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"Ковидные войны" в Европе: и вспыхнет заговор, - И.Преображенский
00:05 16.11.2021

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
В отличие от россиян, которые массово не прививаются, но и особо не протестуют, в ЕС дело дошло до попытки госпереворота.

Противостояние с противниками вакцинации стало сложной общественной проблемой, иногда принимающей форму чуть ли не гражданского конфликта.

В России идут жаркие дискуссии о том, имеет ли государство право и возможность обязать всех граждан сделать прививку от ковида. Некоторые при этом ведут речь о "геноциде", новом режиме "апартеида", иначе говоря, сегрегации, в рамках которой невакцинированные граждане оказываются ограниченными в своих правах. Например, не могут воспользоваться транспортом, посетить госорганы или сходить в ресторан.

И сторонники, и противники вакцинации ссылаются, как это принято в России, на зарубежный, чаще всего, европейский опыт. Он, правда, довольно разнообразен, хотя дискуссии в Евросоюзе идут примерно те же. Только там они начались заметно раньше, потому что массовое использование QR-кодов в качестве документа, подтверждающего право на посещение того или иного общественного места, в отдельных странах ЕС введены еще во время выхода из первого локдауна весной 2020 года.

Начать логично с цифр: в Евросоюзе на сегодня полностью вакцинировано без малого 65% населения. Один укол сделало почти 70%, ну а некоторые уже успели привиться и в третий раз. При этом от страны к стране цифры заметно разнятся, в среднем уменьшаясь при движении с запада на восток. Рекордсмен - Португалия, где полностью вакцинировано более 81% населения (почти 87% - с одним уколом). Иначе говоря, среди населения старше 18 лет прививку хотя бы одной дозой сделали около 99%. То есть, налицо "полное покрытие", за исключением немногих, у кого есть медицинский отвод, или детей, которых пока не прививают.

В конце списка Болгария, где привилось лишь немногим более четверти населения. Почти 75% уклонившихся - это даже больше, чем в России. При этом Болгария в лидерах ЕС по смертности. Здесь также регулярно происходят и протесты против ограничения гражданских прав. Случаются столкновения с полицией и даже были случаи нападения на прививочные пункты. Кстати, Болгария считается также неформальным лидером по количеству проданных фальшивых сертификатов о вакцинации. Они пользуются спросом, ведь в большинстве стран ЕС сегодня без сертификата не попасть на массовые мероприятия, а в отдельных странах - в музеи, кино, рестораны или даже транспорт дальнего следования.

Фото с сайта minzdrav.gov.ru
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Многие страны, как считают их власти, достигли потолка по количеству добровольно вакцинировавшихся. Например, в Чехии цифры так и не доползли до 60%. Здесь противники ограничений и прививок от ковида также проводят акции протеста, но спокойные чехи с полицией не дерутся и их никто не разгоняет. Власти, в свою очередь, с учетом того, что в стране снова (причем довольно быстро) растет заболеваемость коронавирусом, постепенно возвращаются к принудительным мерам. С одной стороны, сертификаты с QR-кодами теперь должны проверять на входе сотрудники ресторанов и кафе, с другой - государство перестало платить за тесты на ковид, кроме, конечно, тех, которые делаются по направлению от врача.

Если исходить из опыта Евросоюза в целом, "наказание рублем" (точнее, евро) считается достаточно эффективным методом, который стимулирует людей прививаться. Например, Франция болталась в конце списка западноевропейских стран по числу вакцинированных. Французов багетом не корми, дай попротестовать, и там ковиддиссиденты частично объединили усилия с так называемыми "желтыми жилетами".

Протестные акции против введения ковид-паспортов во Франции многочисленны, они регулярно заканчиваются столкновениями с полицией. Правда, надо понимать, что это совсем не похоже на российские митинги оппозиции, где сотрудники правоохранительных органов цепочками охватывают группки мирных митингующих с шариками и плакатами. Французская полиция часто имеет дело с настоящими уличными "боевиками" и переходит к активным действиям, когда протестующие не просто применяют против нее силу, но уже грозят нанести серьезный урон.

Именно во Франции случился, пожалуй, самый громкий скандал этой осени в ЕС, связанный с так называемыми ковиддиссидентами. Как пишет французская пресса, экс-депутат и конспиролог Реми Дайе готовил в стране государственный переворот. У него был штаб, сеть из недовольных полицейских, пожарных, сотрудников спецслужб и даже средства защиты от "облучения сетями 5G". С такой командой он готовился напасть на полицию, организовать теракт и под шумок захватить президентскую резиденцию в Париже - Елисейский дворец, а также телевидение. Заговор этот, впрочем, был раскрыт, организаторы задержаны.

Французские власти, преодолев сопротивление недовольных, сделали все тесты платными, а предъявление ковид-паспортов почти везде обязательным. И добились того, что многие умеренные скептики все же отправились на прививку. В итоге Франция сделала резкий рывок, и по количеству привитых оказались примерно на одном уровне с Италией, которая, надо сказать, подобные меры ввела еще летом.

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Итальянское правительство считает, что именно активные действия на прививочном направлении вместе с новой экономической политикой позволили сохранить здоровые кадры (а не сидящие на вечном карантине и больничном), сохранить динамику торговли и производства. В результате Италия внезапно выскочила на третье место в ЕС по скорости роста экономики.

Впрочем, накал страстей в Евросоюзе еще лучше, чем заговор во Франции, иллюстрирует история из Берлина, где сотрудница прокуратуры "сливала" своим единомышленникам из числа коронаскептиков планы правоохранительных органов. При этом в Германии это достаточно многочисленное и разнообразное движение. Ковиддиссиденты делятся на несколько сообществ, часть из которых, как утверждает пресса, близка к симпатизирующим России политикам из партии "Альтернатива для Германии". Другие вовсе связаны с неонацистскими движениями и чаще всего вступают в прямые столкновения с полицией. Еще есть и деполитизированные коронаскептики, которых называют "нестандартно мыслящие" (Querdenker).

Таким образом, можно констатировать: в Евросоюзе коронавирус остается, пожалуй, главной темой для дискуссий. Ковиддиссиденты где-то бьются с полицией, где-то готовят госперевороты, но чаще просто отказываются прививаться и считают, что власти незаконно ограничивают права невакцинированных. Это сложная общественная проблема, иногда принимающая форму чуть ли не гражданского конфликта. Однако успешнее всего на этом фоне (по крайней мере, экономически) развиваются те страны, которые и вакцинацию проводят в целом активнее.

При этом лучшим способом стимуляции, похоже, оказывается финансовое принуждение. Кстати, в отдельных состоятельных странах Евросоюза к кнуту добавляют пряник - за прививки начинают доплачивать или, как в Литве, компенсировать расходы на дорожающую электроэнергию тем, кто уже вакцинировался.

Иван Преображенский

13/11/21

Источник - РосБалт
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1637010300
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