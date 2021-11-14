 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 15.11.2021
16:44  Дочь акима Алматы Сагинтаева живет не по средствам, - Financial Times
16:32  КазСенат покусился на святое - "Операции с деньгами Елбасы будут взяты на контроль"
14:50  Лавров тревожится за русско-казахстанский кордон, - С.Батищев
14:15  Пашинян заявил о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении
14:14  Сигнал нефте-быкам: Саудовская Аравия проигнорировала призывы Байдена
14:12  История "Чумного форта". Как в Петербурге боролись с угрозой пандемии более века назад
14:09  Последствия одного пленума. Как Си Цзиньпин стал кормчим и чем это чревато для мира, - Е.Леев

13:21  Япония и оживающие призраки войны, - С.Кожемякин
13:03  Казпремьер Мамин напомнил о своем существовании. Озвучив идею создать деловой совет "Центральная Азия – ЕС"
12:26  Узбекистан: возьмет ли прозрачность верх над кумовством в процессе привлечения инвесторов? - eurasianet.org
12:22  Россия-Китай: дружба дружбой, а табачок врозь (или на выгодных для КНР условиях)
11:57  "Талибан" между молотом и наковальней
10:03  "Ручной фюрер" на крючке. Как США руководят радикалами Украины, - Владимир Скачко
09:51  В Кыргызстане ликвидируют Республиканский диагностический центр. За ненадобностью?
09:33  Аэродром подскока. Узбекистан подрядился реконструировать аэропорт в афганском Мазари-Шарифе
09:29  Грызня в Кремле. Преемник №3 теснит преемника №1, - "СП"
09:12  ГосАгентство по госслужбе Киргизии возглавил бухгалтер-сельхозник из правящего племени "бугу" Джантаев
08:57  Умер экс-1-й вице-премьер и глава Нацбанка Казахстана Даулет Сембаев
08:40  Монгольский крюк. Зачем России и Китаю нужен дублер "Силы Сибири", - О.Самофалова
08:37  Запад предъявил России вину за собственные военные преступления, - Е.Лексина
08:32  Замполитом РосАрмии стал генерал с "таджикским" и "сирийским" опытом
08:08  Время решать.Весь мир оказался под тотальным контролем соцсетей, - К.Кривотулова
08:00  КазГоскомспорт возглавил блатной снабженец Ергалиев
01:24  Мехмангуль Нури-Красноперова из Ебурга. Дочь оставшегося в Афгане советского солдата приехала учиться в Россию
00:33  Приступ беженства. Миграционный кризис нанес новый удар по отношениям Москвы с Западом, - С.Строкань
00:30  Коррупция президентской власти в Латинской Америке, - Ирина Акимушкина
00:28  Байден с Китаем готов конкурировать, но не воевать, - В.Скосырев
00:14  Министру обороны Киргизии предлагали взятку. Он рассказал, почему не взял
00:04  Си Цзиньпин официально объявлен новым "кормчим китайской нации". Дежавю
Воскресенье, 14.11.2021
18:52  Сын Муамара Каддафи подал документы на участие в президентских выборах в Ливии
15:30  Крах Америки уже близок: Китай низложит США к 2050 году
15:24  В России собрались взять под контроль майнинг криптовалюты
15:21  National Interest: Запад подначивает Зеленского к большой войне
15:17  Команда девушек IT Queens из Узбекистана презентовала Путину проект по развитию искусственного интеллекта
15:12  От долгового рабства к наемному труду и обратно: куда повернет капитализм? - Дм.Буянов
15:07  Озорная Мако. Вышедшая замуж за простолюдина япон-принцесса сбежала с ним в США
15:01  Курсант казнацгвардеец Сауран стал ЧМ по рукопашному бою
14:58  Боширов и Петров на "Лошарике" вывели из строя натовскую систему слежения за русскими субмаринами
14:55  Читать Казгоспрограммы и соотносить их с реальностью занятие не для слабонервных, - В.Юрицын
12:17  Доктор Менгеле был прав? В США патентуют способ лечения психопатов электротоком
11:03  Россия начала поставки в Индию "триумфов" (зенитно-ракетных систем С-400)
10:13  Андижанский хоким Хайдаров отличился - сквернослов и долбонавт
10:08  Алмазы и золото на западе Африки будут добывать под музыку Вагнера. ЧВК Вагнера, - Ю.Енцов
09:44  УзбМинюст советует гражданам подавать в суд на чиновников за отсутствие электричества... или собирать кизяк?
09:40  Уволенного за нерадивость Узбминздрава Хаджибаева пристроили зампредом УзбФедерации профсоюзов
09:26  Токаев предложил тюркам создать общий "Центр современных технопарков"
09:00  "Теперь он "освободитель?" - у УкрРады установили плакат с цитатами Гитлера
08:52  Скончался узбекский вирусолог , академик Шабат Ходжаев
07:32  Сборная Казахстана по футболу потерпела самое крупное поражение в истории. 8^0 от лягушатников
07:17  Таджик Акмалиддин Каримов стал чемпионом мира по самбо
00:04  "Дочь Путина" создает Венчурный фонд
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Дочь акима Алматы Сагинтаева живет не по средствам, - Financial Times
16:44 15.11.2021

