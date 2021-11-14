Монгольский крюк. Зачем России и Китаю нужен дублер "Силы Сибири", - О.Самофалова

08:40 15.11.2021

Китай скупает весь российский трубопроводный газ

14 ноября 2021,

Текст: Ольга Самофалова

Второй после "Силы Сибири" газопровод в Китай из России через Монголию обретает все более четкие черты. Определен маршрут, почти готово технико-экономическое обоснование и впервые назван срок его строительства. Не хватает одной важной детали – коммерческого контракта между Россией и Китаем. Когда он будет подписан?



Строительство второго газопровода из России в Китай становится все более реальным. Во-первых, уже определен маршрут трубы протяженностью более 960 км. Во-вторых, к концу года ожидается готовое технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта, после чего инженеры и техники приступят к детальному проектированию газопровода. Подготовительные работы займут около двух лет.



Наконец, впервые названа дата старта строительства газопровода – в 2024 году. Об этом рассказал вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан. На строительство может уйти еще четыре-пять лет, то есть первый газ по трубе может пойти не раньше 2028-2030 годов.



По словам монгольского руководителя, соглашение о регулировании тарифов и цен три страны – Россия, Монголия и Китай – подпишут уже после старта строительства газопровода. Однако эксперты в этом сильно сомневаются.



"Строить газопровод до того, как будет подписан коммерческий контракт на продажу газа, Газпром не будет", – уверен эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.



Ведь речь идет о поставках по трубам 50 млрд кубометров газа в год. Это даже больше, чем мощности "Силы Сибири – 1", по которой Газпром может поставлять 38 млрд кубометров газа в год. Сейчас Китай забирает весь газ, который Россия технически может поставить по этой трубе. Потому что российский трубопроводный газ для Китая обходится сейчас крайне дешево, ведь с Пекином подписан традиционный контракт, где цена имеет нефтяную привязку с девятимесячным лагом. Тогда как СПГ, который Китай тоже сметает с рынка, по стоимости ориентирован на биржевые цены, где цены еще выше, чем в Европе.



По словам Юшкова,



Китаю нужен новый газопровод из России на 50 млрд кубометров газа в год с такой же нефтяной привязкой прямо сейчас. Ведь тогда он смог бы покупать куда меньше более дорогого СПГ.



Любопытно, что в 2020 году ситуация была несколько иная. В первом полугодии 2020 года Китай, наоборот, практически не брал российский газ из трубы, а покупал в основном СПГ. Потому что произошло уникальное событие: пандемия и локдауны по всему миру обвалили биржевые цены как на нефть, так и на газ. В газпромовском контракте цена для Китая оказалась выше, чем она была на споте. Зато в этом году она формируется исходя из тех низких цен на нефть, которые были в прошлом году (учитывая лаг в девять месяцев).



Вероятно, Пекин понимает, что, во-первых, новый газопровод из России позволит снизить зависимость от СПГ, идущего морем, и нивелировать его дорогую стоимость. Во-вторых, что труба и контракт обеспечат стабильность поставок из России недорогого газа, в отличие от СПГ, который в любой момент могут перекупить и он может не дойти до Китая. Потребление и спрос на энергоресурсы в Азии растет не только у Китая, но и у Индии и других стран. "Текущий энергетический кризис тоже подталкивает Китай ко второму газопроводу из России, потому что это гарантированные поставки, их никто не перекупит, этот газ никуда не уйдет, и это конкурентная цена", - говорит отраслевой эксперт.



Третий важный момент – это имеющиеся риски остаться без газа из Туркмении. А это крупнейший трубопроводный поставщик газа в Китай сегодня. "Китай не радует все, что происходит в Средней Азии. Из-за ухода западных и американских войск из Афганистана, который граничит с Туркменистаном, возрастает угроза туркменской энергетической инфраструктуре. Речь идет о поставках 40 млрд кубометров газа в год, которые в одночасье надо будет заместить в случае войны", – говорит Игорь Юшков.

Наконец, Китай становится более сговорчивым с Россией по этому вопросу также по мере роста напряженности его отношений с Соединенными Штатами. "При жесткой эскалации конфликта двух стран, США могут устроить Китаю ресурсное голодание. Они могут перекрыть все, что идет в Китай с юга через Малаккский пролив. А здесь проходят и газовозы, и нефтяные танкеры из Ближнего Востока и Катара", – отмечает эксперт ФНЭБ.



Этот газопровод нужен и России. Европейцы постоянно заявляют, что будут сокращать закупки российского газа в рамках своего энергоперехода и отказа от углеродов. Европа получает газ из западносибирских месторождений. И именно газ в Западной Сибири должен стать ресурсной базой для нового газопровода в Китай через Монголию – "Силу Сибири – 2". Это, кстати, выгодно отличает этот проект от "Силы Сибири – 1", где надо было не только построить газопровод в Китай, но и разработать новую ресурсную базу. В случае со второй трубой – ресурсная база уже имеется и инвестиции потребуются минимальные в ее разработку, отмечает собеседник.



"Центральная проблема переговоров – это цена на газ. Обе стороны считают, что время на их стороне, поэтому переговоры идут не так активно.



Россия считает, что Китай станет сговорчивей по мере усиления его конфликта с США. А Пекин считает, что Россия станет сговорчивей, когда Европа сократит закупку российского газа, и его некуда будет девать из Западной Сибири",



– так объясняет затягивание переговоров России и Китая по "Силе Сибири – 2" Юшков.



Зачем в этой истории появляется Монголия – транзитная страна, ведь раньше рассматривался газопровод "Алтай" прямиком в Китай без третьих стран? Проект через Монголию оказался выигрышней. "Страны теперь не боятся транзита. Монголия вряд ли станет шантажировать Россию и Китай с помощью транзитной трубы, потому что Китай стал очень сильным и мощным", – считает Юшков.



Во-вторых, это укорачивает протяженность доставки газа до конечных потребителей и убирает конкуренцию со среднеазиатским газом. Дело в том, объясняет эксперт, что нетранзитный маршрут доставлял газ на западную границу Китая, и китайцам надо было тащить газ через всю страны на побережье, где сосредоточены основное население страны и основная промышленность. Плюс на западную границу Китая приходят конкурирующие газопроводы из Средней Азии (Казахстана, Туркменистана и Узбекистана). Это давало Пекину сильную позицию на переговорах, давало возможность требовать от России очень низкую цену.



"Газопровод через Монголию позволяет срезать угол. Газ из Западной Сибири напрямую приходит в китайский район активного потребления топлива. И российский газ приходит в другую часть Китая, нежели среднеазиатский", – говорит Юшков.