Казпремьер Мамин напомнил о своем существовании. Озвучив идею создать деловой совет "Центральная Азия – ЕС"

13:03 15.11.2021

Премьер Казахстана предложил создать деловой совет "Центральная Азия – ЕС"



На долю Европейского Союза приходится более 30% от общего объема внешней торговли Центральной Азии



НУР-СУЛТАН, 5 ноя - Sputnik. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин предложил создать деловой совет стран Центральной Азии и Европейского союза для усиления экономического сотрудничества двух регионов, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.



Мамин выступил с этой инициативой в ходе выступления на первом экономическом форуме "ЕС – Центральная Азия", прошедшем в пятницу в Бишкеке.



"Премьер-министр выступил с инициативой создания делового совета "Центральная Азия – ЕС", в котором примут участие министры экономических блоков двух регионов, руководители бизнеса, а также представители финансовых институтов, торговых и промышленных палат", - сообщила пресс-служба правительства.

Аскар Мамин отметил, что Европейский союз является одним из важнейших и наиболее устойчивых экономических партнеров региона Центральной Азии. По его данным, только за последние 10 лет государства-члены ЕС инвестировали в центральноазиатские страны свыше 105 млрд евро, что превышает 40% общего объема поступивших в регион прямых иностранных инвестиций. На долю ЕС приходится более 30% от общего объема внешней торговли Центральной Азии.



"Премьер-министр Казахстана подчеркнул необходимость усиления совместной работы в формате "ЕС – Центральная Азия" с учетом перехода стран с антикризисной на постпандемическую повестку развития. Глава правительства отметил важность интеграции производственных активов стран ЕС и Центральной Азии и формирования новых производственно-сбытовых цепочек", - отмечается в сообщении.



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Кроме того, премьер-министр указал на важность повышения качества и доступности инфраструктуры, соединяющей Центральную Азию и Европейский союз, а также создания транспортных цепочек "нового поколения". По данным Всемирного банка, реализация транспортного потенциала Центральной Азии может добавить более 15% к совокупному ВВП региона.



Согласно сообщению, в растущем спросе на новые транспортные маршруты свидетельствует тот факт, что за 9 месяцев 2021 года объем транзитных контейнерных перевозок по территории Казахстана только по маршруту "Китай – ЕС" увеличился на 38%, достигнув почти 500 тыс. ДФЭ (стандартный контейнер в двадцатифутовом эквиваленте - ред.). "В данном контексте Аскар Мамин подчеркнул, что Казахстан поддерживает углубление сотрудничества в рамках проекта Трансъевропейской транспортной сети ЕС (TEN-T)", - говорится в сообщении пресс-службы.



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Премьер-министр Аскар Мамин в Бишкеке также провел двусторонние переговоры с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом. Глава правительства отметил высокую динамику торговых и инвестиционных потоков между Казахстаном и Европейским союзом на фоне восстановления национальных экономик. За 9 месяцев этого года казахстанско-европейский товарооборот увеличился на 18,4% и составил $20,8 млрд. В первой половине 2021 года объем прямых инвестиций ЕС в экономику Казахстана вырос на 14,1% и превысил $4,7 млрд.