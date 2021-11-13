Сигнал нефте-быкам: Саудовская Аравия проигнорировала призывы Байдена

14:14 15.11.2021

Почему арабская монархия повышает экспортные цены на свою нефть



Дмитрий Мигунов



Саудовская Аравия резко повысила экспортные цены на собственную нефть, причем рост оказался даже более серьезным, чем ожидали аналитики. Такое повышение может быть сигналом о том, что цены на главный мировой природный ресурс будут расти и дальше. Тем более что ОПЕК+, где саудовцы являются одним из двух важнейших игроков, также проигнорировала призыв президента США Джо Байдена об увеличении поставок. Эксперты считают, что цены неизбежно будут расти, вопрос лишь в том, сможет ли мировая экономика в ее нынешнем состоянии проглотить это подорожание.



Биржевые цены на нефть являются важнейшим индикатором состояния дел на нефтяном рынке. Тем не менее стоимость различных марок используется чаще для операций с бумагами на фондовом рынке, чем при физических сделках на поставку продукта. Разные страны и компании, как правило, привязывают стоимость своего сырья к различным маркерным сортам, но почти всегда существует разница.



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Так, Саудовская Аравия торгует своей нефтью Arab Light c небольшой премией относительно маркерного сорта Dubai Crude. В основном этот сорт поставляется в страны Азии (куда уходит около 60% всего саудовского, да и вообще арабского экспорта). Напротив, поставки в Западную Европу идут с привязкой к марке нефти Brent с малым дисконтом.



В последние годы Саудовская Аравия часто устанавливала ценник существенно ниже маркерных сортов, давая покупателям солидную скидку. Такая практика стала особенно частой с 2014 года, когда арабское государство развязало ценовую войну, пытаясь вытеснить с рынка конкурентов. В первую очередь речь шла об американских сланцевых производителях, но в итоге доставалось всем. Весной 2020 года новое обострение ценовой войны случилось после того, как Саудовская Аравия и Россия не договорились о сотрудничестве по ограничению добычи в рамках ОПЕК+. Правда, та атака длилась недолго: после того как все участники осознали степень катастрофы на нефтяном рынке, начались переговоры о беспрецедентном в истории квотировании производства нефти.



Сейчас складывается обратная ситуация, по крайней мере, в отношении азиатских поставок. Arab Light, один из самых легких вариантов саудовской нефти, продается с премией. До конца прошлой недели она составляла $1,4 к котировкам Dubai Crude. Это сравнительно дешевая марка, ее декабрьские фьючерсы котируются в районе $79–80 за баррель. Теперь государственная нефтяная компания Saudi Aramco подняла премию за поставки в декабре сразу до $2,3, так что теперь аравийская нефть пойдет по ценам около $82–83 за баррель. Это почти на доллар дороже того, что ожидало большинство аналитиков.



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Саудовская Аравия подняла цены буквально спустя несколько дней после призывов президента США Джо Байдена к Эр-Рияду и Москве увеличить поставки нефти на мировой рынок. ОПЕК+ вновь решила отстраниться и сохранить имеющиеся темпы наращивания поставок. После этого крупнейший экспортер нефти в мире решил, что следует ковать железо, пока горячо. Стоит отметить, что другие страны Персидского залива в своей ценовой политике почти всегда идут в кильватере Саудовской Аравии. Есть все основания полагать, что и они повысят свои экспортные цены для Азии, где из-за энергетического кризиса, выражающегося в резком росте цен на природный газ и уголь, дорожает и нефть, являющаяся во многих случаях товаром-субститутом.



На решение саудовцев могли повлиять и другие причины. К примеру, британская нефтегазовая корпорация BP в недавнем отчете обнаружила, что мировой спрос на нефть впервые после кризиса вырос до 100 млн баррелей в день. Это произошло несмотря на то, что, к примеру, отрасль авиаперевозок так до конца и не оправилась от сокращения полетов из-за пандемии. То есть пространство для дальнейшего роста спроса все еще имеется. Кроме того, в США всерьез рассматриваются варианты ограничения или даже временного запрета на экспорт нефти. Даже теоретическая возможность принятия такого решения американской администрацией никак не способствует успокоению рынка, который на фоне энергокризиса и так находится "на нервах".



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Можно ли рассматривать действия Саудовской Аравии как признак уверенности в том, что нефть и дальше будет расти? По мнению аналитика ГК "ФИНАМ" Анны Зайцевой, именно об этом и говорит поведение крупнейшего игрока.



- Повышение отпускных цен - бычий сигнал участникам рынка. И это вполне закономерно, поскольку на нефтяном рынке по-прежнему поддерживается дефицит из-за ограничений на добычу со стороны ОПЕК+, и эта ситуация сохранится как минимум до конца года, - утверждает эксперт.



По словам собеседницы "Известий", еще одним аргументом в пользу поддержания высоких цен на нефть на кратко- и среднесрочном горизонте является намечаемый ведущими странами переход на зеленую энергетику.



- В этих условиях нефтеэкспортерам выгодно сдерживать предложение, чтобы выжать максимум из благоприятной конъюнктуры на нефтяном рынке, поскольку в дальнейшем по мере продвижения энергоперехода спрос на нефть будет ослабевать, - считает аналитик.



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- В зависимости от ожидаемого спроса Саудовская Аравия ежемесячно пересматривает цены на свой экспортный сорт Arab Light, - рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. - Рост декабрьских цен для Азии сильнее прогнозов означает, что Saudi Aramco ожидает более высокого спроса на свою нефть в конце года. Это типичный бычий сигнал для цен на нефть. Но он ничего не говорит о перспективах на январь 2022 года и далее.



Между тем столь высокие цены на нефть и ожидания их дальнейшего роста несут в себе риски для посткризисного восстановления мировой экономики. Помимо нарушений в глобальных цепочках поставок из-за пандемии коронавируса, растущие цены на энергоносители ведут к ускорению инфляции как в развивающихся, так и в развитых странах. При этом крупнейшие страны по объемам потребления нефти (США, Китай, Индия и другие) уже выражают беспокойство относительно текущего уровня цен на нефть, усматривая в нем препятствия для экономического роста.



- Как ранее отмечал глава "Лукойла" Вагит Алекперов, цены выше $100 за баррель могут привести к росту инвестиций в малорентабельные проекты, что несет в себе риски резкого падения предложения в периоды снижения нефтяных цен и разбалансировки рынка. То есть для ценовой стабильности нефтяного рынка критическое значение имеет предсказуемость со стороны предложения, - отметила Анна Зайцева.



По словам Галактионова, цены выше $80–85 за баррель начинают негативно влиять на спрос, но в условиях отсутствия альтернативы (другие энергоносители сейчас еще дороже) потребление может оставаться стабильным и при более высоких ценах, если это не продлится слишком долго.