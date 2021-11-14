Коррупция президентской власти в Латинской Америке, - Ирина Акимушкина

00:30 15.11.2021 Стремление к высшему посту как способ обеспечить безбедное будущее себе и родственникам



Об авторе: Ирина Ивановна Акимушкина – доцент кафедры американских исследований РГГУ, кандидат исторических наук.

14.11.21

Бывший глава Мексики Энрике Пенья Ньето стал фигурантом широкомасштабного дела о взяточничестве и подкупе парламентариев.

Не секрет, что одним из важнейших препятствий на пути эффективного функционирования общества является коррупция, в том числе в высших эшелонах власти. Под коррупцией понимаются совершаемые правонарушения при злоупотреблении служебным положением в интересах личной выгоды. Это взяточничество, незаконное присвоение товаров и услуг, предназначенных для общественного потребления, кумовство или непотизм, когда при приеме на работу предпочтение отдается родственникам или близким.

Вне зависимости от степени "демократичности" того или иного общества коррупция оказывает крайне негативное влияние на экономическое развитие любой страны, подрывает основы демократии, сеет недоверие и разочарование в эффективной работе институтов власти и как внешней, так и внутренней политике государства. Среди всех этих видов коррупции особое место занимает коррупция президентской власти, и особенно в государствах Латинской Америки. В большинстве их именно президент находится в центре политической системы, а в его полномочия входят общее управление государством, командование вооруженными силами и формирование правительства.



Президент в Латинской Америке также несет ответственность за сохранение суверенитета страны и имеет особые полномочия в чрезвычайных обстоятельствах за счет ограничения прав законодательной власти. Президенты обладают правом законодательной инициативы, по которому они могут издавать декреты и принимать участие в формировании судебных органов, а также проводить референдумы.



Разнообразие властных возможностей и определенная гибкость в трактовке их границ создают идеальные условия для концентрации в руках президента огромных властных полномочий. А ведь президенты в Латинской Америке, как правило, напрямую участвуют в формировании госбюджета, контроле над сбором налогов, распределении национального дохода, управлении инвестициями и социальной политикой.



В Латинской Америке можно выделить два основных вида коррупции президентской власти: коррупция во время избирательной кампании (в виде подкупа голосов избирателей) и коррупция во время президентского правления. "Чем дольше срок правления президента, тем более коррупционной становится его власть", – считает ведущий специалист по коррупции в Латинской Америке Джоэль Джонсон. Однако лишь немногие страны континента учитывают этот фактор, и только в Мексике законодательство ограничивает срок правления президента шестью годами, не позволяя избираться ему на второй срок.



Если внимательно оценить происходящие коррупционные скандалы с высшими должностными лицами в Латинской Америке, то они, как правило, не происходят в первый год правления президента ввиду того, что электорат традиционно верит его предвыборным обещаниям. Особенно это касается тех президентов, которые избираются впервые. Однако при повторных выборах оппозиция начинает мощную кампанию по дискредитации таких лидеров, обвиняя "засидевшегося" президента либо в подтасовке голосов, либо в коррупции за предыдущие годы правления.



В Латинской Америке, оценивая коррупцию президентской власти, можно выделить законодательную, когда в стране принимаются законы в интересах определенных лиц и социальных групп (политкорректно это именуется лоббированием), бюрократическую, когда искусственно создаются барьеры для принятия тех или иных решений, и бытовую коррупцию.



За последние годы на континенте зафиксировано несколько крупных коррупционных скандалов, в которых были замешаны первые лица и которые потрясли не только этот регион, но и весь мир. Достаточно упомянуть громкий коррупционный скандал, связанный с верховной властью под названием Lava Jato. Тогда в Бразилии крупнейшая строительная компания Оdebreht заплатила взятку правительству Доминиканской Республики в 92 млн долл. за получение выгодных контрактов. При этом фактическая сумма затрат на строительство превышала в три раза суммы, указанные в контрактах. Однако правительство Бразилии не приостановило деятельность этой компании, а продолжило тесно с ней сотрудничать, и как стало позднее известно – отнюдь не бескорыстно.



Особняком в процессе борьбы с коррупцией президентской власти стоит Мексика после прихода там к власти президента Мануэля Лопеса Обрадора. Следуя своим предвыборным обещаниям, он провел так называемые консультации с народом по вопросу привлечения к судебной ответственности за коррупцию своих бывших коллег, и особенно своего предшественника Энрике Пенья Ньето. 96% мексиканских граждан, принявших участие в этих консультациях, высказались за привлечение к судебной ответственности бывших президентов страны, что позволило Обрадору приступить к практическому осуществлению своего плана.



