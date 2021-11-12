Дочь оставшегося в Афганистане советского военнопленного приехала учиться в Россию

01:24 15.11.2021 "Можно ходить по городу без страха": дочь оставшегося в Афганистане советского военнопленного приехала учиться в Россию



Александр Хохлов



Как выяснил RT, в Россию приехала учиться дочь советского солдата Сергея Красноперова, который в 1985 году попал в плен в Афганистане и остался жить в этой неспокойной стране. На первое занятие в Уральском федеральном университете она пойдет уже в понедельник. RT поговорил с Мехмангуль Нури о первых впечатлениях от родной страны отца, мечтах и надеждах на будущее.







Мехмангуль Нури - дочь советского военнопленного Сергея Красноперова - прилетела в Россию впервые. При этом она уже студентка третьего курса Уральского федерального университета (УрФУ). Первоначальный курс обучения прошла дистанционно.



"Интернет в наших горах плохо работает, с перебоями, но большинство университетских лекций я смогла увидеть", - рассказывает она RT.



По-русски молодая гражданка Афганистана с русскими корнями не говорит. Поэтому в беседе нам помогает Мухадеса, дочь афганского журналиста Али Казими, который получает в Екатеринбурге второе образование. Она переводит, что Мехмангуль, обучаясь дистанционно, понимала смысл лекций.



"Говорить стесняюсь, но понимать - почти все понимаю. Отец немного научил. К тому же язык математики и техники интернационален", - поясняет девушка.



В родном Чагчаране, центре афганской провинции Гор, Мехмангуль после 12 лет учебы в школе с отличием окончила курсы программирования.



"Хочу стать программистом. Информационные технологии - это перспективно в современном мире", - рассказывает она.



В Афганистане, власть в котором недавно взяли талибы*, перспективы для женщины работать в сфере информационных технологий, как, впрочем, и вообще работать, туманны. Но Мехмангуль надеется только на хорошее.



"Солнечное" имя



Советский солдат Сергей Красноперов попал в плен к моджахедам в 1985 году.



"Как он сам объяснял, ушел из расположения своей воинской части, не выдержав издевательств сослуживцев, - рассказал RT специальный представитель Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА) Вячеслав Некрасов. - Ему, одному из очень немногих наших плененных ребят, повезло: он смог выжить в сложившихся обстоятельствах и затем сделал личный выбор, остался в Афганистане. Я до декабря 2020-го 4,5 года руководил Российским центром науки и культуры Россотрудничества в Кабуле и неоднократно встречался с ним, знаю историю его жизни из первых уст".



Афганский полевой командир, в прошлом школьный учитель, отнесся к пленнику гуманно. Избиений, унижений не было. Правда, первое время по ночам на Красноперова надевали кандалы, но днем их снимали.



В боях против соотечественников перебежчик не участвовал, но помогал афганцам чинить и чистить оружие. Воинские части советских войск вскоре после его побега ушли из провинции Гор, а затем были полностью выведены из Афганистана. А Красноперов остался.



Он принял ислам, выучил язык и постарался вжиться в уклад местной жизни. Новоиспеченный афганец взял себе новые имя и фамилию - Нур Момад Нури. Нур - это в переводе свет, солнце.



В начавшейся после ухода советских войск кровавой афганской гражданской войне, когда все воевали против всех, погиб опекавший его командир моджахедов. Красноперову отдали в жены его дочь Айшу.



Нур Момад построил дом и начал трудиться на двух работах - прорабом на строительстве дорог и электриком на гидроэлектростанции. Зарабатывал по местным меркам неплохо, но счастья не было.



Семеро детей, один за другим, сразу после рождения умерли у Нур Момада и Айши. Врачи в Чагчаране, Герате и Кабуле понять причину трагедий не смогли. Как будто проклятие преследовало.



"Красноперов рассказывал мне, что помог целитель, которого родственники жены пригласили приехать издалека, из Панджшерского ущелья, - говорит Вячеслав Некрасов. - Тот пошептал что-то, дал мужу с женой какие-то священные амулеты и чудодейственные порошки. Мистика, конечно, но "волшебство" сработало".



Нур Момад и Айша родили и вырастили шестерых детей.



Страна холодная, но хорошая



"Старшая у нас Бибигуль, затем родилась я, потом Амир Мухаммад, Шах Мухаммад, Бибитахера и младшая Родия, - перечисляет Мехмангуль сестер и братьев. - Нас всех на улице и в школе называли "шурави" (советскими. - RT). Когда ссорились с другими детьми, это звучало как ругательство. Но обычно просто как определение. Кто-то родился пуштуном, кто-то хазарейцем, а мы - дети русского".



О России, по ее словам, отец рассказывал, что страна эта холодная, но хорошая. Сама девушка пока - мы говорили с ней на пятый день после прилета - особого холода не почувствовала ("У нас в горах зимой снега и больше выпадает, чем сейчас его на улицах в Екатеринбурге"), а хорошего увидела уже много.



