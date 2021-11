"Талибан" между молотом и наковальней

11:57 15.11.2021 "Талибан" между молотом и наковальней

Опубликовано: 08.11.2021

"Талибан" (запрещен в РФ) перестает контролировать своих боевиков, мулла Якуб борется за влияние с Сираджуддином Хаккани, в США предъявляют счет Халилзаду, а американских сенаторов серьезно беспокоит возможность афганских беженцев свободно покидать военные базы…



Тайная борьба с ИГИЛ



Самым резонансным терактом прошедшей недели был взрыв во вторник, 2 ноября, военного госпиталя в Кабуле - сообщалось, что погибло 22 человека, ранено более 50-ти. Ответственность взяло на себя ИГИЛ (запрещено в РФ), его представители объявили, что в результате атаки погибло много бойцов "Талибана" (запрещен в РФ). Талибы уточнили: трое, остальные - мирные жители, и все нападавшие уже убиты или схвачены. Теракт осудили афганская миссия ООН (МООНСА), Россия, Иран, Пакистан, Турция, с заявлениями выступили политики Абдул Расул Сайяф, Абдулла Абдулла и Хамид Карзай. Сайяф усомнился в способности "Талибана" предотвращать подобные теракты: "Разве могут бороться с такими преступлениями те, кто до сих пор устраивает торжественные мероприятия в честь террористов-смертников, поощряя их", - задал он риторический вопрос. Сайяф имел в виду чествование смертников, напавших в январе 2018 года на пятизвездочный отель Intercontinental в Кабуле: в середине октября глава МВД талибов Сираджуддин Хаккани пригласил родственников смертников, назвал погибших террористов героями ислама и родины, вручил семьям по 10 тыс. афгани (более $110) и пообещал выделить земельные участки. Тогда в результате теракта погибли 46 человек, в том числе 14 иностранцев.



Хамид Карзай, также осудив теракт, увидел в нападении признаки "заговора против Афганистана" и призвал к укреплению единства.



Тема заговора неожиданно отозвалась в письменном заявлении лидера талибов Хайбатуллы Ахундзада, которое опубликовали несколько талибских каналов. Через два дня после подрыва госпиталя мулла Хайбатулла предупредил, что в движение проникли перебежчики и агенты, и призвал командиров провести чистку рядов. "Старейшины должны просмотреть свои ряды, и если там обнаружатся те, кто работает против правительства, - они должны быть уничтожены как можно скорее", - заявил духовный лидер талибов.



Ахундзада велел командирам найти время и поговорить с новобранцами: "поработать над их манерами и поведением".



Сложно понять, кого мулла Ахундзада назвал перебежчиками и агентами. Например, неделю назад талибы застрелили несколько человек на свадьбе в провинции Нангархар за то, что те исполняли музыку. Случай вызвал резкую реакцию в обществе, и представитель талибов Забиулла Муджахид попытался объясниться: мол, это были не талибы, а самозванцы, действовали они не по приказу командования и вообще уже задержаны, их ждет шариатский суд. Но при этом, уточнил Муджахид, нападавшие сначала сделали замечание, а лишь потом открыли огонь. То есть если бы требованиям подчинились, то никто бы не пострадал.



Другой резонансный случай расправы, ответственность за которую официальный "Талибан" на себя не берет, - убийство четырех активисток в провинции Балх. Источники рассказали журналистам AFP, что женщинам позвонили, пригласили присоединиться к эвакуационному рейсу из аэропорта Мазари-Шарифа, они сели в машину - а позже были найдены мертвыми. Талибы уже сообщили, что арестовали двух подозреваемых и обещают передать дело в суд. Однако родственники одной из девушек утверждают, что расследованием никто не занимается и к ответственности никто не привлечен.



Потеря "Талибаном" контроля над собственными боевиками дополняется ростом количества терактов, ответственность за которые никто не берет. Так, в центре провинции Нангархар, где активны боевики ИГИЛ, 3 ноября в результате взрыва придорожной мины погибли трое, около пяти человек получили ранения. На следующий день, 4 ноября, в провинции Логар при взрыве магнитной мины, прикрепленной к автомобилю, погибло два человека, в том числе ребенок. В воскресенье, 7 ноября, сразу несколько источников сообщили о взрывах в Нангархаре - погибло по меньшей мере 8 человек. Пока ни одна из террористических группировок, в том числе правящая, не прокомментировала атаки.



