 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 15.11.2021
21:21  Талибы провели в Кабуле военный парад, протащив трофейную американскую и советскую военную технику
20:58  Генерал-аксакал Рустам Иноятов освобожден от должности советника президента Узбекистана
17:39  Дилемма "принять нельзя остановить". Миграционный тупик, - Г.Мирзаян
16:44  Дочь акима Алматы Сагинтаева живет не по средствам, - Financial Times
16:32  КазСенат покусился на святое - "Операции с деньгами Елбасы будут взяты на контроль"
14:50  Лавров тревожится за русско-казахстанский кордон, - С.Батищев
14:15  Пашинян заявил о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении

14:14  Сигнал нефте-быкам: Саудовская Аравия проигнорировала призывы Байдена
14:12  История "Чумного форта". Как в Петербурге боролись с угрозой пандемии более века назад
14:09  Последствия одного пленума. Как Си Цзиньпин стал кормчим и чем это чревато для мира, - Е.Леев
13:21  Япония и оживающие призраки войны, - С.Кожемякин
13:03  Казпремьер Мамин напомнил о своем существовании. Озвучив идею создать деловой совет "Центральная Азия – ЕС"
12:26  Узбекистан: возьмет ли прозрачность верх над кумовством в процессе привлечения инвесторов? - eurasianet.org
12:22  Россия-Китай: дружба дружбой, а табачок врозь (или на выгодных для КНР условиях)
11:57  "Талибан" между молотом и наковальней
10:03  "Ручной фюрер" на крючке. Как США руководят радикалами Украины, - Владимир Скачко
09:51  В Кыргызстане ликвидируют Республиканский диагностический центр. За ненадобностью?
09:33  Аэродром подскока. Узбекистан подрядился реконструировать аэропорт в афганском Мазари-Шарифе
09:29  Грызня в Кремле. Преемник №3 теснит преемника №1, - "СП"
09:12  ГосАгентство по госслужбе Киргизии возглавил бухгалтер-сельхозник из правящего племени "бугу" Джантаев
08:57  Умер экс-1-й вице-премьер и глава Нацбанка Казахстана Даулет Сембаев
08:40  Монгольский крюк. Зачем России и Китаю нужен дублер "Силы Сибири", - О.Самофалова
08:37  Запад предъявил России вину за собственные военные преступления, - Е.Лексина
08:32  Замполитом РосАрмии стал генерал с "таджикским" и "сирийским" опытом
08:08  Время решать.Весь мир оказался под тотальным контролем соцсетей, - К.Кривотулова
08:00  КазГоскомспорт возглавил блатной снабженец Ергалиев
01:24  Мехмангуль Нури-Красноперова из Ебурга. Дочь оставшегося в Афгане советского солдата приехала учиться в Россию
00:33  Приступ беженства. Миграционный кризис нанес новый удар по отношениям Москвы с Западом, - С.Строкань
00:30  Коррупция президентской власти в Латинской Америке, - Ирина Акимушкина
00:28  Байден с Китаем готов конкурировать, но не воевать, - В.Скосырев
00:14  Министру обороны Киргизии предлагали взятку. Он рассказал, почему не взял
00:04  Си Цзиньпин официально объявлен новым "кормчим китайской нации". Дежавю
Воскресенье, 14.11.2021
18:52  Сын Муамара Каддафи подал документы на участие в президентских выборах в Ливии
15:30  Крах Америки уже близок: Китай низложит США к 2050 году
15:24  В России собрались взять под контроль майнинг криптовалюты
15:21  National Interest: Запад подначивает Зеленского к большой войне
15:17  Команда девушек IT Queens из Узбекистана презентовала Путину проект по развитию искусственного интеллекта
15:12  От долгового рабства к наемному труду и обратно: куда повернет капитализм? - Дм.Буянов
15:07  Озорная Мако. Вышедшая замуж за простолюдина япон-принцесса сбежала с ним в США
15:01  Курсант казнацгвардеец Сауран стал ЧМ по рукопашному бою
14:58  Боширов и Петров на "Лошарике" вывели из строя натовскую систему слежения за русскими субмаринами
14:55  Читать Казгоспрограммы и соотносить их с реальностью занятие не для слабонервных, - В.Юрицын
12:17  Доктор Менгеле был прав? В США патентуют способ лечения психопатов электротоком
11:03  Россия начала поставки в Индию "триумфов" (зенитно-ракетных систем С-400)
10:13  Андижанский хоким Хайдаров отличился - сквернослов и долбонавт
10:08  Алмазы и золото на западе Африки будут добывать под музыку Вагнера. ЧВК Вагнера, - Ю.Енцов
09:44  УзбМинюст советует гражданам подавать в суд на чиновников за отсутствие электричества... или собирать кизяк?
09:40  Уволенного за нерадивость Узбминздрава Хаджибаева пристроили зампредом УзбФедерации профсоюзов
09:26  Токаев предложил тюркам создать общий "Центр современных технопарков"
09:00  "Теперь он "освободитель?" - у УкрРады установили плакат с цитатами Гитлера
08:52  Скончался узбекский вирусолог , академик Шабат Ходжаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Талибы провели в Кабуле военный парад, протащив трофейную американскую и советскую военную технику
21:21 15.11.2021

