Россия-Китай: дружба дружбой, а табачок врозь (или на выгодных для КНР условиях)

12:22 15.11.2021 Ключевые события и факты о взаимоотношениях двух стран в ежемесячном дайджесте Eurasianet.org.

Nov 14, 2021



Россия и Китай демонстрируют партнерские отношения на политическом уровне и в военной сфере. В частности, в октябре прошли очередные совместные учения – на этот раз в Тихом океане.



Однако демонстративные действия пока не находят подкрепления в экономической сфере. На Россию приходится только 2,3% от объема внешней торговли Китая, основными партнерами которого остаются Евросоюз и США (около 30%). Кроме того, РФ продает КНР газ – свой ключевой экспортный продукт – по ценам гораздо ниже рыночных, что вызывает вопросы о целесообразности подобной торговли для России и равноправности отношений.



В дополнение, из-за введенных Китаем ограничений границе РФ и КНР возникли рекордные заторы. Несмотря на декларации о дружбе и сотрудничестве, проблемы, с которыми сталкиваются российские перевозчики, выглядят нерешаемыми в ближайшее время.



Товарооборот за три квартала превысил $100 млрд



За 9 месяцев 2021 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,8% год к году до $102,5 миллиарда, следует из данных главного таможенного управления КНР. Китайский экспорт в Россию составил $47,4 млрд (+32,4%), российский экспорт в Китай – $55,1 млрд (+27,6%).



Объем внешней торговли Китая за три квартала 2021 года достиг $4,37 трлн. Доля России в нем – 2,3% (для сравнения, доля США и ЕС – около 30%). Для России Китай более значимый партнер: объем внешней торговли РФ за тот же период составил $540 млрд, а доля КНР в нем – 19%.



Примечательно, что товарооборот Китая с США превышает весь объем внешней торговли России, и растет более быстрыми темпами: по итогам 9 месяцев 2021 года объем китайско-американской торговли вырос на 35,4% год к году и составил $543,1 млрд. В среднем со всеми странами мира товарооборот КНР вырос на 32,8%, что тоже больше, чем с РФ (29,8%), т.е. Россия для Пекина далеко не в приоритете с точки зрения наращивания торгового сотрудничества.



Показатели российско-китайского товарооборота за три квартала 2021 года приблизились к товарообороту между странами за весь 2020 год ($107,76 млрд при снижении на 2,9% к 2019 году). Еще в 2012 году Россия ставила цель увеличить годовой товарооборот с Китаем до $200 млрд к 2020 году, но по факту пока чаще наблюдалось снижение. В частности, с учетом инфляции цифры по товарообороту в 2014 году были сравнимы с показателем 2020 года, а между этими годами данный показатель неоднократно и значительно падал. В этой связи в 2021-м президент Владимир Путин передвинул срок по данной цели – на 2024 год.



По прогнозу Российского экспортного центра (РЭЦ), товарооборот России с Китаем по итогам текущего года может составить $130 млрд.



Россия дарит газ Китаю



Между тем, если товарооборот между странами и растет, то, судя по всему, не на очень выгодных для России условиях.



На фоне острого дефицита голубого топлива на мировых рынках и взрывного роста цен на него, Китай импортирует российский газ вчетверо дешевле рыночных котировок.



Цены на газ в Европе, куда экспортируется большая часть российского голубого топлива, взлетели в сентябре в 3 раза, а 6 октября стоимость фьючерсов на газ достигла почти $2 тыс. за тысячу кубометров. До последних чисел октября цены держались выше отметки в $1000 за тысячу кубометров.



Тем временем в третьем квартале 2021 года средняя стоимость российского газа, поставляемого по трубопроводу "Сила Сибири" в Китай, составила $140 за тысячу куб. м. Это в 4,2 раза ниже рыночной цены СПГ и на треть меньше, чем средняя стоимость газа, импортируемого Китаем из других стран. Такие данные приводят "Ведомости" со ссылкой на отчет J.P.Morgan. При этом китайская компания PetroChina на внутреннем рынке продает российский газ в 1,5 раза дороже закупочной цены, отмечают аналитики.



По последним данным Wood Mackenzie, а августе 2021 года "Газпром" поставлял газ в Европу по цене $297 за тысячу кубометров, а в Китай – $171. Дешевле российский газ достается только Беларуси – $129 за тысячу кубометров в августе 2021 года.



