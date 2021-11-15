Грызня в Кремле. Преемник №3 теснит преемника №1, - "СП"

09:29 15.11.2021

Преемник № 3 теснит преемника № 1: Медведев отступает, но пока не сдается

Противостояние кандидатов на место Путина обернется посадками конкурентов?

Дмитрий Родионов

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Андрей Дмитриев Дмитрий Галкин Евгений Валяев



5 лет назад, 15 ноября 2016 года, был арестован экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев. Дело получило особый резонанс из-за статуса его фигуранта. В России и прежде сажали губернаторов, депутатов, сенаторов, но чтобы федеральных министров - это было впервые.



За прошедшие пять лет произошел ряд других резонансных посадок, в тюрьму отправились бывший министр по делам странного Открытого правительства (при Медведеве) Михаил Абызов, бывший заместитель главы Минстроя Юрий Рейльян, совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат, экс-сенатор Магомед Магомедов, другой экс-сенатор Рауф Арашуков. Можно ли считать, что силовики перешли в решительное наступление на либералов, и в 2024-м году в Кремле может оказаться именно их ставленник?



- Улюкаев оставался единственным членом правительства, который открыто выступал за приватизацию госкорпораций и ограничение их роли в экономике, - считает политический обозреватель газеты "2000" Дмитрий Галкин.



- Поэтому те представители окружения президента, которые сделали ставку на усиление госкорпораций, стремились на примере Улюкаева показать, что для любой высокопоставленный чиновник, каким бы известным и влиятельным он ни был, может проститься не только с карьерой, но и со свободой, если попытается отказать госкорпорациям в финансировании или помешать их расширению.



По всей видимости, получилось очень убедительно, поскольку после на протяжении последних лет экономическое влияние госкорпораций постоянно увеличивалось.



"СП": - За последние пять лет в СИЗО на нарах многие представители элиты. Можно ли это все считать звеньями одной цепи? Силовики перешли в наступление? Можно ли сегодня говорить о том, что условные "силовики" победили условных "либералов"?



- Мне кажется, подобная формула это упрощение, оно мешает пониманию событий последнего времени. Как "силовики", так и "либералы" есть сразу в нескольких группах (пусть и в разном соотношении), ведущих борьбу за контроль над экономическим пространством. Но можно с уверенностью сказать, что чрезвычайно сильный удар был нанесен по группам, делавшим ставку на политическое усиление Дмитрия Медведева, что и привело, в конце концов, к тому, что бывший президент и премьер утратил свои прежние позиции и перспективы.



"СП": - Перед 2008-м годом тоже было много споров на тему: кто победит, "семейные" или "силовики"? Тогда "либерал" Медведев обошел "силовика" Иванова. Почему, по-вашему, либералы тогда победили?



- Как я уже говорил, "силовики" и "либералы" - это не совсем точная характеристика групп, соперничающих в высших эшелонах власти. В 2007 году, как мне кажется, успех группы Медведева предопределили три фактора.



Во-первых, стремление сохранить безусловную легитимность президентской власти, как внутри страны, так и на международной арене.



Во-вторых, высокая популярность Владимира Путина, которая позволяла ему гарантировать всем, кто с ним связан, безусловную безопасность даже в том случае, если он не будет занимать пост президента.



В-третьих, экономический рост, который, как считали тогда, будет продолжаться еще три-четыре года, а затем сменится стагнацией.



Это должно было создать массовый запрос на новый экономический подъем как раз накануне окончания президентского срока Дмитрия Медведева, что должно было позволить Владимиру Путину в случае появления у него такого желания без проблем и препятствия вернуться к власти.



Ни один из этих факторов не был связан с деятельностью сторонников Дмитрия Медведева и не был хоть как-то связан с его личностью или взглядами. Поэтому Дмитрий Медведев отказался от какой-либо самостоятельной политической игры и предпочел без борьбы уступить свои позиции, когда выяснилось, что эти факторы больше не действуют.



"СП": - А чего ждать в 2024-м? Кто должен сказать решающее слово, и чье влияние на него больше?



- Трудно сказать, что будет в 2024 году, поскольку сегодня нельзя предсказать, каким будет в то время уровень общественной поддержки Владимира Путина. Если он будет низким, нас ждет обострение соперничества в высших эшелонах власти, которое может завершиться достижением какого-то соглашения, а может перерасти в открытый конфликт.