Талибы провели в Кабуле парад с российской и американской военной техникой

Движение "Талибан"* провело в столице Афганистана Кабуле военный парад, на котором показали захваченную технику российского и американского производства. Об этом сообщает Reuters.

В параде участвовали десятки американских бронетранспортеров M117. Они медленно проехали по главной дороге Кабула, а над ними летали российские вертолеты Ми-17 (экспортный вариант Ми-8). Солдаты были вооружены американскими автоматами М4 и одеты в камуфляжную военную форму, а не в традиционные одеяния талибов.

Замглавы Минобороны Афганистана Энаятулла Хваразми заявил, что парад был приурочен к пополнению армии еще 250 свежеобученными бойцами.

Reuters отмечает, что таким образом талибы продемонстрировали свое превращение из повстанческих сил в регулярную армию с военной техникой. В течение последних двадцати лет они вели партизанскую войну, однако после того, как в августе этого года США покинули Афганистан и оставили в стране свою военную технику, она попала в руки к талибам.

В новую армию, по заверениям талибов, перейдут солдаты и другие специалисты из бывшей Афганской национальной армии.

Что за техника осталась в руках "Талибана"
По данным американской Специальной генеральной инспекции по восстановлению Афганистана, с 2002 по 2017 год США поставили правительству в Кабуле вооружение на $28 млрд. Оно включало оружие, боеприпасы, приборы ночного видения, транспорт, самолеты и системы наблюдения.

Талибан_парад_3
Фотография: EPA / TASS
Конгрессмен Джим Бэнкс утверждал, что "Талибан" захватил американскую военную технику на сумму в $85 млрд. По его словам, среди оставленной техники оказались 75 тысяч автомобилей, 200 самолетов и вертолетов, а также 600 тысяч единиц оружия. Бэнкс еще в августе отмечал, что талибам теперь принадлежит больше вертолетов Black Hawk, чем 85% государств мира.

В процессе вывода войск американцы успели уничтожить 70 самолетов, несколько десятков бронетранспортеров и вывести из строя средства ПВО. Кроме того, в Афганистане остались 100 вертолетов российского производства Ми-17, говорил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Приход талибов к власти
15 августа "Талибан" захватил столицу Афганистана Кабул, взяв к этому времени под свой контроль большую часть страны. Президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны.

31 августа США и их союзники завершили вывод войск из Афганистана, а также эвакуацию желающих покинуть страну.

После прихода к власти талибы стали проводить жесткую запретительную политику. В частности, они сильно ограничили права женщин в стране - теперь они не могут заниматься спортом и им запрещают учиться в школах и университетах. Талибы также восстановили публичные казни и заявили, что планируют ввести отрубание рук за некоторые преступления.

В Афганистане после прихода к власти талибов произошло несколько терактов, в результаты которых погибли более 200 человек, а 300 получили ранения.

20 октября представители "Талибана" впервые после прихода к власти прилетели в Москву на переговоры. Они заявляли, что ведут переговоры с Россией о признании своего правительства.

Президент России Владимир Путин после переговоров сказал, что Россия близка к тому, чтобы исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций. "Позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении [исключения из списка террористов]. Но все-таки эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций", - сказал он.

*террористическая организация, запрещенная в России

Источник - rtvi.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637000460
Новости Казахстана
- Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки в Налоговый кодекс
- 22 ноября 2021 г. начнется ревакцинация против коронавируса
- Темпы восстановления экономики Казахстана за 10 месяцев ускорились до 3,5% - А. Мамин
- В 2022 году Правительство разработает 31 законопроект
- А. Мамин поблагодарил казахстанцев за активное участие в переписи населения
- На фоне гибели шахтеров, "акжоловцы" заявили о необходимости возврата пенсионного возраста для рабочих опасных профессий
- Кадровые перестановки
- Партия "Ак жол" требует решить дефицит нефтепродуктов и угля, а также ввести регулирование цен в этой сфере
- В Казахстане запущено производство топлива для атомных электростанций
- "Я сторонник диалога"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  