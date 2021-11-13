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Аэродром подскока. Узбекистан подрядился реконструировать аэропорт в афганском Мазари-Шарифе
09:33 15.11.2021

Узбекистан приступает к реконструкции аэропорта в Мазари-Шарифе
Техническая бригада из Узбекистана прибыла в Афганистан для реконструкции аэропорта в Мазари-Шарифе и ремонта оборудования. Ожидается, что 83 сотрудника афганского Минтранспорта и гражданской авиации пройдут обучение в Узбекистане.

Узбекистан начинает реконструкцию международного аэропорта в Мазари-Шарифе. Об этом специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев сообщил на встрече с представителями "Талибана" и местными властями в северной афганской провинции Балх.

По данным местного издания TOLOnews, на встрече с должностными лицами министерства транспорта и гражданской авиации Афганистана также присутствовал министр транспорта Илхом Махкамов.

Исматулла Иргашев сообщил, что Узбекистан направил техническую группу из 30 человек, чтобы помочь афганцам реконструировать аэропорт и "отремонтировать технические повреждения и оборудование".

"Нас призвали помочь в возобновлении работы аэропорта и отремонтировать поврежденное оборудование. Таким образом, мы привезли из Узбекистана 30 технических сотрудников, они ремонтируют оборудование и реконструируют аэропорт, и вскоре аэропорт будет сдан в эксплуатацию", - цитирует его слова TOLOnews.

По его словам, Узбекистан постарается помочь Афганистану в различных сферах, особенно в сфере инфраструктуры.

Губернатор провинции Балх Кудратулла Абу Хамз заявил, что стороны также обсудили проект трансафганской железной дороги, а также поставки электроэнергии.

"Также стороны обсудили задолженность Афганистана по счетам за электроэнергию перед Узбекистаном, и мы сказали, что, когда проблемы банковской системы будут решены, мы оплатим счет, и Узбекистан не должен сокращать импортируемую электроэнергию", - сказал он.

Представители Министерства транспорта и гражданской авиации заявили, что Узбекистан поможет Афганистану отремонтировать оборудование и обучить технический персонал аэропорта в Мазари-Шарифе.

"Бригада Узбекистана отремонтирует и повторно активирует все оборудование и все участки аэропорта. Она также обучит в Узбекистане около 83 технических сотрудников министерства [транспорта и гражданской авиации Афганистана], которые работают в аэропорту [Мазари-Шарифа] имени Маулана", - сказал заместитель министра Хасибулла Сурош.

В конце октября вице-премьер Сардор Умурзаков сообщил, что временное правительство Афганистана обязуется полностью погасить задолженность перед Узбекистаном по электроэнергии. По его словам, Узбекистан "ни на один час" не прекращал поставки электричества Кабулу.

Президент Шавкат Мирзиеев на саммите ШОС в сентябре предложил разморозить афганские госактивы в зарубежных банках, учитывая гуманитарную обстановку в Афганистане. Речь может идти о резервах ЦБ Афганистана на миллиарды долларов, которые были заморожены США в середине августа, чтобы средства не достались "Талибану".

Источник - gazeta.uz
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