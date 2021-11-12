 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Команда девушек IT Queens из Узбекистана презентовала Путину проект по развитию искусственного интеллекта
15:17 14.11.2021

Команда девушек из Узбекистана презентовала Путину свой проект по развитию искусственного интеллекта

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Команда девушек из Узбекистана презентовала Владимиру Путину свой проект по развитию искусственного интеллекта, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Президент России принял участие в конференции Artificial Intelligence Journey 2021, которая прошла в Москве. В рамках мероприятия ему презентовали проекты победителей международного конкурса по искусственному интеллекту для молодежи. Среди них были и узбекистанцы – команда IT Queens, которая победила в номинации Data Lady.



Их разработка посвящена борьбе с преступным использованием искусственного интеллекта, так называемыми дипфейками, когда речь, фото или видео человека используются для того, чтобы вложить в его уста то, что он не говорил. Она позволяет определять и выявлять такие дипфейки.

В составе команды – пять девушек. Смотрите презентацию их проекта на видео.

Комментируя выступление девушек, Путин отметил, что подобные разработки можно использовать на пользу людям, создавать интересные и красивые, востребованные продукты.

"Но самое главное заключается в том, что с помощью искусственного интеллекта и современных технологий, вы находите способы защитить интересы людей, когда их права нарушены. Это говорит о том, что, если думать в правильном и позитивном направлении, то всегда можно найти верное решение, несмотря на все угрозы, которые связаны с техническим прогрессом. Так было всегда и во все времена, и слава Богу, это происходит и сегодня благодаря таким девушкам как вы", – подчеркнул президент России.

Источник - Podrobno.uz
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