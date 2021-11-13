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|В Кыргызстане ликвидируют Республиканский диагностический центр. За ненадобностью?
09:51 15.11.2021
15 ноября 2021, Бишкек - 24.kg, Айгуль КУВАТОВА
В Кыргызстане ликвидируют Республиканский диагностический центр. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Уточняется, что соответствующий приказ министра здравоохранения был зачитан врачам и персоналу центра.
"По предварительным данным, вместо РДЦ в 2022 году будет детская больница. Известно, что уже сейчас на одном из этажей здания расположено отделение для больных детей. Где будут работать врачи и медперсонал после ликвидации центра, неизвестно", - сообщили редакции.