Дочь Сагинтаева имеет статус EIP-клиента
Британское издание Financial Times рассказало, что дочь акима Алматы имеет статус "чрезвычайно важной клиентки" интернет-магазина Net-a-Porter, которым награждают тех, кто много тратит средств.

Дочь акима Алматы имеет статус "чрезвычайно важной клиентки" интернет-магазина Net-a-Porter, который привозит одежду последних модных тенденций из Европы – пишет Радио Азаттык.

На уходящей неделе британская Financial Times подробно рассказала, как Меруерт Ибрагим, "путешествующая между Лондоном, Казахстаном и Дубаем", покупает дорогую брендовую одежду. Между тем ее бывший муж Бахыт Ибрагим был признан виновным в хищении банковских средств и приговорен ко многим годам лишения свободы.

Репортер Financial Times поделился о пережитом в роли EIP-клиента (extremely important person, или "чрезвычайно важная персона") известного интернет-магазина Net-a-Porter, торгующего одеждой брендов класса люкс. "Как вы понимаете, они важнее VIP, и ритейлеры этим званием награждают тех, кто больше всего тратит", - пишет автор.

По его словам, статус EIP дает постоянным клиентам множество преимуществ, которые не предоставляются "обычным людям", такие как "персональный шоппер, премиальная доставка, приглашение на специальные мероприятия". Они также могут приобретать новые модели одежды раньше, чем те попадают на сайт, дважды в год могут воспользоваться услугами персонального шоппера и имеют право делать предварительный заказ за шесть месяцев.

Чтобы стать EIP, необходимо совершить покупку на определенную сумму в любой категории, но Net-a-Porter не разглашает ее размеры. На счету корреспондента Financial Times, в течение недели изучавшего работу сайта, временно заморозили 10 тысяч фунтов (5 миллионов 662 тысячи тенге) за обладание этим статусом.

По данным FT, дочь Бакытжана Сагинтаева, занимающего сейчас пост акима крупнейшего города страны, Меруерт Ибрагим, основательница казахстанской версии модного проекта Buro24/7 (на сайте проекта указано имя Меруерт Абдир, Абдир - имя отца Сагинтаева), уже три года является "чрезвычайно важной покупательницей" Net-a-Porter.

У нее есть персональный шоппер Кундуз, которую она называет "скорее подругой". Ибрагим рассказала FT о преимуществах статуса EIP, таких как предварительный заказ одежды перед публикацией на сайте и участие в мероприятиях, организованных Net-a-Porter.

Репортер издания также рассказал о ценах на брендовую одежду. Сапоги стоят 585 фунтов стерлингов (331 тысяча тенге), блузка - 515 (291 тысяча тенге), сумка - 1 250 (707 тысяч тенге), плащ - 2 175 фунтов стерлингов (миллион 231 тысяча тенге).

Напомним, 16 ноября Алмалинский районный суд Алматы вынес приговор в отношении 37 человек по делу о хищении средств в Bank RBK, в том числе Бахыта Ибрагима, экс-акционера Qazaq Bank и бывшего зятя Сагинтаева. Он был женат на Меруерт Ибрагим.

Бахыт Ибрагим приговорен к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Согласно постановлению суда, вместе с банкиром Жомартом Ертаевым он в течение многих лет занимался хищением средств Bank RBK. Он был арестован в Германии в апреле 2018 года, а затем экстрадирован в Казахстан.

Источник - exclusive.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636983840
Новости Казахстана
- Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки в Налоговый кодекс
- 22 ноября 2021 г. начнется ревакцинация против коронавируса
- Темпы восстановления экономики Казахстана за 10 месяцев ускорились до 3,5% - А. Мамин
- В 2022 году Правительство разработает 31 законопроект
- А. Мамин поблагодарил казахстанцев за активное участие в переписи населения
- На фоне гибели шахтеров, "акжоловцы" заявили о необходимости возврата пенсионного возраста для рабочих опасных профессий
- Кадровые перестановки
- Партия "Ак жол" требует решить дефицит нефтепродуктов и угля, а также ввести регулирование цен в этой сфере
- В Казахстане запущено производство топлива для атомных электростанций
- "Я сторонник диалога"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  