 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
Сын Муамара Каддафи подал документы на участие в президентских выборах в Ливии
18:52 14.11.2021

Сейф аль-Ислам Каддафи, второй сын убитого боевиками 10 лет назад лидера Ливии Муамара Каддафи, подал документы на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах в стране, сообщила в воскресенье местная газета al-Marsad, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Сейф аль-Ислам Каддафи подал документы для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах", - говорится в сообщении. По данным издания, документы были поданы в отделение Верховной избирательной комиссии в городе Сабха на юго-западе страны.

Весной 2020 года представители сына бывшего лидера ливийской Джамахирии заявили, что 49-летний Сейф аль-Ислам Каддафи намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в Ливии выборах главы государства.

Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол ПНС Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства был избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.

После свержения в 2011 году режима Каддафи за ним самим и его родственниками развернулась настоящая охота. Повстанцы убили Каддафи, а также его сына Муатасема. Сын Каддафи Хамис погиб в ходе бомбежек в Триполи.

В плен был захвачен еще один сын Каддафи - Сейф аль-Ислам, один из наиболее преданных соратников своего отца. Он находился в ливийской тюрьме до июля 2017 года. Прокурор Международного уголовного суда после новостей об освобождении Сейф аль-Ислама Каддафи вновь призвал арестовать его. В отношении него действует ордер на арест, выданный МУС еще в 2011 году.

Источник - Tengrinews.kz
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