Наши источники в Афганистане утверждают, что талибы ограничивают попадание в СМИ и соцмедиа информации об активности ИГИЛ, поскольку придерживаются своей версии, что игиловцы не представляют серьезной угрозы. По нашей информации, терактов и столкновений гораздо больше, чем сообщается - напомним, что 70% независимых афганских медиа прекратили работу. Талибы предпочитают сообщать, как игиловцы десятками сдаются в плен: так, в субботу появилась информация, что 55 боевиков ИГИЛ сдались в Нангархаре, а глава разведки провинции при посредничестве старейшин помиловал их - вплоть до следующего нарушения, и тогда уже пощады не будет. В заявлении службы безопасности говорится, что игиловцы раскаиваются и клянутся мирно жить под властью Исламского Эмирата. Похожие новости приходили и неделю назад - тогда в Нангархаре, если верить релизам, сдались 65 боевиков ИГИЛ.



Бывший глава афганской разведки Рахматулла Набиль дал интервью журналу Foreign Policy, где заявил: "В Нангархаре ежедневно обезглавливают двух или трех человек". Набиль не стал говорить, кто именно казнит, талибы или ИГИЛ, но подчеркнул, что ситуация с безопасностью ухудшается, и виной тому - нищета. По его словам, самым большим испытанием для талибов станет весна, внутренние конфликты обострятся на фоне ухудшающейся экономической ситуации. Набиль добавил, что во многих афганских провинциях сейчас идет активная вербовка в ИГИЛ: туда приходят и бывшие правительственные военнослужащие, чтобы иметь защиту от талибов.



Внутреннее антиталибское сопротивление



На прошлой неделе афганские СМИ написали о вооруженных столкновениях между группами талибов в провинции Бамиан. Конфликт произошел между главой талибской разведки маулави Мехди и командиром спецподразделения талибов в Бамиане маулави Макбулом, трое охранников маулави Мехди получили ранения, а начальник разведки заявил, что пережил покушение.



Однако вскоре появилась информация, что нападение было совершено местными ополченцами. Большинство жителей Бамиана - шииты-хазарейцы, о гонениях на которых со стороны талибов уже неоднократно заявляли правозащитники. Интересно, что в соцсетях в октябре было распространено два видеообращения некоей вооруженной группы, которая называла себя "Неизвестная армия Хазаристана". В роликах молодые люди, вооруженные винтовками с оптическим прицелом, с синими повязками на головах, говорят на хазарейском диалекте и заявляют, что готовы сражаться за хазарейцев. О том, насколько серьезны могут быть эти намерения, какова возможная численность этой группировки и где она базируется, неизвестно. Оба ролика записаны где-то в горах.



Другое, уже известное всему миру антиталибское сопротивление - тоже заставило о себе говорить на прошлой неделе. Официальный представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Назари опроверг заявление бывшего заместителя губернатора Панджшера, что лидер ФНС Ахмад Масуд находится в Таджикистане. "Масуд в Афганистане, но иногда посещает другие государства", - заявил Али Майсам Назари в интервью "Голосу Америки" (признан в РФ иностранным агентом). Назари подтвердил, что ФНС получил разрешение на регистрацию в США своего представительства, и объявил ФНС единственной силой в Афганистане, которая противостоит "Талибану", ИГИЛ и "Аль-Каиде" (запрещена в РФ).



Мулла Якуб против Сираджуддина Хаккани



Проблемы с безопасностью и управляемостью боевиками являются следствием конфликта в силовом блоке "Талибана": инсайдеры утверждают, что напряжение между так называемым умеренным крылом талибов и радикалами не снижается. Судя по косвенным признакам и кадровым перестановкам, в эти дни разворачивается борьба между муллой Якубом, который возглавляет министерство обороны, и Сираджуддином Хаккани - главой МВД.



