Лавров тревожится за русско-казахстанский кордон

14:50 15.11.2021

7,6 тыс. километров границы надо как-то обустроить. Как?



Сергей Батищев

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Михаил Александров



Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров написал статью о российско-казахстанских отношениях. Она была опубликована в "Российской газете". В целом, глава внешнеполитического ведомства настроен позитивно. Или пытается нас в этом убедить. Но министр не смог обойти стороной пару напряженных моментов между нашими странами и народами. И это важные аспекты!



Начнем, пожалуй, с того, что близко и более понятно простым людям - с азов, с языка. А с русским языком в Казахстане в последнее время ситуация не простая. С одной стороны, он в Казахстане наделен статусом языка межнационального общения. С другой стороны, в отдельных регионах Казахстана орудуют так называемые "языковые патрули". Сергей Лавров не побоялся назвать все эти вещи своим именем - ксенофобией. Ее источник российский дипломат видит за пределами наших стран.



"К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией", - пишет Сергей Лавров. И заявляет, что Москва и Нур-Султан по каждому тревожному случаю оперативно принимают совместные меры. Для чего задействуют линии МИД, органов правопорядка и даже администраций президентов.



Официальная позиция Казахстана в этом вопросе - естественно - зеркальна. Президент Республики Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций казахского языка не должно приводить к ущемлению русского языка. В качестве примера неудачного решения языкового вопроса он привел Украину.



"Лобовая атака с целью повышения статуса государственного языка и насильственного расширения ареала его применения контрпродуктивна, поскольку может спровоцировать дестабилизацию межнациональных отношений. В этом мы воочию убедились на примере Украины", - отметил Токаев минувшим летом в интервью газете с символичным названием "Ана тілі" (в переводе на русский "Родной язык", - ред.).



Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров считает, что казахские власти в действительности закрывают глаза на ксенофобию.



- Казахстан, к сожалению, становится государством с русофобским оттенком. Используются самые разные методики. В том числе идет заигрывание с НАТО.



"СП": - Что же делать с русским вопросом в Казахстане?



- Я считаю, что нужно осуществлять нашу программу по вывозу русского населения. У нас своего населения не хватает в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Надо вывозить русских из Казахстана. Сегодня в Казахстане проживает несколько миллионов русских, особенно в северных областях, восточных. Сохраняется основа для конфликта. Поскольку там точно есть силы, которые этот конфликт раздувают.



Кардинально решать русскоязычный вопрос не настроены пока ни Москва, ни Нур-Султан. К тому же выстраивать диалог с южным соседом все равно придется. И это в любом случае - лучший путь к безопасности в регионе, в целом. Об этом, кстати, также пишет Сергей Лавров. И это вторая важная проблема в наших с Казахстаном отношениях.



"Скоординированные действия Москвы и Нур-Султана позволяют надежно обеспечивать необходимый уровень безопасности, неприкосновенность рубежей России и Казахстана, а также ближайших союзников, - отмечает российский министр иностранных дел. - „Чувство локтя" помогает нам в решении оперативных задач. Регулярно вместе анализируем террористическую и наркотическую угрозы, исходящие из Афганистана. Выстраиваем диалог с фактическими властями этой страны - в интересах устранения вызовов на южных рубежах СНГ".



Интересно, сработает ли это "чувство локтя" в случае самого неблагоприятного развития событий - когда развития ситуации на южных границах стран организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пойдет по негативному сценарию, экстремисты и террористы позарятся на северные территории, а может даже и возьмут часть из них под контроль. Что будет делать Россия, обязавшись помогать партнерам по ОДКБ?



Михаил Александров к подобным идеям относится скептически. Слишком неправдоподобными они кажутся эксперту. С куда большей вероятностью сам Казахстан превратится в нестабильный регион - гипотетически в перспективе 50 лет. И как раз из-за неразрешенного русскоязычного вопроса.



- В Казахстане жузовая система. Эти жузы сейчас зажаты под общим кланом Назарбаева. И русские, кстати, вносят определенный стабилизирующий элемент. Но власти направляют агрессию националистическую в основном против русского населения. А если русские все уедут, там начнутся внутренние разборки между жузами. И возможно, развалится Казахстан как государство.



"СП": - Чем опасен развал Казахстана для России?



- Начнутся вооруженные конфликты. Они будут выплескиваться на наши соседние области. Вот какие угрозы.



"СП": - Если приграничные конфликты возможны - гипотетически в отдаленном будущем - насколько в этой связи крепка наша граница с Казахстаном, между прочим, самая длинная в мире?



- Да там фактически нет границы сейчас. И вся концепция СНГ строилась на том, чтобы оставить границы бывшего Советского Союза, а внутри допустить свободное передвижение людей. Мы шли по этому пути, и сейчас невозможно такую большую границу обустроить быстро. И я не знаю, надо ли это делать.



Чтобы было понятно: российско-казахстанская граница - самая длинная в мире непрерывная сухопутная граница между двумя странами - почти 7600 км. Там расположен 51 пропускной пункт: 30 автомобильных, 20 железнодорожных и один - уникальный - речной.



Надо какие-то технические средства использовать: есть беспилотная авиация, системы слежения на дальние расстояния. А потом российско-казахстанская граница проходима только в летний период. Зимой, ранней весной сложно - можно погибнуть в снежных степях. Занесет дорогу, и что делать? В советские годы люди пробирались в ближайший совхоз, просили "Кировец" на помощь прислать - тот машину мог вытащить. Сейчас это есть?..



Со многими высказываниями Михаила Александрова можно спорить. Казахи с русскими веками вместе жили. Все было в разные годы - как с одной, так и с другой стороны, все бывает между соседями.



Но с чем сложно не согласиться - нас, конечно, попытаются поссорить. Вспомните Украину, там это удалось. Сейчас уже русские и украинцы друг на друга смотрят через прицел автомата.



Есть и другая тенденция, отмечают люди, знающие казахско-русские отношения. В ельцинские времена, ранние путинские, бывшые среднеазиатские республики смотрели на Россию сверху вниз. Теперь история изменилась. Но сформировалась национальная элита. И у нее есть свои интересы. Глупо навязывать свои взгляды по принципу "старшего брата". Но и наших соотечественников бросать нельзя.



Да, миллионы русскоязычных людей уехали в Россию, Германию, Польшу, Израиль после развала СССР. Но миллионы и остались. Для них Казахстан - родина, здесь могилы их матерей, отцов, бабушек, дедушек.



Многие, к слову, пытались перебраться в российские регионы, но когда стакнулись с нашим бардаком, незнакомой для них бюрократией, взятками (это и в Казахстане, и в Узбекистане, и в Киргизии есть, но там как-бы все привычно), решили остаться.



Да и не поедут пенсионеры на старости лет в далекие края. Вы только представьте, сколько времени потребуется пожилым людям пенсию переоформить, страховой медицинский полис и т. д. Тем более что в Казахстане на пенсию выходят раньше, чем в России.



А что касается национализма… Каждый народ имеет право на свое видение истории. Главное, чтобы в дурость не впадали, и идиотизм сходу пресекать. Не только Казахстана и России это касается.