Надо отметить, что мексиканский президент избрал именно форму консультаций с народом по степени коррумпированности своих предшественников, потому что, с одной стороны, не доверял парламенту (он точно не позволил бы проводить антикоррупционные расследования), а с другой – был уверен, что мексиканский народ поддержит его в деле привлечения к судебной ответственности экс-президента Пенья Ньето (ему вменяется подкуп конгрессменов при проведении энергетической реформы в интересах частных зарубежных компаний, которые теперь могут инвестировать в мексиканскую государственную нефтяную компанию PEMEX).



В сентябре в Гватемале бывший генеральный прокурор страны, находящийся в настоящее время в США, обвинил правящие элиты и президента в получении взятки от делегации российских деловых кругов за лоббирование их интересов в гватемальском порту, через который якобы планируется вывозить уран из этой страны. И хотя ряд экспертов посчитали эти обвинения необоснованными и предвзятыми, тем не менее президент Гватемалы Алехандро Гиаматтеи был обвинен в коррупции и использовании верховных полномочий в личных корыстных целях.



По рейтингу индекса коррупции государства Латинской Америки, как это ни покажется на первый взгляд странным, опережают многие страны Азии и Африки, но далеко отстают от европейских государств. Согласно этим данным, Коста-Рика, Чили и Уругвай имеют в регионе самый низкий уровень коррупции, а Венесуэла и Гаити – самый высокий.



По результатам опросов об отношении к коррупции среди 17 тыс. жителей в 18 государствах Латинской Америки и Карибского бассейна, проведенных организацией "Латиноамериканский барометр", большинство граждан считают, что коррупция на президентском уровне подрывает основы государства, люди перестают доверять правительствам, все чаще считают именно президентов своих стран наиболее коррумпированными фигурами. А вот максимальное доверие граждане в регионе выражают СМИ, религиозным деятелям и неправительственным организациям, в том числе зарубежным.



Сам феномен усилившейся коррупции президентской власти в странах Латинской Америки и Карибского бассейна позволяет заметить, что в их большинстве политические элиты, включая президентов, используют свое служебное положение для проведения выгодной для них экономической политики, а для удержания власти они частенько прибегают к коррупции.



Основными же причинами коррупции в Латинской Америке на президентском уровне являются слабость политических институтов, низкий авторитет законодательной власти и политическая ангажированность самих членов парламентов. Достаточно упомянуть Бразилию, где более трети депутатов находятся под судебным преследованием и не сидят в тюрьме только по причине наличия у них парламентской неприкосновенности. Точно те же проблемы в парламенте Мексики – причем там, как показывают расследования, проводимые в отношении Пенья Ньето, депутаты в открытую брали взятки у министра финансов исключительно "по просьбе" тогдашнего главы государства.



Есть ли какие-то шансы если не полностью искоренить коррупцию в высших эшелонах власти в Латинской Америке, то по крайней мере снизить ее пагубное влияние на развитие государств континента? Видимо, возможно это только в случае прихода к власти действительно некоррумпированных лидеров, избранных народом, а не во многом фиктивными политическими партиями. И ставящих своей целью именно развитие собственной страны, а не решение личных финансовых вопросов.



Такими руководителями сегодня на континенте являются президент Мексики Обрадор и лидер Перу Педро Кастильо, на которых при всем желании их противники не могут повесить ни одного обвинения в коррупции. В то же время при всей своей относительной честности им приходится работать отнюдь не в политическом вакууме, а сталкиваться ежедневно с системой, в которой коррупция на всех уровнях – а уж на высшем тем более – воспринимается правящими элитами как обыденное явление. Не случайно, что сразу несколько бывших президентов Перу, Никарагуа, Сальвадора, Гватемалы, Панамы, Бразилии либо находятся под арестом, либо под следствием по обвинению в коррупции. С одной стороны, довольно глубоко укоренившиеся на континенте традиции популистской демократии приводят президентов-коррупционеров на скамью подсудимых. Но с другой – в Латинской Америке по-прежнему очень велики шансы на то, что вместо одних коррумпированных руководителей им на смену даже путем самых демократических с виду выборов народы выдвинут во власть их не менее склонных к взяточничеству клонов. Источник - ng.ru

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