Предыдущие годы Министерство обороны имело больший политический вес, чем МВД, однако теперь Хаккани настаивает на усилении своего ведомства, поскольку война завершилась, необходимости в сильной армии нет. Усиливаются отдельные подразделения МВД, ранее выполнявшие формальные задачи.



Однако глава минобороны, претендующий на лидерство в движении, не согласен с таким поворотом, и заявления о необходимости сильной армии звучат все чаще. В конце октября мулла Мохаммад Якуб - сын бывшего лидера "Талибана" муллы Омара - впервые после падения Кабула появился на публике. К слову, лицо Сираджуддина Хаккани, который вышел к публике во время чествования смертников, было заретушировано на официальных фотографиях, распространенных талибами. Мулла Якуб проводит встречи, в том числе с иностранными делегациями, - например, он встречался с министром иностранных дел Туркменистана. Хаккани же пока не появляется открыто - талибы поясняли, что делается это в целях безопасности: за его поимку Госдепом США объявлена награда в $10 млн. Инсайдеры полагают, что и иностранные делегации пока не горят желанием увидеться с Хаккани, который признан "особо опасным международным террористом".



С Хаккани пока встречалась только пакистанская делегация во время недавнего визита в Кабул. Как сообщило Radio Mashaal (пакистанская служба "Радио Свобода / Свободная Европа", признана в РФ иноагентом), при посредничестве Сираджуддина Хаккани почти две недели шли секретные переговоры между "Техрик-е Талибан" (запрещен в РФ) и Исламабадом, сторонам удалось прийти к соглашению. Подробности сделки не разглашаются.



Мираж ТАПИ снова ожил



Газопровод ТАПИ (Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия) на прошедшей неделе снова стал темой региональной озадаченности. Пакистанские СМИ писали, что ТАПИ - мост между Южной и Центральной Азией, который дает новые надежды для региона, называли проект "отличной региональной инициативой", реализация которой "принесет процветание региону".



О будущем процветании говорят с 2010 года, когда было подписано Межправительственное соглашение о реализации проекта. Предполагается, что через ТАПИ будет идти 33 млрд. кубов туркменского газа через Афганистан в Пакистан и Индию, которые получат по 14 млрд. кубов каждый, а Афганистан - 5 млрд. кубов и 500 млн долларов в год за транзит (хотя еще в 2017-м году туркменская сторона обещала Кабулу около $1 млрд.).



Эти цифры вдохновляют Ашхабад уже много лет, но каждый раз все упирается в отсутствие гарантий безопасности на афганской территории. Переговоры о ТАПИ велись с афганскими правительствами Хамида Карзая и Ашрафа Гани, с 2010 года Кабул обещал создать специальные силы численностью около 7000 человек для охраны трубопровода. В 2018-м охранять ТАПИ пообещал и "Талибан".



На прошедшей неделе появились подробности визита министра иностранных дел Туркмении Рашида Мередова в Кабул, где ТАПИ обсуждался с главой правительства талибов Мохаммадом Хасаном Ахундом, вице-премьером Абдул Саламом Ханафи, министром иностранных дел Ханом Муттаки и министром обороны муллой Якубом.



"Мы хотим как можно скорее запустить национальные проекты между двумя странами", - повторил Мередов. "Афганская сторона заявила, что безопасность общей братской границы, а также всех совместных перспективных экономических проектов будет обеспечена", - говорится в релизе туркменского МИДа и приводятся слова муллы Якуба: "Мы не пожалеем усилий для обеспечения безопасности инфраструктуры и экономических проектов между двумя странами".



Сам Якуб в Twitter написал еще резче: "Я несу прямую ответственность за надзор за безопасностью проекта ТАПИ… [и] мы без колебаний принесем какие-либо жертвы для реализации этого национального проекта". Муттаки после визита Мередова оптимистично заявил, что работы на афганской части проекта ТАПИ начнутся "в ближайшее время".



