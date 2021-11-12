 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Министру обороны Киргизии предлагали взятку. Он рассказал, почему не взял
00:14 15.11.2021

Аида ДЖУМАШОВА

Министру обороны Бактыбеку Бекболотову предлагали взятку. Об этом глава оборонного ведомства заявил на пресс-конференции.

По его словам, конверт с деньгами ему занес бывший представитель Минобороны в ОДКБ Бердибек Асанов.

"С первого дня пребывания на своей должности я поставил вопрос борьбы с коррупцией. Вне зависимости от чинов и рангов будут уволены те, кто занимается коррупцией. Бердибек Асанов зашел ко мне с конвертом, я выгнал его из кабинета. После этого ко мне зашли мои заместители. Он не успел сказать, за что предлагает взятку. Сожалею, что это не было зафиксировано и на Асанова не надели наручники", - сказал Бактыбек Бекболотов.

Начальник управления правового обеспечения Минобороны Бактыбек Молдобаев сообщил, что Бердибек Асанов в 2009 году был осужден на два года. Позже решением Военного суда он был передан на поруки Минобороны.

"Категория должности, которую занимал Бердибек Асанов, предусматривает, что офицер дожен быть с чистой репутацией. Когда его отправляли в Москву, эти моменты не были учтены. После получения письма Совбеза его сняли", - сказал Бактыбек Молдобаев.

Напомним, представителя Минобороны Кыргызстана в ОДКБ Бердибека Асанова освободили от занимаемой должности. Он был откомандирован в Москву в мае 2021-го. Проработал заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ пять месяцев. Не согласившись с решением руководства Минобороны, Бердибек Асанов подал в суд.

Источник - 24.kg
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