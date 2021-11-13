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Последствия одного пленума. Как Си Цзиньпин стал кормчим и чем это чревато для мира, - Е.Леев
14:09 15.11.2021

Последствия одного пленума. Как Си Цзиньпин стал кормчим и чем это чревато для мира

Егор Леев

Состоявшийся в четверг, 11 ноября, Шестой пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая завершился принятием резолюции, которую китайские СМИ уже назвали судьбоносной. Подобные резолюции в Китае принимались всего дважды - при Мао Цзэдуне и при Дэн Сяопине

На пленуме глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин представил первую за 40 лет доктрину об истории коммунистической партии, написанную китайским лидером. Полный текст этого документа не опубликовали.

В принятой по итогам пленума резолюции же говорится о решающем вкладе Си Цзиньпина в дело "великого возрождения китайской нации", а его доктрина названа "квинтэссенцией китайской культуры". Народ, армию и партию призвали сплотиться вокруг Центрального комитета Коммунистической партии Китая, "ядром которого является товарищ Си Цзиньпин", для достижение целей до 2049 года.

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В резолюции также подчеркивались экономические темы, на которых сделал ударение Си Цзиньпин: "общее процветание", "полагаться на себя" и "качественный рост".

В резолюции также говорится, что партия будет проводить политику по интеграции материкового Китая с Тайванем.

Примечательно, что эта резолюция - третий документ такого рода за всю 100-летнюю историю Коммунистической партии Китая. Первая подобная резолюция была принята в 1945 году в отношении Мао Цзэдуна, вторая - в 1981 году в отношении Дэн Сяопина.

При этом в резолюции Си Цзиньпин называется "кормчим". До этого так называли лишь Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина.

Таким образом, резолюция ЦК Компартии Китая, как ожидается, укрепит власть лидера КНР и открывает ему перспективу на третий срок во главе Китая или на пожизненное правление.

Но огромное значение резолюция имеет не только для Китая, но и для всего мира, в том числе и для Украины.

Поражение "западного крыла"

Результаты пленума ЦК Компартии КНР свидетельствуют о поражении "западного крыла" в Компартии.

"Товарищ Си стал третьим (после товарища Мао и товарища Дэна) в истории КНР лидером, удостоенным звания "кормчего" (личности, определяющей стратегический курс государства), и теперь можно уверенно говорить, что "западническое" крыло в элитах Чжунго, вопреки всем надеждам Штатов, потерпело поражение. Нет никаких сомнений, что в наступающем году полномочия нынешнего председателя будут подтверждены съездом КПК, через полтора года очередной сессией Всекитайского собрания народных представителей, - а следовательно, его курс будет продолжен", - прокомментировал результаты пленума политолог, историк и писатель Лев Вершинин.

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По его словам, нынешний лидер Китая, используя достижения курса Дэн Сяопина, возвращал Китай на курс, проложенный Мао Цзэдуном. Целью этого было обеспечить Китаю лидирующее место в мире. Он сослался на мнение своих китайских собеседников, отметивших, что в нынешнем Китае идет жесткое устранение издержек, связанных с уступками государства капиталу.

"Когда в свое время стало ясно, что КНР не выдерживает нужных темпов развития, партия, отказав в доверии "группе четырех", пошла на сотрудничество с Западом, сумев, однако, не повторить ошибок КПСС. Да, появился олигархат, часть высшего руководства если и не "огорбачевилась", то согласилась на роль "младшего партнера", Запад сумел запустить щупальца в молодежь, но сейчас, когда курс тов. Дэна стал балластом, если не цепями, у руля утвердились силы, продолжающие дело "группы четырех" на качественно ином уровне", - отметил Вершинин 12 ноября.

Примечательно, что еще до пленума, летом этого года историк Камиль Галеев, в свое время проучившийся в Китае, отметил изменения, происходящие в этом государстве. Так, он вспомнил, что когда жил и учился в Китае, ему казалось, что дни Компартии сочтены: студенты престижных Пекинского университета и Университета Цинхуа, с которыми он общался, считали партийную карьеру непрестижной.

Однако в 2021 году он узнал, что ситуация меняется.

"Скажем, если брать Пекинский университет, то количество выпускников, устраивающихся на работу в партию и правительство, выросло за последние четыре года более чем в полтора раза. Ну а количество трудоустраивающихся в tech-сектор, наоборот, сократилось вдвое", - отметил Галеев.

По его словам, если эти тенденции продолжатся, можно будет говорить о двух вещах.