Однако все это пока не подкреплено реальными деньгами. Многие эксперты по-прежнему сомневаются, что проект будет запущен: существуют серьезные проблемы с финансированием строительства участка через Афганистан, который составляет примерно 775 км. Десять лет назад ориентировочная стоимость проекта составляла около 10 млрд. долларов, а сегодня, когда правительство "Талибана" находится под санкциями, а его способность обеспечить безопасность подвергается сомнениям, - риски подобных вложений не снижаются.



Есть большие сомнения, что Индия согласится участвовать в совместном с Пакистаном проекте: после победы талибов отношения Нью-Дели и Исламабада резко ухудшились. "Сложно представить, что Индия поставит себя в зависимость от трубы, которая проходит через территорию Пакистана", - комментирует один из инсайдеров. Отношения между двумя странами не улучшаются: индийские власти сообщили на прошедшей неделе, что Исламабад препятствует транспортировке в Афганистан индийской гуманитарной помощи - 50 тыс. тонн пшеницы.



Регион не признает правительство



Ведущие страны региона: Турция, Иран и Катар - продемонстрировали, что не сдвинулись со своих позиций. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на заседании парламента, заявил, что Анкара не спешит признавать администрацию талибов, хотя между Турцией и новым афганским правительством постепенно выстраивается взаимодействие. "Мы никуда не торопимся, - сказал Чавушоглу. - Международное сообщество в целом придерживается политики постепенного взаимодействия, поскольку если система в Афганистане рухнет, это приведет к усилению террористических организаций, катастрофе и резкому росту потока беженцев", - и напомнил о требовании Анкары сформировать инклюзивное правительство.



Чавушоглу рассказал об усилиях Турции по улучшению положения женщин и девочек в Афганистане. По его словам, одних дипломатических усилий тут недостаточно, поэтому "мы эвакуировали единственную женщину-мэра" и "открыли 10 из 14 школ для девочек, находящихся в ведении Фонда Маариф" (этот государственный фонд управляет 80 школами в Афганистане). Анкара также предоставила государственную стипендию девушке, которая показала лучший результат на экзамене в афганском университете, и теперь она сможет учиться в медицинской школе в Турции. "Мы получили для нее паспорт у талибов", - пояснил Чавушоглу.



Министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абд ар-Рахман аль-Тани обратился к талибам с призывом прекратить дискриминацию и соблюдать права всех групп афганского общества, в том числе женщин. "Мировое сообщество должно не изолировать Афганистан, а поддерживать связи со всеми его группами, - заявил министр. - Политический и экономический кризис в Афганистане никому не выгоден, его нужно предотвратить".



Свою версию, почему регион до сих пор не признал правительство талибов, хотя все страны заявляют о необходимости сотрудничества и взаимодействия, высказал афганский политик Гульбеддин Хекматияр. По его словам, главный противник официального признания - Иран. Хекматияр рассказал, что Россия, Китай и некоторые другие страны уже собирались признать правительство талибов, однако именно Тегеран сделал все, чтобы этого не произошло. Хекматияр обратился к странам-соседям Афганистана от лица "всех афганцев", чтобы те проводили позитивную и конструктивную политику в отношении Кабула, а Иран должен отреагировать на заявления "своих официальных лиц" и заверить афганцев, что желает для них стабильности и безопасности.



Лидер "Исламской партии" так отреагировал на слова Сайеда Расула Мусави, директора департамента Западной Азии МИД Ирана, который - подчеркивая, что это его личная позиция, а не позиция МИД, - заявил, что власть талибов может плохо отразиться на безопасности и национальных интересах Ирана.



Однако инсайдеры, которых мы спросили о тайной роли Тегерана, считают Вашингтон главным противником признания афганского правительства. "Именно американское давление было причиной отказа внешнего мира от признания кабинета талибов", - сказал один из них.



Бывший руководитель разведки Афганистана Рахматулла Набиль считает, что руководство "Талибана" находится между молотом и наковальней: если они сделают реальное инклюзивное правительство и включат в него образованных афганцев, технократов или женщин, то "потеряют поддержку своих пехотинцев, которым они 20 лет промывали мозги, что победивший "Талибан" соблюдает законы шариата: ни женщин, ни технократов, ни тех, кто работал на марионеточное правительство американских оккупантов" не должно быть в администрации. По словам Набиля, это был главный аргумент, который позволял вербовать в ряды талибов, и если они уступят сейчас, то потеряют свою военную машину, что невозможно в условиях роста активности ИГИЛ.



