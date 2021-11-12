Доктор Менгеле был прав? В США патентуют способ лечения психопатов электротоком

12:17 14.11.2021

Ученые нашли способ лечения психических заболеваний электродами

Текст: Алексей Рыбин

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Американские ученые нашли новый способ лечения психических расстройств при помощи электродов, вживляемых в мозг. Статью об этом опубликовало издание ScienceDaily.



ВОЗ назвала ситуацию с психическим здоровьем "мировым провалом"

Ученые из медицинской школы университета Миннесоты провели эксперимент с участием 12 человек, страдающих эпилепсией и перенесших операцию на мозге. В разные отделы мозга им были имплантированы электроды для выявления эпилептического очага.



Также исследователи разработали алгоритм, который отслеживает способность пациентов к когнитивному контролю - по активности мозга и на основе анализа их действий.



"Эта система может считывать активность мозга, "декодировать" ее, когда пациент испытывает трудности, и подавать небольшой электроимпульс к мозгу, чтобы помочь человеку преодолеть эту трудность", - рассказал автор исследования Алик Видж.



В итоге выяснилось, что использование импульсов позволило уменьшить сильную тревожность некоторых пациентов. По мнению ученых, это может стать принципиально новым подходом к лечению психических заболеваний.



"Вместо того, чтобы пытаться подавить симптомы, мы могли бы дать пациентам инструмент, который позволяет им контролировать свое собственное сознание", - пояснил Видж.



Сейчас технологию готовят к клиническим испытаниям.