История "Чумного форта". Как в Петербурге боролись с угрозой пандемии более века назад

14:12 15.11.2021 Уход за больным в форту "Император Александр I"



Текущая пандемия в мире, как известно, далеко не первая. Схожая ситуация была в конце XIX века, только тогда угрозой миру была чума. Постоянные вспышки возникали и на юго-востоке России, и тогдашнее правительство решило наладить выпуск передовой чумной вакцины. Лаборатория находилась в уединенном форту в Финском заливе практически под боком у тогдашней столицы Российской империи - Санкт-Петербурга. Вспоминаем историю "Чумного форта", перекликающуюся с современностью



"Чума была и продолжает оставаться особо опасной инфекцией человека и одной из самых эпидемиологически значимых природно-очаговых болезней. Только в 2010–2015 годы было зарегистрировано 3 248 случаев заболевания чумой, в том числе 584 - со смертельным исходом", - рассказывает доктор биологических наук, главный историк Института экспериментальной медицины Юрий Мазинг.



Конец XIX века - это очень эпидемически сложная ситуация в мире, тогда над человечеством нависла угроза начала пандемии чумы, которая пришла, вероятнее всего, из Индии, считает старший научный сотрудник Военно-медицинского музея, кандидат культурологии Анна Волькович.



"Это время, когда уже появились коммуникации между различными частями света - и пароходы, и железные дороги. Так что чума быстро настигла Европу. В России традиционно были и свои очаги заболевания - например, Поволжье, а также территории, граничившие с Китаем. Это действительно была серьезная угроза. До того, как начали использовать более совершенные вакцины и, самое главное, антибиотики, эта болезнь была гораздо серьезнее, чем сейчас. И вспышки случались регулярно", - говорит культуролог.



Необходимость особого органа



Постоянные вспышки чумы на юго-востоке России, рассказывает Юрий Мазинг, вынудили правительство страны создать в 1897 году особый орган, который бы ведал всеми противочумными мероприятиями.



Императорским указом учредили "Особую комиссию для предупреждения занесения чумной заразы и борьбы с нею в случае появления ее в России", или КОМОЧУМ. Возглавил комиссию член Государственного совета и сенатор принц Александр Ольденбургский.



Война без эпидемий.



"Принц Ольденбургский - человек широко образованный, он состоял в личной переписке с Луи Пастером, Робертом Кохом. Одним из главных его достижений стало создание в 1890 году Императорского института экспериментальной медицины (ИИЭМ)", - поясняет Мазинг.



Именно ИИЭМ поручили создание чумной сыворотки и вакцины от чумы. Изначально производство располагалось на территории усадьбы ИИЭМ по улице Лопухинской в Петербурге. К изготовлению противочумной сыворотки приступили в начале 1897 года, а с 1898 года началось производство первой противочумной вакцины.



"В конце XIX века был открыт возбудитель чумы, и в 1896 году выпускник Новороссийского университета в Одессе, сотрудник института Пастера в Париже Владимир Хавкин во время эпидемии чумы в Индии изготовил свою противочумную вакцину, которая получила название "лимфа Хавкина", эта новация была тогда на переднем крае науки. Это было первое эффективное средство, которое было предназначено непосредственно для борьбы с чумой", - поясняет Волькович.



Что такое лимфа Хавкина



Если говорить обычным языком, лимфа Хавкина - это выращенная в пробирке на животном "бульоне" бацилла, нагревавшаяся при особых условиях до температуры 65 градусов, рассказывает Волькович. Это называется пастеризацией: медленное нагревание до температуры ниже кипения. При этом сама палочка погибает (это происходит при 54 градусах, как тогда считалось), но и "убитая" способствует выработке антител.



Таким образом была создана вакцина, которая не может вызвать смертельное заболевание, но создаст собственный иммунитет человека.



"Это была недорогая и быстрая в изготовлении вакцина, которая давала иммунитет, но вместе с тем тогда совершенно нормальным считалось, что при введении вакцины до 39 градусов поднимается температура, которая некоторое время держится. У людей были болезненные опухоли в месте укола, и это все рассматривалось как нормальное состояние человека после прививки. Вакцина быстро и эффективно вырабатывала иммунитет", - говорит ученый.



Сыворотка тоже до сих пор используется в случае возникновений вспышек чумы. Ее выделяют из крови переболевших, содержащей уже готовые антитела, и вводят ее пациенту в острой стадии заболевания.



"Чумной форт"



Очень скоро после запуска производства вакцины в ИИЭМ, располагавшемся в усадьбе принца Ольденбургского, стало понятно, что производство надо переносить. Возросший спрос на противочумные препараты требовал расширения их выпуска. Но налаживать массовый выпуск опасной в эпидемиологическом смысле продукции в центре столицы Российской империи было рискованно.



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"Ольденбургский понял, что для такой работы необходимы особые условия, и стал искать изолированное помещение за городской чертой. Ему удалось получить для этих целей в военном министерстве выведенный за штат форт "Император Александр I", расположенный в акватории Финского залива в 2,5 км от Кронштадта", - рассказывает Мазинг.



Форт, представляющий собой выстроенное в овальной форме трехэтажное здание 90 на 60 м, обрамляющее внутренний двор, начали возводить в 1836 году, 27 июля 1845 года состоялась его торжественная передача от строительного департамента морского министерства военному. 29 июля 1899 года была освящена станция по производству противочумной сыворотки в форту, с августа 1899 года начался ее выпуск.



