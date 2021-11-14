Генерал-аксакал Рустам Иноятов освобожден от должности советника президента Узбекистана

20:58 15.11.2021

Президент назначил Бахтиера Исламова советником по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов. С августа 2018 года эту должность занимал Рустам Иноятов.



Указом президента Бахтиер Джахангирович Исламов назначен на должность советника президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.



До этого Бахтиер Исламов занимал должность первого заместителя советника Президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями.



С августа 2018 года должность советника президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов занимал Рустам Иноятов, до этого работавший председателем Службы государственной безопасности. О его новой должности пока не сообщается.