Если же талибы не создадут инклюзивного правительства, то потеряют поддержку населения, поскольку бедность будет только расти, а экономическая ситуация ухудшаться: отсутствие легитимности не даст прийти в страну мировым финансовым спонсорам.



По словам Набиля, страны региона: Иран, Россия, Китай - ведут двойную игру. "Иран сначала думал, что сможет работать с "Талибаном", когда США покинут регион. Талибы не контролируются из Вашингтона, а значит, торговля через Афганистан помогла бы Ирану снизить давление санкций. Однако теперь Иран увидел, что власть находится в руках одной группы, там нет ни шиитов, ни хазарейцев, - и потому беспокоится о своих стратегических интересах".



Русские, по мнению Набиля, тоже ведут двойную игру: поощряя талибов через Узбекистан и одобряя политику Таджикистана, поддерживающего антиталибское сопротивление. Интересно, что в конце недели в Москву прилетал глава ЦРУ Уильям Бернс. Как стало известно CNN, основная повестка визита - украинская, однако аналитики предполагают, что ситуация в Афганистане также обсуждалась.



Китай, по словам Набиля, тоже пока не может использовать "Талибан" для борьбы с ИДВТ (уйгурское Исламское движение Восточного Туркестана, запрещено в РФ): террористические региональные организации имеют больше влияния на севере Афганистана, чем талибы, - и потому Поднебесная не спешит с признанием режима.



Главный лоббист "Талибана"



Пока победившие талибы пытаются получить признание, проигравшая сторона продолжает выяснять, кто виноват. Прошедшая неделя ознаменовалась обвинениями в адрес бывшего спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада.



Амрулла Салех, провозгласивший себя президентом Афганистана, написал в Twitter: "Я предлагаю Ашрафу Гани опубликовать записи разговоров с Халилзадом и другими иностранными дипломатами о мирном процессе, чтобы противостоять растущей пропаганде, что в этом была и есть вина афганцев. Я знаю, что эти записи существуют, и надеюсь, что они у вас есть. Время пришло". Днем раньше Салех написал: "Афганцы подвергаются массовым убийствам и пыткам, а Халилзад с улыбкой лоббирует террористов "Талибана" и "Сети Хаккани" (запрещена в РФ. - ред.) Он до сих пор скрывает от нас секретные приложения к дохинскому соглашению". Это была реакция на интервью Халилзада, которые он начал раздавать после своей отставки. Основная мысль, которую продвигает американский дипломат, - вина за срыв межафганских переговоров лежит на прежней администрации Кабула и в первую очередь - на Ашрафе Гани.



Однако аргументы Халилзада не выглядят убедительно не только для афганцев, но и для американских экспертов. Американский аналитический центр FDD (The Foundation for Defense of Democracies) уже назвал его "человеком "Талибана" в Вашингтоне", его работу по межафганскому примирению - "раболепной дипломатией, которая помогла "Талибану" быстро одержать победу над афганским правительством", а аргументы Халилзада - "корыстной чепухой". "Бессмысленно утверждать, что у Гани были ключи к миру, - пишет старший аналитик FDD Томас Джосселин (Thomas Joscelyn). - "Талибан" никогда не был заинтересован в политическом компромиссе. Лидеры группировки неоднократно давали понять, что они ведут джихад, чтобы воскресить свой Исламский Эмират Афганистан, тот же тоталитарный режим, который был свергнут в конце 2001 года. Это было священным долгом джихадистов и главной мотивацией их 20-летней войны. Но Халилзад все равно заключил сделку. И это была мертвая распродажа. Простой факт заключается в следующем: не было "политического урегулирования". "Талибан" боролся за полную победу. Не существует сценария, в котором Гани или любой другой афганский чиновник мог бы убедить джихадистов согласиться на что-либо меньшее, чем возрождение их авторитарного правительства. История Халилзада основана на совершенно нечестной предпосылке. Покорная дипломатия Халилзада помогла талибам выиграть войну. После согласия Халилзада многие афганские командиры решили заключить сделки с джихадистами, вместо того чтобы рискнуть и пойти в бой. Мы можем критиковать афганцев за то, что они не сумели защитить себя, но их поражение произошло в контексте дипломатии Халилзада. Гани был беспомощным лидером. Но это не оправдывает США, которые должны были быть реальной силой в этой войне".



