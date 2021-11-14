Талибы провели в Кабуле военный парад, протащив трофейную американскую и советскую военную технику

21:21 15.11.2021

Талибы провели в Кабуле парад с российской и американской военной техникой



Движение "Талибан"* провело в столице Афганистана Кабуле военный парад, на котором показали захваченную технику российского и американского производства. Об этом сообщает Reuters.



В параде участвовали десятки американских бронетранспортеров M117. Они медленно проехали по главной дороге Кабула, а над ними летали российские вертолеты Ми-17 (экспортный вариант Ми-8). Солдаты были вооружены американскими автоматами М4 и одеты в камуфляжную военную форму, а не в традиционные одеяния талибов.



Замглавы Минобороны Афганистана Энаятулла Хваразми заявил, что парад был приурочен к пополнению армии еще 250 свежеобученными бойцами.



Reuters отмечает, что таким образом талибы продемонстрировали свое превращение из повстанческих сил в регулярную армию с военной техникой. В течение последних двадцати лет они вели партизанскую войну, однако после того, как в августе этого года США покинули Афганистан и оставили в стране свою военную технику, она попала в руки к талибам.



В новую армию, по заверениям талибов, перейдут солдаты и другие специалисты из бывшей Афганской национальной армии.



Что за техника осталась в руках "Талибана"

По данным американской Специальной генеральной инспекции по восстановлению Афганистана, с 2002 по 2017 год США поставили правительству в Кабуле вооружение на $28 млрд. Оно включало оружие, боеприпасы, приборы ночного видения, транспорт, самолеты и системы наблюдения.



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Фотография: EPA / TASS

Конгрессмен Джим Бэнкс утверждал, что "Талибан" захватил американскую военную технику на сумму в $85 млрд. По его словам, среди оставленной техники оказались 75 тысяч автомобилей, 200 самолетов и вертолетов, а также 600 тысяч единиц оружия. Бэнкс еще в августе отмечал, что талибам теперь принадлежит больше вертолетов Black Hawk, чем 85% государств мира.



В процессе вывода войск американцы успели уничтожить 70 самолетов, несколько десятков бронетранспортеров и вывести из строя средства ПВО. Кроме того, в Афганистане остались 100 вертолетов российского производства Ми-17, говорил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.



Приход талибов к власти

15 августа "Талибан" захватил столицу Афганистана Кабул, взяв к этому времени под свой контроль большую часть страны. Президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны.



31 августа США и их союзники завершили вывод войск из Афганистана, а также эвакуацию желающих покинуть страну.



После прихода к власти талибы стали проводить жесткую запретительную политику. В частности, они сильно ограничили права женщин в стране - теперь они не могут заниматься спортом и им запрещают учиться в школах и университетах. Талибы также восстановили публичные казни и заявили, что планируют ввести отрубание рук за некоторые преступления.



В Афганистане после прихода к власти талибов произошло несколько терактов, в результаты которых погибли более 200 человек, а 300 получили ранения.



20 октября представители "Талибана" впервые после прихода к власти прилетели в Москву на переговоры. Они заявляли, что ведут переговоры с Россией о признании своего правительства.



Президент России Владимир Путин после переговоров сказал, что Россия близка к тому, чтобы исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций. "Позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении [исключения из списка террористов]. Но все-таки эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций", - сказал он.



*террористическая организация, запрещенная в России