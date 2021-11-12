 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Курсант казнацгвардеец Сауран стал ЧМ по рукопашному бою
15:01 14.11.2021

Казахстанец стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период с 11 по 13 ноября 2021 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве прошел Кубок мира по рукопашному бою. Участниками стали более 300 спортсменов из 30 стран мира. В программу турнира входили дисциплины "поединок" и "самооборона". Финальные поединки состоялись в эту субботу, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

На данном турнире также приняли участие спортсмены из Республики Казахстан. В составе Национальной сборной Казахстана по рукопашному бою выступил курсант 4 курса Военного института Национальной гвардии Арапбай Сауран. Соревнование проходило в честной и упорной борьбе, где курсант Военного института показал высокий уровень спортивного мастерства, убедительно одолев спортсменов из Индии, Ирана, России и Узбекистана.



По итогам соревнования в весовой категории до 65 кг курсант 4 курса Военного института Арапбай Сауран стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою, выполнив норматив мастера спорта международного класса. Кубок мира по рукопашному бою проходил в России впервые. Целью организации является – популяризация этого вида боевых искусств, а также включение дисциплины в программу олимпиады. Военный институт Национальной гвардии Республики Казахстан имеет славные спортивные традиции. На протяжении многих лет курсанты и офицеры кузницы военных кадров являются лидерами в чемпионатах Республики Казахстан и в других соревнованиях международного уровня, отметили в пресс-службе Нацгвардии РК.

Источник - Казинформ
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