например, Ост Индийская компания. Они получали от британской короны лицензию на свободу действия в определенном регионе. Продвигали британские интересы и заодно - свои собственные.



И у нас такая форма была - это казачество. Они получали от царя грамоту на освоение новых территорий и успешно этим занимались. Сейчас частные военные компании, в новой форме, по существу - продолжают старые традиции. И ничего для нас плохого в этом нет.



"СП": - Скорее всего, большинство современных людей не ассоциируют частные военные компании с казаками. Может с компьютерными симуляторами "стрелялками". Ну, а если в реальности: что там в Африке нужно нашим стрелкам в тропическом камуфляже?



- Севернее Мали находится многострадальная Ливия, богатая нефтяными запасами. Туда можно за пару дней добраться на джипе или на верблюдах по пустыне. Границы там открыты, местные племена кочуют из одной страны в другую. Если наши форпосты появятся в Мали, это может оказать стабилизирующее влияние на ситуацию в Ливии.



"СП": - Почему то французы, немцы и эстонцы, прежде осуществлявшие в Мали миротворческую операцию, как только узнали, что туда прибудут русские, решили оттуда незамедлительно убраться?



- Видимо за этими заявлениями на самом деле стоит тот факт, что местные власти поняли, что пользы от тех миротворцев нет, их там больше не хотят видеть. Правительство Мали больше решило им не оказывать никакой поддержки. А если это так, то европейские миротворцы могут оказаться между двух огней: на северо-востоке - свободолюбивые туареги, а на юго-западе - правительственные войска. Власти Мали обратились за помощью к российской компании и возможно правильно сделали…



Международный миротворческий контингент пребывал в Мали с 2013 года. Многопрофильная комплексная миссия ООН призвана была стабилизировать ситуацию в этой стране. Это ей не очень удалось. И при этом погибли более двухсот миротворцев, почти четыре сотни военнослужащих и гражданских сотрудников миссии оказались ранены.



Париж хотел "взять на слабо" временного президента Мали Ассиму Гоиту, которому без иностранной помощи, трудно, если вообще возможно справиться с наседающей "Аль-Каидой" *, ультрарадикальной международной террористической организацией, запустившей свои щупальца и здесь тоже. Но новые власти Мали быстро нашли замену французскому контингенту в лице ЧВК Вагнера. Она уже хорошо себя зарекомендовала в Африке - платишь десять миллионов в твердой валюте, долларах или лучше евро - и головной боли как не бывало. Что касается Мали, то речь может идти об одиннадцати миллионах.



Франция, Германия и Эстония давно заявили о готовности вывести своих миротворцев из Мали, если власти этой африканской страны пригласят к себе "ЧВК Вагнера". Впрочем, может и не "Вагнера", а какой-то другой? Просто если речь заходит о "российской ЧВК", то в последнее время их всех принято называть "Вагнерами".



Но наши вагнеровцы, подобно их предшественникам из не столь уж далекого британского прошлого, в основном специализируются на наведении порядка и - охране добычи полезных ископаемых. Главное полезное ископаемое Мали - это золото. На юго-западе давно ведется его добыча. Эта страна занимает по золотишку третье место в Африке после ЮАР и Ганы. Еще здесь ведется добыча алмазов. Не так бойко как в Анголе, где уже давно появилось выражение "кровавые алмазы", но частные старатели вовсю копают шурфы.



Подсчитаны малийские запасы железных руд, свинца и цинка, марганца, фосфора, бокситов, олова. Здесь есть редкоземельный литий и даже возможна добыча урана. На севере страны вовсю идет разведка залежей углеводородов.



Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин предполагает, что какие-то полезные ископаемые в Мали есть, но вряд ли они всерьез разведаны:



- Очевидно, в первую очередь Россию интересует борьба с халифатом "Аль-Каида". Считается, что он нам угрожает, в чем я лично сомневаюсь. Если бы там были экономические интересы, как например, в Ливии или Сирии, то догадаться о них труда бы не составило.



"СП": - Появятся ли там наши официальные военные советники или дело ограничится присутствием частной военной компании?



- Я думаю, что ЧВК будут в первую очередь, хотя Мали - это наш традиционный покупатель вооружений, еще с советских времен. То есть вернее сказать "покупатель" условный, вряд ли они всерьез за что-то платили. Может быть, в наши дни они еще что-нибудь из российских вооружений получат…



Глава МИД привычно назвал тему о присутствии российских ЧВК в Африке "высосанной из пальца". По его мнению, она вредит не столько имиджу Москвы, сколько репутации тех, кто распространяет подобные фейки. Хотя российские охранники, оказывая платные услуги по обеспечению безопасности, вполне имеют право находиться в странах Африки. В той же Ливии, в Демократической Республике Конго, в Судане, на Мадагаскаре, а так же в Анголе, Гвинее и Гвинее-Бисау, в Мозамбике, Зимбабве и конечно в Центральноафриканской Республике.



Впрочем, охранный бизнес в Африке - это вам не на тихой московской проходной сидеть - и убить могут. Конечно, обучать малийских военнослужащих дело вполне почтенное. Но хитрые малийцы считают для себя "абсолютно нормальным диверсифицировать своих партнеров" в сфере безопасности. Так что через некоторое время там опять могут призвать французов с эстонцами. Политика, ничего личного.



* "Аль-Каида" - решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.