В 2020 году Китай импортировал российский газ в среднем за $150,2 за тысячу куб. м, писал "Коммерсант". Это значительно дешевле, чем поставляли в КНР другие страны: например, Туркменистан получил $210, а Мьянма – $340. Россия и Китай упорно не раскрывают формулу контрактной цены, договоренности о которой были достигнуты на пике противостояния Москвы с Западом из-за российской агрессии в Украине, но она, похоже, не очень выгодна для РФ.



Коллапс на российско-китайской границе



Помешать увеличению торговли между странами могут и проблемы на границе. В конце октября на погранпереходах между Россией и Китаем скопилось порядка 1500 большегрузов, сообщили "Ведомости" со ссылкой на представителей транспортных компаний. Около тысячи фур застряли на пункте пропуска "Забайкальск-Маньчжурия". Сроки доставки грузов в Китай увеличились в разы, перевозчики терпят убытки. Опрошенные изданием эксперты говорят, что таких очередей на границе не было никогда.



Проблемы начались еще в 2020 году по причине ограничений, введенных китайской стороной из-за распространения коронавируса. Все пересекающие границу тестируются на COVID-19. В 2021 году КНР увеличила количество квот для российских фур, но из-за роста грузопотока все равно начались проблемы. По словам представителей транспортных компаний, ситуацию усугубляет небольшая пропускная способность погранпереходов и закрытие пунктов пропуска между Казахстаном и Китаем – казахстанские перевозчики перенаправляются в Забайкальск. На границе происходят конфликты и потасовки.



Кстати, казахстанские экспортеры считают, что китайская сторона лишь прикрывается коронавирусом, чтобы ограничить импорт из приграничных стран, одновременно активно наращивая свой экспорт и используя соседей по большей части для транзита товаров на свой крупнейший рынок – Евросоюз. Также высказывалось мнение, что транспортные заторы на автомобильных переходах – часть глобального логистического кризиса.



По мнению генерального директора "Infoline-аналитики" Михаила Бурмистрова, проблемы на сухопутной границе между Россией и Китаем продолжатся до снятия антиковидных ограничений.



Проблемы с контрабандой древесины сохраняются



Сибирская оперативная таможня совместно с ФСБ и транспортной прокуратурой выявила преступную группу, которая незаконно продавала в Китай древесину из Красноярского края и Иркутской области. За три года подозреваемые вывезли 45 тыс. кубометров круглого леса и пиломатериалов на сумму 260 млн рублей. Экспорт производился по подложным документам. Организатором ОПГ считается иностранный гражданин. Он и его помощники задержаны, заведено уголовное дело.



Большая часть нелегального экспорта древесины из РФ направляется в КНР.



Энергокризис в Китае аукнется потребителям в России



Единственный импортер электроэнергии в России компания "Интер РАО" с 1 ноября в почти 2 раза увеличивает поставки в Китай. Об этом официально попросил Пекин, сообщало РИА Новости. Перебои в электроснабжении предприятий и населения возникли в КНР из-за дефицита угля, роста цен на уголь и природный газ. Россия поставляет в КНР менее 0,1% от ежегодного потребления Китая, поэтому даже удвоение поставок не имеет ключевого значения для решения текущих проблем.



Дефицит электроэнергии и угля привел к приостановке работы нефтехимических предприятий. Цены на полимеры взлетели на 10%, пишет "Коммерсант".



От электроэнергии отключают крупнейшие предприятия страны, на которых в том числе производят продукцию по заказу продукцию мировых брендов. На этом фоне стоит ожидать сбоев в поставках товаров, произведенных в Китае. Российские потребители могут заметить повышение цен и отсутствие некоторых позиций ближе к Новому году, считают эксперты.



Энергокризис в Китае судя по всему внесет свой вклад в разгон мировой инфляции. Уже в сентябре китайские производители увеличили отпускные цены на 10,7% год к году, следует из данных Национального статистического управления Китая. Это рекордный рост за 25 лет. Потребительские цены выросли на 0,7%. Рост оптовых цен повлияет на потребительские позже.



Северо-американский уголь теснит российский на рынке Китая



США опередили Россию по объемам поставок угля в Китай в сентябре, пишет "Коммерсант". Из-за негласного запрета на импорт австралийского угля остальные поставщики наращивают экспорт в КНР. Так, США за 9 месяцев 2021 года увеличили поставки на 870,6% до 7,2 млн тонн. Российские компании нарастили экспорт на китайский рынок на 77,4% до 7,7 млн тонн. В лидерах Монголия с 10,6 млн тонн и снижением поставок на 35,8% год к году.



