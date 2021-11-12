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Боширов и Петров на Лошарике вывели из строя натовскую систему слежения за русскими субмаринамиБоширов и Петров на "Лошарике" вывели из строя натовскую систему слежения за русскими субмаринами
14:58 14.11.2021

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Кто-то на глубине 2.5 км украл 10 тонн секретного подводного кабеля, соединяющего Норвегию с гидролокаторами

Александр Ситников

Государственный институт морских исследований Норвегии (Institute for Maritime Research Norway’s, или IMRN) заявил, что полностью выведены из строя 66 км кабеля подводной сети. "Это просто загадка", - сказал корреспондентам Норвежской вещательной компании NRK управляющий директор института морских исследований Сиссель Рогне. Речь идет о системе двойного назначения: установленные на дне гидролокаторы и видеокамеры позволяли собирать информацию в режиме реального времени не только о рыбах и ракообразных, но и подлодках.

Обращает на себя внимание, что кабель был уничтожен еще в апреле, но достоянием публичности это стало только сейчас. Гейр Педерсен, старший научный сотрудник IMRN и руководитель проекта "Любовь к океану", пояснил эту странную задержку: все думали, что проблема легко разрешится, поскольку они не видели ничего угрожающего до того, пока не погасли экраны и не замолчали эхолоты.

Как пишет Софи Реттерстол Олайсен, журналист NRK, которая ознакомилась с материалами IMRN, сразу же после пропажи "картинки" на дно был отправлен дистанционный аппарат. Но только 10 сентября операторы подводного дрона сообщили руководству IMRN: "Кабель между „Узлом 2" и „Узлом 3" был разорван и потерян. На 100-метровом участке по обе стороны от того места, где должен был проходить кабель, не было никаких его следов".

Дальше - больше. Когда обследовали всю сеть, выяснилось, что исчезло аж 10 тонн дорогостоящего кабеля на морском дне вдоль границы Норвежского моря и Атлантического океана, точнее на участках между западной частью Скандинавского полуострова и островом Исландия и от него до Гренландии. Как раз там, где по оценке американских экспертов, пролегает путь подлодок Северного флота ВМФ РФ.

Ситуация выглядит следующим образом: сеть мощных гидролокаторов у побережья Норвегии была не просто выведена из строя - исчезли кабели, представляющие большую технологическую ценность. Янки сразу же обвинили русских, дескать, кого еще, если тут лежит маршрут бело-сине-красных субмарин.

Конечно, забавно, что гендиректор IMRN Сиссель Рогне написала заявление в полицию о пропаже кабеля, заявив, что тот сделан по уникальной технологии с применением секретных материалов, с которыми они, норвежцы, ни с кем не делились. Тамошние следаки сразу поняли, что им самим вора не найти и подключили разведывательное агентство PST, а те, похоже, решили не привлекать ЦРУ и МИ-6.

История выглядит просто невероятно, хотя бы потому, что нельзя добраться до сети, не оказавшись в поле зрения как гражданских, так и военных операторов Норвегии. "Такое впечатление, что вначале просто выключили систему, будто выдернули питание из розетки, а потом не спеша сделали свое дело", - говорят сотрудники института.

Кстати, Сиссель Рогне признала, что информацией проекта "Любовь к океану" пользовались не только ученые. Она сказала: "Нас не так сильно волнуют подводные лодки в этом районе (расположенные недалеко от береговых военных объектов в Андее, Эвенесе и других базах на севере Норвегии)… хотя, возможно, иностранные правительства могут быть заинтересованы в информации о подводном наблюдении".

Теперь она жалуется на якобы саботаж чисто научной работы. Между тем, Норвежское оборонное исследовательское учреждение никогда не скрывало, что проект "Любовь к океану" вторичен, тогда как сбор информации о русских подлодках является абсолютным приоритетом. Как бы там ни было, но сегодня часть расследования направлена на выявление судов, которые действовали в рассматриваемом районе весной этого года. Даже называется более точная дата "воровства" - 3 апреля.

Что интересно: США не сомневаются, что это дело рук Северного флота ВМФ России, мол, если кого и подозревать, то только злонамеренную Москву. Но норвежцы не столь категоричны, хоть и не исключают нашу страну из списка "преступников". Такая осторожность в оценках связана, скорее всего, с тем, что Осло явно что-то знает, тогда как Вашингтон хочет сделать из мухи слона. Тот же IMRN не исключает, что мог иметь место непреднамеренный разрыв кабеля каким-то судном в результате глубоководных работ во время разведки нефти.

В любом случае, у русофобов появился очередной повод обвинить РФ и лично Путина в воровстве кабеля. Так, американские СМИ напоминают, что в августе вблизи подводных сетей в Северной Атлантике присутствовало исследовательское судно "Янтарь" с глубоководными аппаратами на борту и с мощной гидроакустической системой.

Ага, кабель перерезали в апреле, а забрать решили в августе, типа, не по-хозяйски это добро бросать. Еще бы написали, что капитан "Янтаря" решил заработать на сдаче цветного лома…

Пентагоновское издание Military.com, в частности, неоднократно подозревало этот корабль в тайных операциях, связанных с натовскими подводными кабелями. А еще в свете нынешней норвежской "Любви к океану" заокеанские СМИ вспоминают интервью газете Washington Post в декабре 2017 года контр-адмирала ВМС США Эндрю Леннона, который еще тогда предсказывал, что "русские рано или поздно" украдут кабель. "Они явно проявляют интерес к подводной инфраструктуре НАТО", - "пророчествовал" главный (на тот момент) борец с нашими подлодками.

По его словам, "конечно, у России есть подводные лодки специального назначения, которые вполне могут быть оборудованы как для перерезания, так и для подключения к ним или даже для их воровства с целью дальнейшего изучения". Больше всего янки, оказывается, боятся не атомные субмарины проектов 885/885М "Ясень"/"Ясень-М" и 955/955А "Борей"/"Борей-А", а миниатюрные подводные лодки "Лошарик".

"Возможности „Лошарика" уже давно сильно беспокоят должностных лиц НАТО, - отмечает американский эксперт Томас Ньюдик, - одна эта российская подводная лодка потенциально может обладать мощностью, намного превышающей ее размеры, представляя мощную асимметричную морскую угрозу, например, перерезав трансатлантический кабель". Он пишет: "Хотя у нас нет доказательств того, что именно это произошло у берегов Норвегии, можно будет ожидать, что „Лошарик", по крайней мере, станет главной линией расследования".

Здесь есть любопытный момент. Говоря о загадочном деле "Любви к океану" американцы, по сути, признают, что у них нет зацепок, чтобы придраться к русским. Еще бы - часть кабеля пропала на отметке 2500 метров ниже уровня моря, причем там же были установлены гидролокаторы. На таких глубинах, даже по признанию норвежцев, технически очень сложно перерезать сверхпрочный канал связи и уж тем более унести с собой несколько тонн, не обнаружив себя.

Короче, не иначе, как мистические Боширов и Петров на "Лошарике" на такое способны. Но если серьезно, то Эйстейн Брун, руководитель технической инфраструктуры IMRN пояснил, что речь идет о сверхсложной задаче, которая под силу только высокотехнологичной структуре, в том числе и потому, что разработчики сети учитывали риск повреждения кабеля третьей стороной.

Как бы там ни было, но пока Осло решил не делиться ходом расследования с Вашингтоном, чтобы не оказаться крайним в разборках между США и соседствующей Россией. По информации IMRN, полиция вора на глубине 2.5 км не нашла, значит, норвежцам ничего не остается, как заново проложить кабель для скорейшего восстановления этого источника подводной разведки НАТО.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636891080
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