"Можно ходить по городу без страха, - говорит она. - Это главное".



На учебу в Россию по квоте Россотрудничества она должна была прилететь еще в прошлом году. Но границы перекрыла пандемия коронавируса. Когда появился просвет между волнами болезни, они с отцом приехали в Кабул и попали на поспешное бегство американских войск и смену в Афганистане власти.



"Жили в гостинице, еда закончилась, а выйти боялись, - вспоминает девушка. - Была слышна стрельба, все время под окнами разъезжали машины с вооруженными людьми. Никто не знал, что будет происходить через день, через час, - так все неожиданно и страшно произошло. Потом отец стал выходить за лепешками и водой. Когда ситуация успокоилась, пошли в российское посольство узнать, будут ли вывозные рейсы в Москву и когда. Пришлось носить бурку (паранджу. - RT), не люблю я ее - тяжелая, неудобная".



Из-за нестабильной ситуации в стране обещанных вывозных авиарейсов обучающихся в российских вузах афганских студентов нет до сих пор. Мехмангуль Нури добралась самостоятельно.



"Все просто, - поясняет она, - мы так долго жили в Кабуле, что у отца стали заканчиваться деньги. Визу мне в посольстве России дали, прививку от коронавируса я получила и полетела через Иран в Москву. В аэропорту меня по просьбе бывшего руководителя миссии Россотрудничества в Кабуле Вячеслава Михайловича Некрасова встретил его друг-афганец, и вместе с ним мы сразу улетели в Екатеринбург. В университете меня приняли очень доброжелательно, спасибо кураторам, сразу дали место в общежитии. Моя соседка по комнате Катя - она как я. У нее тоже папа русский, а мама нерусская, казашка. Мы уже подружились".



После вынужденной из-за долгого ожидания вылета в Россию жизни в Кабуле на хлебе и воде Мехмангуль отметила и гастрономические для нее новшества.



"Суп русский понравился, шаурма, а такого вкусного мороженого я в жизни не пробовала. Шаурма - это не русское национальное блюдо?! Но я видела, что ее все здесь едят, вот и подумала, что это ваша традиционная кулинария. Ваши - это пельмени? Спасибо. Схожу сегодня, попробую", - говорит девушка.



"Родных людей надо знать"



По словам, Мехмангуль планы на ближайшее будущее у нее простые - учиться. В Афганистане она прошла строгий предварительный отбор, опередив многих желающих получить высоко ценящееся в этой стране российское образование.



В российских вузах для обучения иностранных студентов и аспирантов ежегодно выделяется 15 тыс. бюджетных мест. Порядка 350-400 из них занимали абитуриенты из Афганистана. О популярности российского образования говорит тот факт, что на одно место в отечественных университетах и институтах претендовали в среднем 17 кандидатов.



В конце октября, открывая заседание по Афганистану в московском формате, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал: "Важным шагом считаем решение о продолжении афганскими студентами, принятыми на учебу в российские вузы, своего образования в очной форме. В ближайшее время планируем организовать их отправку в Россию".



Только в Уральском федеральном университете сейчас учатся около 70 афганцев. Со студенческой "диаспорой" УрФУ Мехмангуль пока не успела познакомиться, но не сомневается, что найдет у земляков и землячек поддержку.



"По-другому у афганцев не бывает", - говорит девушка.



"Обживусь - поеду к бабушке"



По словам Мехмангуль, она находится на постоянной связи со своей семьей. Когда не "шалят" связь и интернет, общается с родными по мессенджерам, рассказывает, как проходят ее первые дни в России.



"Больше всего маму успокаиваю, - улыбается девушка.- Она была категорически против моего отъезда в другую страну. Только совместными усилиями отца, братьев, сестер и моими собственными мы ее переубедили. Но, наверное, не до конца. Мамы - они, наверное, все такие".



О планах в сфере личной жизни Мехмангуль говорит скупо: "Никакие женихи в Афганистане меня не ждут. Насчет выхода замуж принуждений в семье не было, что вы! Мы же все-таки в Чагчаране - шурави. И отец, и мать мне сказали: "Выйдешь за кого захочешь и когда захочешь". Все на мой выбор".



Есть у нее и чисто "русские" планы.



"Очень хочу встретиться с моей бабушкой по отцу Ниной, - говорит она. - Она живет в Кургане, там же проживает и сводный брат отца Алексей. Бабушка приезжала к папе в Афганистан в начале 1990-х. Российский консул и генерал Дустум (один из лидеров Северного альянса, глава узбекских антиталибских вооруженных формирований. - RT) устроили им тогда встречу в Мазари-Шарифе. Но я бабушку Нину никогда не видела, я тогда еще не родилась. Мы общались с ней по телефону, она хочет ко мне приехать в Екатеринбург, но она уже очень старенькая. Наверное, когда обживусь в России, я сама к ней поеду. Родных людей надо знать, это в Афганистане обязательно. Наверное, и в России это норма".



* "Талибан" - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. Источник - RT

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