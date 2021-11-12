Си Цзиньпин официально объявлен новым "кормчим китайской нации". Дежавю

00:04 15.11.2021

Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Си Цзиньпин объявлен кормчим возрождения китайской нации



Пленум ЦК Коммунистической партии Китая объявил председателя Си Цзиньпина "кормчим возрождения" китайской нации. Об этом сообщает Reuters.



Отмечается, что у лидера страны есть план построения общества среднего достатка для всех, предполагающий поддержание высоких темпов роста в экономике, который имеет все шансы на успешное воплощение. В этом году ВВП Китая составит около $17 триллионов, в 2025-м он уже может сравняться с США. А к 2030 году КНР будет доминировать в мире.



Уже сейчас в Китае средний доход на душу населения больше, чем во многих других странах, и продолжает расти.



Напомним "кормчим" и "народным лидером" ранее в КНР провозгласили Мао Цзедуна, который в 1949 году привел к власти коммунистов.



"До тех пор, пока мы поддерживаем товарища Си Цзиньпина в качестве ядра, ...гигантское судно китайского возрождения будет иметь рулевого и сможет противостоять любым штормам", - заявлено на пленуме.



Издание приводит цитату из коммюнике пленума: партия проанализировала достижения за 100 лет с момента своего основания и пришла к выводу, что она должна более тесно сплотиться вокруг Си Цзиньпина.