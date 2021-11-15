Эрдоган: Греция стала американской базой, - В.Малышев

00:01 16.11.2021

Регион вокруг Черного моря становится местом агрессивных замыслов США

Владимир Малышев

15.11.2021



Когда журналисты на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Анкаре попросили Эрдогана прокомментировать заявление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о том, что в кризисе беженцев источником проблемы является Турция, а также продолжающиеся военные поставки США на свою базу в греческом порту Александруполис, президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что Греция сама уже стала американской базой.



"Прежде всего, это поистине неблагодарность - утверждать, что кризис беженцев вызван Турцией", - отметил турецкий лидер. По его словам, Турция принимает около пяти миллионов беженцев, из них почти четыре миллиона только из Сирии. "Проблема беженцев происходит из-за вас", - заявил турецкий президент, обращаясь к журналистам из Европы и пригрозил: "Я не знаю, что сделает Греция, если мы откроем границы", - пригрозил Эрдоган.



Говоря о новой военной базе США в Александруполисе, Эрдоган заметил: "На самом деле не только Александруполис, сама Греция уже стала своего рода американской базой. На данный момент количество американских баз на территории Греции не сосчитать. Их столько, что Греция сама уже почти как американская база. Вот такая картина. И это видно на карте".



"Александруполис - лишь небольшая их часть, - добавил Эрдоган. - Почему, зачем сейчас все это делается?... Представьте, мы - страна НАТО, Америка - член НАТО, Греция - член НАТО. Но почему мы, члены НАТО, нападаем друг на друга?" - задал вполне резонный вопрос Эрдоган.



И в самом деле, сейчас сложилась парадоксальная ситуация, когда три страны - члены НАТО оказались на его южном фланге в состоянии противостояния. Раньше для США основным военным партнером в регионе была Турция, обладающая в нем самой мощной армией, на ее базе Инжерлик американцы разместили ядерное оружие. Теперь же явный приоритет Вашингтон отдает наращиванию своего военного присутствия в Греции. Это произошло после того, как Турция вопреки жесткому давлению США купила у России зенитные системы С-400 и стала проводить в регионе самостоятельную политику.



По новому соглашению с Афинами США открывают в Греции еще три своих крупных базы. Причем, если ранее самой крупной была база на острове Крит на юге Греции, то теперь ею становится Александруполис - порт на севере страны. А это показывает, что стратегический интерес США смещается в район Черного моря.



Как сообщает греческая газета Protothema в статье под заголовком "Александруполис: крупнейшая американская высадка на Балканы", в этот порт уже осуществляется переброска более 120 вертолетов и тысяча единиц другой американской военной техники. Подчеркивается, что эта переброска осуществляется для усиления военного присутствия США на Балканах и в Черном море.



Александруполис находится близко к турецкой границе и входит в 30-километровую зону, которая должна оставаться демилитаризованной. "В Анкаре считают, - отмечает турецкая газета Sabah, - что создание там военной базы будет угрожать проливам Дарданеллы и Босфор. Поскольку милитаризация зоны проливов запрещена международными договорами, создание военной базы тоже противоречит международному праву".



Одновременно Sabah отмечает, что эта база угрожает и России. США выводят часть военного контингента из Германии, распределяя его по странам Восточной и Юго-Восточной Европы, в том числе в Грецию.



Таким образом, США наращивают свое присутствие в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, пытаясь уменьшить влияние России в данном регионе и вытеснить нас из него.



Sabah обращает внимание, что возникает новая линия Александруполис - Болгария - Румыния, которую использует США, в результате чего Россия окажется запертой в Черном море.



Именно под этим углом можно рассматривать и нынешнее появление в Черном море сразу трех американских военных кораблей, которые опасно приближались к границам России. Выступая на Валдайском форуме, президент России Владимир Путин предупредил, что на эти корабли российские военные могут "посмотреть в бинокль или в прицел".



А еще до этого министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в октябре на полях саммита G20 в Риме, отметил, что планы НАТО создать новые военно-морские базы на Черноморском побережье не отвечают интересам добрососедства в регионе. Как подчеркнул глава МИД, факты говорят об отсутствии у Североатлантического альянса желания взаимодействовать с Россией.



"У нас нет никакой информации о том, что собирается делать НАТО. Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает", - отметил министр, подчеркнув, что "мы к любым угрозам готовы. Для нас не существует каких-либо проблем надежно обеспечить безопасность российской территории и безопасность на Черном море, но мы всегда за то, чтобы продвигать проекты сотрудничества, а не проекты, которые основаны на конфронтации".



Однако США и НАТО словно не слышат разумных доводов и продолжают бряцать оружием. Как сообщила пресс-служба министерства обороны Румынии, семь военных кораблей ВМС Румынии, США, Турции и Украины провели в пятницу учения в международных водах у румынского берега Черного моря



В маневрах приняли участие румынский фрегат "Мэрэшешть", американские эсминец Porter, штабной корабль Mount Whitney и танкер John Lenthall, турецкий фрегат "Явуз", а также украинские десантный корабль "Юрий Олефиренко" и патрульный катер "Славянск".



Цель учений, согласно румынскому военному ведомству, - "укрепить способность реагирования НАТО в Черном море путем применения стандартных процедур альянса в кризисных ситуациях и повысить уровень взаимодействия между ВМС стран-участниц".



Нагнетая напряженность, США укрепляют свое военное присутствие не только в Греции, но и в причерноморских странах. Румыния еще 2016 году предоставила ВМС США свою территорию на базе в Девеселу для наземного размещения адаптированной к нему морской системы ПРО "Эйджис" (Aegis Ashore). Румынский Aegis Ashore состоит из РЛС типа AN/SPY-1 и устройств вертикального пуска Мк41 для 24-х противоракет Standard SM-3 Block IB. Береговой Aegis Ashore способен уничтожать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет и ракет средней дальности на высоте до 250 км.



По-хозяйски обосновываются военные США и на морском побережье Черного моря Украины. Несмотря на то, что украинская Конституция запрещает размещение на ее территории иностранных военных баз, Пентагон втихомолку их уже создает.



Как свидетельствуют СМИ, американцы уже создали оперативный пункт управления кораблями в Очакове, разведцентр на острове Змеиный, тренировочный лагерь в Мариуполе и в порту Южный. Учитывая все это, можно сделать вывод, что США стараются использовать сейчас именно этот регион как главный плацдарм для своих агрессивных замыслов против России.



Однако появление военных кораблей США в Черном море сталкивается с противодействием Турции, которая сама стремится стать гегемоном в регионе, о чем и свидетельствует последнее заявление Эрдогана в адрес Греции. А читатели турецкого издания Haber7 прямо заявили о недовольстве турок появлением американских кораблей в Черном море.



"Россия права. Что США делают в Черном море? Пусть убираются восвояси", - заявил читатель под ником ВЕФА.



"Цель сатаны - окрасить Черное море в алый цвет. Мы ни в коем случае не должны поддерживать такую позицию. К черту НАТО. НАТО не друг нам", - написал Ястреб.



"Проваливайте из Черного моря, американские колонизаторы, иначе похороним в море", - призвал Дженк.



Понятно, что Haber7 не случайно опубликовал такие резкие антиамериканские комментарии своих читателей.



Но все это вовсе не значит, что осуждая происки США в Черном море, Турция выступает на стороне России. Она по-прежнему член враждебного нам НАТО, у нее на этот счет свои собственные далеко идущие планы.

А это значит, что в регионе в результате агрессивной политики США у границ России складывается сейчас очень сложный и опасный пасьянс из разных противоборствующих сил.