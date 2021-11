Дочь акима Алматы Сагинтаева живет не по средствам, - Financial Times

16:44 15.11.2021

Дочь Сагинтаева имеет статус EIP-клиента

Британское издание Financial Times рассказало, что дочь акима Алматы имеет статус "чрезвычайно важной клиентки" интернет-магазина Net-a-Porter, которым награждают тех, кто много тратит средств.



Дочь акима Алматы имеет статус "чрезвычайно важной клиентки" интернет-магазина Net-a-Porter, который привозит одежду последних модных тенденций из Европы – пишет Радио Азаттык.



На уходящей неделе британская Financial Times подробно рассказала, как Меруерт Ибрагим, "путешествующая между Лондоном, Казахстаном и Дубаем", покупает дорогую брендовую одежду. Между тем ее бывший муж Бахыт Ибрагим был признан виновным в хищении банковских средств и приговорен ко многим годам лишения свободы.



Репортер Financial Times поделился о пережитом в роли EIP-клиента (extremely important person, или "чрезвычайно важная персона") известного интернет-магазина Net-a-Porter, торгующего одеждой брендов класса люкс. "Как вы понимаете, они важнее VIP, и ритейлеры этим званием награждают тех, кто больше всего тратит", - пишет автор.



По его словам, статус EIP дает постоянным клиентам множество преимуществ, которые не предоставляются "обычным людям", такие как "персональный шоппер, премиальная доставка, приглашение на специальные мероприятия". Они также могут приобретать новые модели одежды раньше, чем те попадают на сайт, дважды в год могут воспользоваться услугами персонального шоппера и имеют право делать предварительный заказ за шесть месяцев.



Чтобы стать EIP, необходимо совершить покупку на определенную сумму в любой категории, но Net-a-Porter не разглашает ее размеры. На счету корреспондента Financial Times, в течение недели изучавшего работу сайта, временно заморозили 10 тысяч фунтов (5 миллионов 662 тысячи тенге) за обладание этим статусом.



По данным FT, дочь Бакытжана Сагинтаева, занимающего сейчас пост акима крупнейшего города страны, Меруерт Ибрагим, основательница казахстанской версии модного проекта Buro24/7 (на сайте проекта указано имя Меруерт Абдир, Абдир - имя отца Сагинтаева), уже три года является "чрезвычайно важной покупательницей" Net-a-Porter.



У нее есть персональный шоппер Кундуз, которую она называет "скорее подругой". Ибрагим рассказала FT о преимуществах статуса EIP, таких как предварительный заказ одежды перед публикацией на сайте и участие в мероприятиях, организованных Net-a-Porter.



Репортер издания также рассказал о ценах на брендовую одежду. Сапоги стоят 585 фунтов стерлингов (331 тысяча тенге), блузка - 515 (291 тысяча тенге), сумка - 1 250 (707 тысяч тенге), плащ - 2 175 фунтов стерлингов (миллион 231 тысяча тенге).



Напомним, 16 ноября Алмалинский районный суд Алматы вынес приговор в отношении 37 человек по делу о хищении средств в Bank RBK, в том числе Бахыта Ибрагима, экс-акционера Qazaq Bank и бывшего зятя Сагинтаева. Он был женат на Меруерт Ибрагим.



Бахыт Ибрагим приговорен к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Согласно постановлению суда, вместе с банкиром Жомартом Ертаевым он в течение многих лет занимался хищением средств Bank RBK. Он был арестован в Германии в апреле 2018 года, а затем экстрадирован в Казахстан.