Отметим, что сегодня в своих многочисленных интервью Халилзад продолжает выступать за прочное дипломатическое взаимодействие с "Талибаном", в том числе за создание дорожной карты, которая помогла бы преодолеть недоверие. Он предупреждает, что крах правительства талибов приведет к новой гражданской войне и гуманитарной катастрофе, а значит - расцвету террористических групп. Халилзад утверждает, что талибы могут держать слово, - за 18 месяцев после подписания соглашения в Дохе они не убили ни одного американца, хотя ВВС США, поддерживая силы афганской армии, бомбили позиции "Талибана".



Обвинения Халилзада в сговоре с талибами уже звучали после падения Кабула: в середине октября представитель ФНСА Али Назари заявил, что Халилзад в течение трех лет узаконивал радикальное движение талибов, "неоднократно шел на уступки боевикам, которые не давали ничего взамен, и таким образом, предал не только Кабул, но и Вашингтон". Назари также высказал уверенность, что Халилзад заключил с талибами тайные сделки, которые Вашингтону необходимо расследовать.



Тема предстоящих расследований американской миссии в Афганистане довольно громко звучала на прошлой неделе. По данным Джона Сопко, генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), только операция по обучению и оснащению афганских сил безопасности, которых больше не существует, обошлась американским налогоплательщикам в 89 млрд долларов, не говоря уже о других затратах: за 20 лет Вашингтон потратил на Афганистан 146 млрд. "Это отрезвляющие факты, - заявил Сопко, - и налогоплательщики должны получить точный отчет о том, почему 20-летняя миссия США в Афганистане закончилась так внезапно".



Интересно, что в своем выступлении на ежегодной конференции Ассоциации военных репортеров и редакторов Джон Сопко обвинил Госдеп и Пентагон в сокрытии важной информации о причинах сокрушительного поражения правительства и вооруженных сил Афганистана, а также почему вывод войск был настолько хаотичным. Джон Сопко заявил, что Пентагон и Госдеп засекретили информацию о потерях, численности подразделений, недостатках в обучении и операциях, всеобъемлющие оценки руководства афганских сил безопасности и так далее. Представитель Госдепа признал, что некоторые отчеты SIGAR были "временно удалены" в целях защиты афганцев, но, по словам Сопко, Госдеп "так и не смог описать каких-то конкретных угроз, которые могли быть в наших отчетах". Кроме того, Госдеп попросил SIGAR отредактировать информацию в отчетах и удалить все упоминания бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани.



Интересно, что на фоне растущих обвинений Халилзада талибы неожиданно заявили, что простили Ашрафа Гани. "Всеобщая амнистия касается и его", - заявил представитель талибов Мохаммад Наим Вардак и добавил: на данный момент у талибов нет доказательств, подтверждающих хищение Ашрафом Гани крупной суммы перед побегом. Это заявление прозвучало сенсационно: ранее талибы, а также бывший телохранитель Гани, утверждали, что есть видеозапись, которая подтверждает вывоз наличных. Видимо, что-то заставило талибов изменить свою позицию и пойти на сделку с Гани, но ее условия неизвестны. Возможно, это касается передачи власти, а возможно - других уступок, более существенных для легализации правительства.