В первом случае нас ждет некоторая либерализация политической системы, поскольку все участники соглашения будут заинтересованы в том, чтобы сохранить возможность для проведения самостоятельной игры. Во втором, нас ожидает затяжной политический кризис, в ходе которого действительно могут на короткий срок возникать режимы, опирающиеся исключительно на силовые структуры.



Но вероятность подобного сценария мне кажется не слишком большой: все группы, оказывающие сильное влияние на экономическую ситуацию и политический процесс в стране, неоднократно доказывали свое умение идти уступки в том случае, когда борьба за свои интересы может стать слишком рискованной и опасной.



"СП": - Сегодня эксперты называют следующую тройку лидеров на роль преемников: Медведев, Мишустин, Сечин. Кто из них имеет больше шансов? Или, может, преемником будет кто-то еще?



- Ни один из тех политиков, которых называли в числе преемников Ельцина весной 1999 г., не стал ни президентом, ни премьер-министром, а большинство вообще вскоре оказались не у дел. Думаю, что нечто подобное может произойти на этот раз. Но если оценивать ресурсы и амбиции тех, кто сегодня рассматривается в качестве возможных преемников Владимира Путина, то я к перечисленной тройке добавил бы еще Шойгу, Володина и Собянина.



- Знаете, слухи о ликвидации системных либералов как класса сильно преувеличены, - продолжает разговор редактор "АПН Северо-Запад" Андрей Дмитриев.



- Есть министр финансов Антон Силуанов, есть глава Сбербанка Герман Греф, есть Анатолий Чубайс, непотопляемый, далее по списку. Владимир Путин работой финансово-экономического блока вполне доволен, поскольку в смысле экономики и сам является последовательным либералом, прилежным учеником Анатолия Собчака и Бориса Ельцина.



Про "наступление силовиков" кричат в первую очередь сами либералы. Но Кудрин, например, рулит Контрольно-счетной палатой как ни в чем не бывало. Кстати, он является еще и личным другом президента, поэтому никакие силовики ему точно не страшны.



Что касается вопроса с преемником, то он не зависит ни от силовиков, ни от сислибов, а только лишь от одного Путина. Думаю, он окончательного решения еще не принял в соответствии со своей давней привычкой откладывать решение важных вопросов до последнего. Может, и сам останется на президентскому посту.



А среди тех, кого называют в качестве преемника, я бы не сбрасывал со счетов Дмитрия Медведева. Он все же единственный и любимый политический сын ВВП, который четыре года держал для него президентское кресло, а потом безропотно отдал. Другой вопрос, что Медведев крайне непопулярен, но избрать его - это уже дело техники и шаловливых ручек Центризбиркома.



- Еще в 2012 году после окончания президентского срока Медведева, когда стало ясно, что он не пойдет на второй срок, Игорь Юргенс, будучи идеологом команды Медведева и фланга системных либералов, объявил, что в России победу одержали охранители, то есть условный силовой клан, - напоминает политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества "Народная Дипломатия" Евгений Валяев.



- С тех пор в России происходит ужесточение политического режима, мы движемся к максимально советскому образцу - началась зачистка всех групп, начиная с самой элиты, заканчивая оппозицией и всем гражданским обществом. Это закономерно дошло до нынешней точки, когда режим в России можно только условно называть демократическим. В России сегодня имитационная демократия, а не реальная.



Средний класс, интеллигенция, студенты, ученые, малый и средний бизнес - все эти люди в России остаются без политического представительства.



Но это не значит, что приемы и методы "новой опричнины" вдруг рассосутся и исчезнут - просто этот путь неминуемо приведет к масштабному кризису. Этот кризис может быть экономическим или связанным с серьезным военным конфликтом…



Ныне созданная система не может нормально развиваться, элиты находятся в ожидании, стараются не совершать резких шагов, чтобы не привлечь к себе лишнего внимания. Это приводит к стагнации, ведь ресурсная база сужается, а зарубежные инвестиции идут вниз - это подходящий фон для передела собственности внутри страны, так как роста ресурсной базы на фоне ухудшающихся отношений с Западом, очевидно, не ожидается.



15.11.21