В России собрались взять под контроль майнинг криптовалюты

15:24 14.11.2021

Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу по обсуждению вопроса обращения криптовалют



С таким предложением на пленарном заседании в четверг, 11 ноября, выступил Первый заместитель Председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой



Первый заместитель Председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) на пленарном заседании предложил легализовать майнинг криптовалюты. "Нами подготовлен законопроект и мы его внесем в обязательном порядке", - сказал парламентарий. Он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса уже назрело.



Андрей Луговой пояснил, что майнеры ежегодно обогащаются на 2 млрд долларов за счет населения и не платят при этом налоги. Кроме того, "из-за отсутствия регулирования оборота криптовалюты правоохранительные органы вообще попадают в тупик, поскольку не могут установить в деятельности отдельных лиц признаков преступления и принять необходимые процессуальные решения".



Парламентарий также предложил для обсуждения этого вопроса создать межкомитетскую рабочую группу на базе Комитета по безопасности и противодействию коррупции.



"Давайте мы, что касается рабочей группы, попросим заместителя Председателя ГД Алексея Гордеева создать такую рабочую группу из представителей профильных комитетов, а Андрей Луговой будет у него заместителем как инициатор рассмотрения этого вопроса", - сказал Председатель ГД Вячеслав Володин.