"Во-первых, о том, что Китай нормализуется в плане возвращения не к мировой, а к своей исторической норме. Круто быть чиновником, а коммерсантом или инженером - куда менее круто. Во-вторых, о том, что нам, скорее всего, не приходится ждать коллапса КНР. Если бы отрицательная селекция в правящую элиту продолжилась, я с уверенностью в 70% сказал бы, что наследники нынешнего руководства навернутся на ровном месте, а потому дни режима сочтены вне зависимости от графика роста ВВП. А вот если Китай возвращается к норме, в том смысле, что умные и амбициозные идут в чиновники, - то коллапса ждать, скорее всего, не приходится. Такое положение дел может продолжаться веками", - указал он.

Подытоживая, можно отметить: принятая на съезде ЦК Компартии Китая, а также происходящие в китайском обществе процессы означают, что Китай во взаимоотношениях с Западом будет предпочитать бескомпромиссное отстаивание собственных интересов. И Западу это вряд ли понравится.

Дело к войне?

Менее чем за неделю до завершения пленума агентство Reuters опубликовало лонгрид "T-DAY: Битва за Тайвань", посвященный возможной войне США и Китая за Тайвань. Сценарии конфликта были основаны на интервью с военными экспертами, а также с нынешними и бывшими офицерами из Тайваня, США, Австралии и Японии.

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"Если Америка не пожелает или не сумеет защищать Тайвань, ее союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Японию, Корею и Австралию, в одночасье стали бы гораздо более уязвимыми для военного и давления Китая и могли бы озаботиться получением ядерного оружия, чтобы повысить свою безопасность. Однако, по словам нынешних и бывших высокопоставленных представителей командования США, если Америка решит защищать остров, нет никаких гарантий, что она победит все более мощную армию Китая", - указывается в статье.

Reuters рассматривает шесть сценариев конфликта: блокада КНР островов Мацзу, взятие КНР под контроль острова Цзиньмэнь, таможенный карантин Тайваня, полная блокада Тайваня силами КНР, воздушно-ракетная кампания между Тайванем и КНР и полномасштабная война между Тайванем и КНР.

Однако усиление конфронтации КНР с Западом может быть чревато не только для Тайваня.

Так, некоторые эксперты отмечают: решение пленума ЦК КПК может отозваться эхом и в Европе. Тот же политолог Вершинин считает, к примеру, что заявление главы МВД Польши Мариуша Каминьски о закрытии железнодорожного транзита на польско-белорусской границе. Формальный повод для этого - миграционный кризис, обострившийся в начале второй недели ноября. Однако закрытие транзита ударит и по поставке китайских товаров в ЕС.

"Результаты вчерашнего пленума ЦК КПК, безусловно, правильно оценили не только в Москве, но и в Вашингтоне, и судя по тому, что идея прикрыть "КНР-РФ-ЕС" озвучена Варшавой спустя несколько часов, можно предполагать, что США, решив взвинчивать ставки в экспресс-режиме, велели панству срочно шатать трубу", - отметил Вершинин 13 ноября.

Он сослался на белорусского политолога, директора Центра по проблемам европейской интеграции Юрия Шевцова, который предположил, как будут развиваться отношения Евросоюза и КНР.

"Польша собралась перекрывать транзит ЕС - Китай и ЕС - Россия. Несложно себе представить ожидаемые следующие этапы конфликта ЕС с Китаем, которые последуют за этим. ЕС будет вынужден резко ухудшить отношения с КНР: визит в ЕС главы Тайваня и, видимо, ряд признаний Тайваня по формулировке Литвы; отказ от группы 17+1 (восточно- и южно-европейские страны плюс Китай) в пользу формулы 29 (весь ЕС) + 1 (КНР) - в рамках формата 29+1 позиция ЕС будет резко ужесточена усилиями восточно и южно-европейских стран; санкционная или подобная санкционной конфронтация между ЕС и КНР", - отметил Шевцов.

Он уверен, что Польша может и пойти на такой "проамериканский шаг, как перекрытие транзита ЕС - КНР и ЕС - Россия" и на инициацию сильного конфликта ЕС и КНР.

Для Украины все это значит, что ее западные партнеры могут выдвинуть губительное для украинской экономики требование: порвать с Китаем.

Между тем, по данным Государственной таможенной службы Украины, в 2020 году Китай был главным торговым партнером этой страны.

Так, КНР экспортировал товаров на Украину на $8,3 млрд, а импортировал с Украины товаров на $7,1 млрд.

Будет ли Украина в угоду призрачным геополитическим целям убивать свою экономику? Исключать этого нельзя. Достаточно вспомнить о том, какой ущерб стране нанесла конфронтация с РФ.

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636974540
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