Однако ИИЭМ получил форт в виде голых кирпичных и гранитных стен, которые явно не годились для лабораторных целей, говорит историк. "В процессе реконструкции, которая обошлась в 170 тыс. рублей, форт оснастили водопроводом, электрическим освещением, паровым отоплением, кремационной печью и канализацией", - отмечает Мазинг. После организации там лаборатории форт стали называть "чумным".



"Можно сказать, что сверху форт напоминает человеческую почку. Все помещения делились на две части: заразную и незаразную, которые сообщались через специально оборудованные боксы", - рассказывает Волькович.



На втором этаже форта располагались помещения для врачей, служащих и две парадные комнаты для приема гостей и проведения конференций. Кроме того, имелись машинное отделение, прачечная, баня. Всего сотрудников было около 30 - врачи, фельдшеры, слесари, телеграфист, работники конюшни, прачечной, повар.



С внешним миром общались с помощью специального судна, название которому дали соответствующее - "Микроб". Грузы оставляли на специальном причале форта. За безопасностью строго следили, поэтому сотрудники форта не могли его покидать.



"В целом лаборатория была хорошо оснащена и бесперебойно снабжалась животными, в ней имелась библиотека, а досуг скрашивал бильярд. Сотрудники жили в отдельных комнатах. Но замкнутость и однообразное течение жизни делали пребывание в форту утомительным. Особенно тяжело было младшему персоналу, среди которого стала возникать чахотка, в том числе скоротечной формы и с летальным исходом", - говорит Мазинг.



Среди врачей было два смертельных случая заражения чумой: в 1904 и 1907 годах. "Представляете, врач, понимающий, что с ним происходит. Спасти его тогдашняя медицина не могла, - говорит Волькович. - Для случаев заражения в форту был предназначен чумной "заразный" лазарет. Несмотря на то что это было сделано с максимально возможным по тем временам комфортом, это была абсолютно пустая комната, в которой человек лежал, умирая в одиночку, потому что был в строгой изоляции. Самое главное, что после смерти невозможно было предать тело этого человека земле на кладбище - тела кремировали. Прах одного из этих двух врачей хранится в Музее института экспериментальной медицины".



Животные послужили людям



В незаразном отделении находились животные, которым вводили ослабленную культуру чумы и других болезней (в форту исследовали и другие инфекционные болезни - столбняк, холеру, тиф, дизентерию): обезьяны, кролики, морские свинки, крысы, мыши, сурки (сибирские тарбаганы, так как предполагалось, что именно они являются разносчиками чумы в Сибири).



Важную роль отводили лошадям, кровь которых, переработавшая чумной яд, давала спасительное средство от чумы. "В стойлах находилось до 16 голов, от некоторых из них противочумную сыворотку удавалось получать в течение трех лет", - рассказывает Мазинг.



"Лошадей выбрали потому, что это животное может переболеть чумой, - объясняет Волькович. - Кроме того, лошадь - распространенное животное и по тем временам не очень дорогое в содержании. В "Чумном форту" также проводились эксперименты с северными оленями".



Противочумная лаборатория тогда была единственным местом в России, где выпускали и лимфу Хавкина, и противочумную сыворотку. "У лимфы Хавкина был ограниченный срок годности, она хранилась около года, поэтому, чтобы поставлять ее в те районы страны, где нужно было регулярно прививать население, ее необходимо было готовить в очень крупных размерах. Кроме того, лаборатория была и коммерческой структурой, а так как производившиеся здесь лимфа и сыворотка имели очень высокое качество и при этом более низкую цену, чем те, которые производились в Европе, продукция форта была востребована и на внутреннем, и на международном рынках", - утверждает Волькович.



Вакцинация от чумы



В конце XIX века прививки против чумы применялись локально: там, где есть угроза чумы, и на месте проводили вакцинацию населения. "Условно говоря, врач опережает распространение. Вакцинировали не по отдельным социальным группам, а именно по территориям", - отмечает ученый.



Противочумная лаборатория в форту просуществовала до 1 января 1918 года. С началом Первой мировой войны научные исследования почти прекратились, а большинство ученых были призваны в армию. После событий 1917-го Ольденбургский покинул пост попечителя ИИЭМ. В то же время острая потребность в сывороточных препаратах в стране сохранялась. Последним заведующим "Чумным фортом" был Алексей Бердников, который затем перешел в Саратовский университет, где его избрали заведующим кафедрой эпидемиологии.



По его инициативе в Саратове создали Микробиологический (противочумный) институт "Микроб", который существует и по сей день. Сейчас он входит в структуру Роспотребнадзора и является крупнейшим научно-исследовательским учреждением по санитарно-эпидемиологической охране территории России от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней.



Новая жизнь форта



Сейчас "Чумной форт", как и остальные форты Кронштадта, подлежит реставрации. Как рассказали в АНО "Остров фортов", реставрация и музеефикация позволит сделать удивительную историю форта всеобщим достоянием, открыть ее для людей. "При этом будут созданы условия для того, чтобы люди получали от посещения "Императора Александра I" максимум эмоций и впечатлений", - сообщили в пресс-службе организации.



В 2019 году в форту провели историко-культурную экспертизу и археологические исследования, в том числе подводные, разработали концепцию реставрации и возможности современного использования, концепция прошла экспертное обсуждение и утверждена Советом по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга.



Ожидается, что реставрация начнется до конца осени 2022 года. В форту появятся музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями, ресторан, гостиничные номера. К 2025 году реставрация, по планам, завершится, и форт откроют для посетителей.



Олег Павленко



Редакция сайта tass.ru выражает соболезнования коллективу Института экспериментальной медицины по поводу кончины доктора биологических наук Юрия Мазинга, для которого данный материал стал последним. Источник - ТАСС

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