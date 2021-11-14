Байден с Китаем готов конкурировать, но не воевать, - В.Скосырев

00:28 15.11.2021

14.11.2021



Нормализовать связи двух государств мешают Тайвань и нарушения прав человека

Владимир Скосырев



Си и Байден общались вполне дружелюбно до того, как двусторонние отношения резко обострились.

Виртуальный саммит президента США Джозефа Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, намеченный на 15 ноября, отражает стремление обеих сторон сгладить противоречия в военной сфере и хотя бы частично устранить препятствия для торговли. Как указали в Белом доме, Вашингтон готов к жесткой конкуренции, но не хочет конфликта. В то же время решений спорных вопросов, в частности о Тайване, в США и в Китае не ожидают. Ведь на днях Си призвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона не поддаваться попыткам Америки втянуть их в конфронтацию с КНР. По мнению экспертов, к тому же пленум ЦК КПК дал ему санкцию на воссоединение Тайваня при жизни нынешнего поколения.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что два лидера будут обсуждать проблему, как "управлять ответственно соревнованием между США и КНР и находить пути к тому, чтобы работать вместе там, где наши интересы совпадают". Встреча происходит в тот момент, когда отношения ухудшились до уровня, невиданного с тех пор, как две державы в 1979 году установили дипломатические связи и затем обменялись посольствами. Байден объявил Китай ответственным за все – от провокаций против Тайваня, подавления демократии в Гонконге до преследований уйгуров в Синьцзяне.



Масла в огонь, как отмечает Financial Times, подлил Пентагон, который предупредил, что Китай быстро расширяет свои ядерные силы; в результате его арсенал ядерных боеголовок увеличится более чем вчетверо – до 1 тыс. единиц в течение этого десятилетия. Мало того, летом Китай испытал две сверхзвуковые ракеты, которые облетели вокруг земного шара; иными словами, Китай может обойти американскую ПРО. Комментируя происходящие сдвиги в соотношении сил, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что нужно избегать конфликта из-за взаимного недопонимания. Вашингтон стремится к сосуществованию, а не к холодной войне.



Призыв к мирному сосуществованию в1950-х годах выдвигал неоднократно глава советского правительства Никита Хрущев. В Америке к этому отнеслись холодно. И вот теперь в Вашингтоне вдруг заговорили аналогичным языком. Но о чем в реальности могут договориться две державы?



В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики, сказал: "Это не личная встреча, но даже в удаленном формате это шаг вперед. Задача – снизить напряженность, договориться о регулярных контактах. Есть сферы отношений, где перспектива найти общий подход благоприятна. Это, например, изменение климата, борьба с коронавирусом, обеспечение устойчивости в энергетике. Но по Тайваню и спорам в Южно-Китайском море шансов на договоренность мало. В более широком плане США и Китай борются за место мирового лидера в ХХI веке. Тут тоже трудно найти общий знаменатель. Но можно ожидать подвижек в области торгово-экономических связей. Сейчас у Байдена непростая ситуация в экономике – инфляция, нехватка товаров из-за перебоев в снабжении. И в Китае есть проблемы – с энергетикой, сектором недвижимости. Это побуждает стороны искать компромиссные варианты, снижать накал торговой войны".



Подготовку к саммиту обсудили по телефону госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД КНР Ван И. Блинкен, повторив, по существу, формулу Псаки о том, что есть области, где интересы совпадают, выразил "обеспокоенность военным, дипломатическим и экономическим давлением на Тайвань". Ван отмел эту претензию, сказав, что если Вашингтон искренне стремится к миру, то должен прекратить поддерживать сепаратистские настроения на острове.



Пикировка между дипломатическим ведомствами двух стран – это рутина, которой никого не удивишь. Но, как утверждает South China Morning Post, жесткий курс Пекина, иными словами – самого Си, в отношении США получил в последние дни поддержку со стороны высших руководителей КПК. Пленум ЦК, впервые поставивший нынешнего генерального секретаря на тот же пьедестал, что Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, указал на то, что действия в Гонконге и по Тайваню – это важная часть наследия Си Цзиньпина и его политических успехов.



Что имеется в виду? В Гонконге по указанию Си было покончено с элементами автономии, соблюдать которые Пекин обещал при передаче бывшей колонии от Британии Китаю. Попытки сторонников демократии отстоять принципы договоренности "одна страна – две системы" были подавлены, ряд участников протестов осуждены и сидят в тюрьме. В итоговом документе пленума эти события характеризуются как "великий сдвиг от хаоса к правлению закона".



В Гонконге победа достигнута, но Тайвань остается в подвешенном состоянии. Что предлагает пленум? Старший научный сотрудник Университета Цинхуа в Пекине Се Маосун дает следующий прогноз: Си решил вернуть Тайвань в лоно родины в течение своего срока руководства страной и не оставлять вопрос на усмотрение будущих поколений.