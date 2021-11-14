КазСенат покусился на святое - "Операции с деньгами Елбасы будут взяты на контроль"

16:32 15.11.2021

Операции с деньгами Елбасы должны контролироваться, – сенатор

Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева должны включить в список лиц, за операциями с деньгами которых на законодательном уровне будет введен контроль. Такое мнение выразил журналисту exclusive.kz сенатор Мурат Бактиярулы.



Сенат принял в четверг закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Закон направлен на подпись Президенту.



На пленарном заседании Сената депутат Ольга Перепечина сообщила, что данный документ направлен на снижение рисков отмывания незаконных доходов и повышение эффективности национальной антиотмывочной системы.



– Предлагается поэтапно внедрить институт национальных публичных должностных лиц (ПДЛ), закрепить понятие "публичные должностные лица" для установления на законодательном уровне контроля по операциям с деньгами и иным имуществом, осуществляемым публичными должностными лицами Республики Казахстан. Перечень этих лиц будет утверждаться Президентом, а агентство по финансовому мониторингу будет вести список публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников. То есть к публичным должностным лицам, их супругам и близким родственникам, которым присвоен высокий уровень риска при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга, будут применяться дополнительные меры надлежащей проверки. Такой вид мониторинга также послужит дополнительным инструментом в противодействии коррупции, – сказала Перепечина на заседании палаты.



Сенатор сообщила, что в начале 2022 года антиотмывочная система Казахстана пройдет Взаимную оценку Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на предмет соответствия международным стандартам. Депутат предупредила о возможном негативном результате оценки ЕАГ, который может привести к экономическим санкциям со стороны участников Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – ФАТФ, которая объединяет свыше 200 стран.



– В частности, в случае непринятия мер все наши внешнеэкономические операции будут находиться под усиленным мониторингом, что может привести к торможению торговой деятельности и снижению инвестиционной привлекательности, – привела пример Перепечина.



В кулуарах Сената журналист спросил у депутата Мурата Бахтиярулы, кого должны включить в список публичных должностных лиц, за активами которых будет введен контроль. Сенатор ответил, что в перечень должны войти все публичные должностные лица. Журналист уточнил, должен ли войти в данный список Елбасы.



– Конечно, должен войти! – ответил Бахтиярулы. Он также добавил, что в обязательном порядке в данный перечень должны войти и депутаты, и члены правительства, и акимы.



На вопрос, почему данный список должен утверждать Президент, а не депутаты, Бахтиярулы посоветовал обратиться к разработчикам законопроекта – мажилисменам.



Напомним, проект закона был разработан депутатами Симоновым, Бойчиным, Жамаловым, Лукиным, Кылышбаевым, Смирновой, Перепечиной.



Если Касым-Жомарт Токаев подпишет принятый Сенатом закон без изменений, то он сам должен будет решить, войдет ли в список публичных должностных лиц председатель Совета безопасности, глава партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев.



Махамбет Абжан