Однако в сентябре впервые США опередили российских угольщиков по объемам поставок, хотя еще год назад вообще не экспортировали уголь в Китай. За месяц КНР импортировал 1,46 млн тонн американского угля и 927 тыс. тонн российского. По словам экспертов, России сложно наращивать поставки угля из-за ограниченных мощностей инфраструктуры Дальнего Востока.



По данным Минэнерго, России в 2021 году увеличит добычу угля на 6%, до 425 млн тонн. Основным рынком для его экспорта станет Китай.



Сложности с импортом пищевой продукции из Китая



Роспотребнадзор усиливает контроль за импортом пищевой продукции из КНР. С проблемами уже столкнулись производители соков. У них возникли сложности с ввозом яблочного концентрата и замороженных фруктов. Дело в том, что Федеральная таможенная служба по указанию Роспотребнадзора стала проводить проверку пищевой продукции на наличие ГМО и пестицидов. Яблочный концентрат и замороженные фрукты требуют особых условий хранения, при длительной проверке (2-3 недели) могут испортиться.



Президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков говорит, что в яблочных соках только 30% местного сырья, остальное импортируется. Проблемы с ввозом сырья грозят сбоями в производстве и ростом цен на конечную продукцию. Организация обратилась в ФТС и Роспотребнадзор с просьбой помочь разобраться в ситуации и более тщательно регламентировать процедуры проверок.



Корабли продемонстрировали флаги



Между тем на фоне прохладных экономических отношений Москва и Пекин стараются демонстрировать партнерские отношения в политике и военной сфере. В октябре военно-морские силы России и Китая впервые провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана, сообщает Министерство обороны РФ. В учениях приняли участие десять боевых кораблей – по пять от ВМФ России и ВМС Китая. Они пересекли Сангарский пролив (Цугару), который разделяет японские острова Хонсю и Хоккайдо, а также прошли между островами Сумисудзима и Торисима. Все проливы имеют международный статус, не являются территориальными водами Японии, уточняет ТАСС.



Моряки отрабатывали тактическое маневрирование, а также провели несколько тренировок. "Задачами патрулирования являлись демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран", – говорится в сообщении Минобороны РФ.



Япония выразила обеспокоенность тем, что военные корабли РФ и КНР прошли через проливы Цугару и Осуми. "Столь крупномасштабное и длительное действие было предпринято впервые, это беспрецедентно. Полагаю, что оно было задумано как демонстрация в адрес нашей страны", – приводит ТАСС слова министра обороны Японии Нобуо Киси.



Курс на мир с Афганистаном продолжается



25 октября в Москве прошли консультации по ситуацию в Афганистане. В переговорах приняли участия дипломаты стран Центральной Азии, России и Китая, а также представители "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Страны-участницы подтвердили готовность признать временное правительство Афганистана. В свою очередь талибы пообещали бороться с терроризмом и наркопреступностью. Министры иностранных дел РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И положительно оценили итоги переговоров в Москве. Других подробностей российский МИД не приводит, используя обтекаемые и осторожные формулировки.



О готовности России исключить "Талибан" из перечня террористических организаций днем позднее заявил и президент РФ Владимир Путин. Но добавил, что решение должно приниматься на уровне ООН. Пресс-секретарь МИД Афганистана во временном правительстве Абдул Кахар Балхи приветствовал слова российского президента.



В течение октября позицию России по Афганистану озвучивал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он обеспокоен ситуацией в странах Центральной Азии. По его словам, у России со многими из них "нет никакой границы" (то есть действует безвизовый режим). Поэтому стабильность в регионе принципиально важна для РФ: нужно не допустить распространения террористической и наркоугрозы за пределы Афганистана. Кроме этого, МИД РФ призвал центральноазиатские республики не допустить военного присутствия на своей территории военных сил НАТО и США.



Китай идет на сближение с новым режимом решительнее. Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И встретился с исполняющим обязанности главы МИД Афганистана во временном правительстве Амиром Ханом Муттаки, пишет агентство "Синьхуа". Китайский дипломат вспомнил многолетнюю дружбу КНР и Афганистана и пообещал гуманитарную помощь. Он обозначил позицию Китая о невмешательстве во внутренние дела афганского государства, а также выразил надежду, что талибы предпримут более решительные действия по борьбе с террористическими группировками в стране. Амир Хан Муттаки заверил, что "Талибан" не позволит использовать территорию Афганистана для создания угроз Китаю и надеется на всестороннее сотрудничество. Источник - Eurasianet.org

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