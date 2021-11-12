Боширов и Петров на "Лошарике" вывели из строя натовскую систему слежения за русскими субмаринами

14:58 14.11.2021

Это не шутка: Боширов и Петров на "Лошарике" вывели из строя натовскую систему слежения за русскими субмаринами

Кто-то на глубине 2.5 км украл 10 тонн секретного подводного кабеля, соединяющего Норвегию с гидролокаторами



Александр Ситников



Государственный институт морских исследований Норвегии (Institute for Maritime Research Norway’s, или IMRN) заявил, что полностью выведены из строя 66 км кабеля подводной сети. "Это просто загадка", - сказал корреспондентам Норвежской вещательной компании NRK управляющий директор института морских исследований Сиссель Рогне. Речь идет о системе двойного назначения: установленные на дне гидролокаторы и видеокамеры позволяли собирать информацию в режиме реального времени не только о рыбах и ракообразных, но и подлодках.



Обращает на себя внимание, что кабель был уничтожен еще в апреле, но достоянием публичности это стало только сейчас. Гейр Педерсен, старший научный сотрудник IMRN и руководитель проекта "Любовь к океану", пояснил эту странную задержку: все думали, что проблема легко разрешится, поскольку они не видели ничего угрожающего до того, пока не погасли экраны и не замолчали эхолоты.



Как пишет Софи Реттерстол Олайсен, журналист NRK, которая ознакомилась с материалами IMRN, сразу же после пропажи "картинки" на дно был отправлен дистанционный аппарат. Но только 10 сентября операторы подводного дрона сообщили руководству IMRN: "Кабель между „Узлом 2" и „Узлом 3" был разорван и потерян. На 100-метровом участке по обе стороны от того места, где должен был проходить кабель, не было никаких его следов".



Дальше - больше. Когда обследовали всю сеть, выяснилось, что исчезло аж 10 тонн дорогостоящего кабеля на морском дне вдоль границы Норвежского моря и Атлантического океана, точнее на участках между западной частью Скандинавского полуострова и островом Исландия и от него до Гренландии. Как раз там, где по оценке американских экспертов, пролегает путь подлодок Северного флота ВМФ РФ.



Ситуация выглядит следующим образом: сеть мощных гидролокаторов у побережья Норвегии была не просто выведена из строя - исчезли кабели, представляющие большую технологическую ценность. Янки сразу же обвинили русских, дескать, кого еще, если тут лежит маршрут бело-сине-красных субмарин.



Конечно, забавно, что гендиректор IMRN Сиссель Рогне написала заявление в полицию о пропаже кабеля, заявив, что тот сделан по уникальной технологии с применением секретных материалов, с которыми они, норвежцы, ни с кем не делились. Тамошние следаки сразу поняли, что им самим вора не найти и подключили разведывательное агентство PST, а те, похоже, решили не привлекать ЦРУ и МИ-6.



История выглядит просто невероятно, хотя бы потому, что нельзя добраться до сети, не оказавшись в поле зрения как гражданских, так и военных операторов Норвегии. "Такое впечатление, что вначале просто выключили систему, будто выдернули питание из розетки, а потом не спеша сделали свое дело", - говорят сотрудники института.



Кстати, Сиссель Рогне признала, что информацией проекта "Любовь к океану" пользовались не только ученые. Она сказала: "Нас не так сильно волнуют подводные лодки в этом районе (расположенные недалеко от береговых военных объектов в Андее, Эвенесе и других базах на севере Норвегии)… хотя, возможно, иностранные правительства могут быть заинтересованы в информации о подводном наблюдении".



Теперь она жалуется на якобы саботаж чисто научной работы. Между тем, Норвежское оборонное исследовательское учреждение никогда не скрывало, что проект "Любовь к океану" вторичен, тогда как сбор информации о русских подлодках является абсолютным приоритетом. Как бы там ни было, но сегодня часть расследования направлена на выявление судов, которые действовали в рассматриваемом районе весной этого года. Даже называется более точная дата "воровства" - 3 апреля.



Что интересно: США не сомневаются, что это дело рук Северного флота ВМФ России, мол, если кого и подозревать, то только злонамеренную Москву. Но норвежцы не столь категоричны, хоть и не исключают нашу страну из списка "преступников". Такая осторожность в оценках связана, скорее всего, с тем, что Осло явно что-то знает, тогда как Вашингтон хочет сделать из мухи слона. Тот же IMRN не исключает, что мог иметь место непреднамеренный разрыв кабеля каким-то судном в результате глубоководных работ во время разведки нефти.



В любом случае, у русофобов появился очередной повод обвинить РФ и лично Путина в воровстве кабеля. Так, американские СМИ напоминают, что в августе вблизи подводных сетей в Северной Атлантике присутствовало исследовательское судно "Янтарь" с глубоководными аппаратами на борту и с мощной гидроакустической системой.



Ага, кабель перерезали в апреле, а забрать решили в августе, типа, не по-хозяйски это добро бросать. Еще бы написали, что капитан "Янтаря" решил заработать на сдаче цветного лома…



Пентагоновское издание Military.com, в частности, неоднократно подозревало этот корабль в тайных операциях, связанных с натовскими подводными кабелями. А еще в свете нынешней норвежской "Любви к океану" заокеанские СМИ вспоминают интервью газете Washington Post в декабре 2017 года контр-адмирала ВМС США Эндрю Леннона, который еще тогда предсказывал, что "русские рано или поздно" украдут кабель. "Они явно проявляют интерес к подводной инфраструктуре НАТО", - "пророчествовал" главный (на тот момент) борец с нашими подлодками.



По его словам, "конечно, у России есть подводные лодки специального назначения, которые вполне могут быть оборудованы как для перерезания, так и для подключения к ним или даже для их воровства с целью дальнейшего изучения". Больше всего янки, оказывается, боятся не атомные субмарины проектов 885/885М "Ясень"/"Ясень-М" и 955/955А "Борей"/"Борей-А", а миниатюрные подводные лодки "Лошарик".



"Возможности „Лошарика" уже давно сильно беспокоят должностных лиц НАТО, - отмечает американский эксперт Томас Ньюдик, - одна эта российская подводная лодка потенциально может обладать мощностью, намного превышающей ее размеры, представляя мощную асимметричную морскую угрозу, например, перерезав трансатлантический кабель". Он пишет: "Хотя у нас нет доказательств того, что именно это произошло у берегов Норвегии, можно будет ожидать, что „Лошарик", по крайней мере, станет главной линией расследования".



Здесь есть любопытный момент. Говоря о загадочном деле "Любви к океану" американцы, по сути, признают, что у них нет зацепок, чтобы придраться к русским. Еще бы - часть кабеля пропала на отметке 2500 метров ниже уровня моря, причем там же были установлены гидролокаторы. На таких глубинах, даже по признанию норвежцев, технически очень сложно перерезать сверхпрочный канал связи и уж тем более унести с собой несколько тонн, не обнаружив себя.



Короче, не иначе, как мистические Боширов и Петров на "Лошарике" на такое способны. Но если серьезно, то Эйстейн Брун, руководитель технической инфраструктуры IMRN пояснил, что речь идет о сверхсложной задаче, которая под силу только высокотехнологичной структуре, в том числе и потому, что разработчики сети учитывали риск повреждения кабеля третьей стороной.



Как бы там ни было, но пока Осло решил не делиться ходом расследования с Вашингтоном, чтобы не оказаться крайним в разборках между США и соседствующей Россией. По информации IMRN, полиция вора на глубине 2.5 км не нашла, значит, норвежцам ничего не остается, как заново проложить кабель для скорейшего восстановления этого источника подводной разведки НАТО.