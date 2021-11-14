 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Замполитом РосАрмии стал генерал с "таджикским" и "сирийским" опытом
08:32 15.11.2021

14 ноября 2021,
Замполит нормальный: новым замглавы Минобороны назначат генерала Жидко
Чем известен основной кандидат на пост начальника Главного военно-политического управления
Роман Крецул
Алексей Рамм

В Минобороны определилась с кандидатурой заместителя министра по военно-политической работе. Как сообщили источники "Известий" в военном ведомстве, "главным замполитом" армии и флота станет генерал-полковник Геннадий Жидко, до этого командовавший войсками Восточного военного округа (ВВО). Он планировал боевые операции в Сирии в один из самых сложных периодов, за что был отмечен званием Героя России. На место командующего придет Герой России генерал-полковник Александр Чайко. До последнего времени он возглавлял российскую группировку в САР. Оба офицера всю свою карьеру командовали общевойсковыми формированиями и отличились в боевых действиях. Эксперты отмечают, что назначение боевого генерала на военно-политическую работу знаменует рост значимости этого института.

Первый по ВПР
Генерал-полковник Геннадий Жидко будет переведен с должности командующего войсками ВВО на позицию начальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) - заместителя министра по военно-политической работе (ВПР), сообщили источники "Известий" в Минобороны. Предыдущий руководитель ГВПУ генерал-полковник Андрей Картаполов в октябре был уволен со службы в связи с избранием в Госдуму от партии "Единая Россия". В нижней палате он возглавил комитет по обороне.

Геннадий Жидко родился в 1965 году. После окончания в 1987-м Ташкентского высшего военного танкового училища прошел все ступеньки служебной лестницы - от командира взвода до командира дивизии. В 2001 году командовал 92-м мотострелковым полком 201-й мотострелковой дивизии в Таджикистане (ныне 201-я военная база).

Новый "главный замполит" окончил две академии - бронетанковых войск и Генштаба. С 2007 по 2009 год он командовал 20-й Гвардейской мотострелковой дивизией Северо-Кавказского военного округа. Она считалась одним из самых боеспособных соединений в регионе. В 2009-м занял должность начальника штаба - замкомандующего 20-й армией, затем 6-й армией Западного военного округа. В 2016–2017 годах генерал Жидко был в командировке в Сирии, где планировал боевые операции в один из самых непростых периодов кампании. В частности, во время его службы в регионе была освобождена Пальмира, а сирийские войска при поддержке ВКС России заняли Дейр-эз-Зор. Успехи генерала в САР были высоко оценены военным руководством, сообщили источники "Известий". В 2017-м он получил "Золотую Звезду" Героя и стал замначальника Генштаба, а год спустя - назначение на пост командующего войсками ВВО.

- В последние годы военно-политической работе в войсках уделяется самое пристальное внимание, - заметил в беседе с "Известиями" военный эксперт Владислав Шурыгин. - От нее во многом зависит морально-психологическое состояние солдат как в повседневной службе, так и во время боевых действий. Генерал-полковник Геннадий Жидко всю жизнь занимал командные должности и не был замполитом. Однако в данном случае это обстоятельство служит скорее преимуществом: он показал незаурядные организаторские способности, знает жизнь войск со всех сторон. Кроме того, это признанный и заслуженный военачальник с боевым опытом. Недаром считается, что лучший метод воспитания - личный пример. В целом выбор столь авторитетного генерала на должность начальника ГВПУ показывает, насколько возросла значимость института замполитов.

Генерал-полковник Александр Чайко, который займет должность командующего ВВО, не менее последовательно строил свою карьеру в войсках. Он окончил Суворовское военное училище, в 1992 году - легендарное Московское высшее общевойсковое командное училище. Первые ступени карьерной лестницы прошел в войсках Западной группы войск, после их вывода - в Московском военном округе. В 2004 году в возрасте 33 лет досрочно получил звание полковника. К этому времени он командовал одним из полков Таманской дивизии. В 2006 году назначен командиром подмосковной 27-й Отдельной гвардейской мотострелковой бригады, а уже через год принял Таманскую дивизию.

В 2014 году Александр Чайко назначен командующим 20-й армией, затем только что сформированной 1-й Гвардейской танковой армией. А осенью 2015-го первым занял должность начальника штаба группировки в Сирии. Он планировал схемы охраны и обороны баз, организовывал боевую службу, обеспечение и логистику. Уже в декабре того года ему было присвоено звание Героя России.

По данным источников "Известий", на счету генерала Чайко не менее пяти командировок в Сирию. В частности, он командовал группировкой в 2019–2020 годах. Тогда ему пришлось налаживать совместное патрулирование с турецкими военными в Заевфратье. Это был непростой период: патрули сталкивались с инициированными местными террористами масштабными акциями протестов местного населения, провокациями и обстрелами.

После 1991 года политработа в Вооруженных силах и других силовых ведомствах была свернута, а принцип "армия вне политики" закреплен в законодательстве. Замполиты стали воспитателями, но в течение многих лет военачальники не могли определиться с местом этих офицеров в повседневной деятельности войск. С 2018 года статус офицеров-политработников существенно повысился, а круг их обязанностей стал гораздо шире. Тогда Минобороны решило фактически возродить, хотя и в новом облике, институт заместителей командиров по политической работе.

В структуре ведомства появилось Главное военно-политическое управление (ГВПУ), которое возглавил генерал в ранге замминистра. В войсках были созданы должности заместителей командиров по ВПР (военно-политическая работа). Такие офицеры служат во всех частях и подразделениях со штатной численностью более 75 человек. Заместитель по ВПР есть в каждой мотострелковой или парашютно-десантной ротах, роте морской пехоты или Спецназа, а также в формированиях более высокого уровня - батальонах, дивизионах и так далее.

Источник - iz.ru
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