Американские сенаторы требуют объяснений



24 женщины-сенатора США в четверг, 4 ноября, направили письмо президенту Джо Байдену, призывая его администрацию "разработать межведомственный план по сохранению политических, экономических, социальных и основных прав афганских женщин и девочек". Инициировали отправку письма сенатор-республиканец от штата Айова Джони Эрнст и сенатор-демократ от Калифорнии Дайан Файнштейн. В письме говорится о тяжелом положении женщин и девочек в Афганистане после ухода американских войск, нарушении их основных прав и о несоблюдении талибами своих обязательств. "Вы обязались оказывать давление на "Талибан", чтобы защитить права женщин и девочек, и вы заявили, что Америка будет поддерживать прочное партнерство с народом Афганистана, сопротивляющимся правлению талибов, - говорится в письме. - Женщины стали жертвами целенаправленных избиений и убийств, им запрещено покидать дом без опекуна-мужчины".



Также сенаторы-республиканцы во главе с той же Джони Эрнст направили письмо министру внутренней безопасности и министру обороны США, где потребовали, чтобы администрация Байдена прекратила привозить афганских эвакуированных в США, за исключением тех, кто прошел полную проверку. Это письмо было вызвано сообщениями в СМИ, что сотни афганцев покинули американские военные базы. "Мы обеспокоены тем, что поспешно разработанный процесс создает бреши в безопасности и криминальной проверке и ставит под угрозу безопасность нашей страны, - написали сенаторы. - Мы настоятельно призываем вас приостановить перемещение всех эвакуированных афганцев в США, за исключением прошедших полную проверку, имеющих специальные иммиграционные визы (SIV), и проводить все необходимые процедуры проверки в безопасных местах за границей". Как объяснили сенаторы, тысячи людей, которые были эвакуированы из Кабула во время хаоса, не проходили проверки заранее - им был присвоен специальный статус, позволяющий завершить процедуру уже в безопасном месте. Но они имеют право свободно выходить и возвращаться на территорию баз, где их разместили, поскольку они не являются заключенными. Только одну базу в Техасе уже свободно покинули более 300 человек, а всего на восьми военных базах США находится около 53 000 афганцев. "Процесс проверки должен обеспечивать безопасность, медицинское обследование и подтверждать отсутствие уголовного прошлого у каждого афганца, желающего въехать в Соединенные Штаты", - заявили сенаторы. Их также беспокоит, что правительство намерено делать с теми афганцами, которые не пройдут проверку безопасности: "Мы не можем выпустить потенциального террориста в Соединенные Штаты, но и вернуть такого человека в Афганистан, где он или она сможет дальше причинять вред, тоже не является приемлемым решением".



Положение все хуже



Представитель УВКБ ООН Шабия Манту сообщила во вторник, 2 ноября, что гуманитарные потребности в Афганистане растут в преддверии зимы, и Агентство сейчас перевозит в страну зимнюю гуманитарную помощь из своих запасов: 33 тонны комплектов, каждый из которого весит 25 кг. В него входят палатки и различные приспособления для защиты от холода, в том числе настилы для пола и термоизоляция, позволяющая установить печь. По словам Манту, в стране около 700 000 человек, которые были вынуждены в этом году покинуть свои дома, а вообще там 3.5 млн перемещенных лиц. Гумпомощь будет доставляться самолетами или грузовиками из узбекистанского Термеза.



Система здравоохранения в Афганистане тоже на грани краха. Источники сообщают, что закрыто более 2300 клиник и больниц. Тысячи медицинских работников месяцами не получают зарплату, ощущается острая нехватка лекарств.



На этом фоне во вторник, 2 ноября, "Талибан" запретил использовать иностранную валюту: в банках не хватает наличных денег, резервы остаются заморожены в американских банках. Забиулла Муджахид заявил, что отныне любой, кто использует иностранную валюту, будет преследоваться по закону: "Экономическая ситуация и национальные интересы требуют, чтобы все афганцы использовали афганскую валюту при каждой транзакции", - сказал он. До сих пор многие финансовые операции внутри страны проводились в долларах США, поскольку афгани быстро обесценивается, а в районах, близких к Пакистану, при расчетах использовались пакистанские рупии.



Недовольство талибами растет. Отсутствие денег, нормальной еды и работы, постоянная угроза терактов дополняется и чуть ли не ежедневными наездами на пешеходов: талибы не имеют навыков вождения в крупных городах, и в Кабуле, например, еженедельно сообщается о жителях, погибших или покалеченных в подобных авариях. Источник - afghanistan.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636966620

