Пашинян заявил о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении

14:15 15.11.2021

Анна Светлова



Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные вторглись на армянскую территорию с позиций на восточном направлении границы. Об этом сообщает "Интерфакс".



"Со вчерашнего дня (14 ноября - прим.) мы в этом составе в различных форматах провели несколько встреч и обсуждений. Предметом обсуждений стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Республики Армения на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы", - заявил армянский лидер на заседании Совета безопасности республики.



В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году.



9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, российские миротворцы были направлены в регион.



В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район - 15 ноября, а Лачинский район - 1 декабря.



Накануне в Министерстве обороны Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку наступления на восточном направлении границы, после чего развязалась интенсивная перестрелка.