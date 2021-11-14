Байсалов&Текебаев: vip-диалог по кыргызски. Ты - дурак, нет - ты...

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00:08 16.11.2021

Байсалов – засланный казачок Текебаева

15 ноября 2021 - Анвар Ажиев



Байсалов – засланный казачок Текебаева



На фоне бесцветной предвыборной кампании перепалка между вице-премьер-министром Эдилем Байсаловым и кандидатом в депутаты ЖК Омурбеком Текебаевым стала весьма ярким политическим событием, которое как по команде активно освещали все прозападные СМИ.



Все началось с того, что Эдиль Байсалов "обрушился с критикой" на главу социалистов. На своей странице в Facebook он опубликовал пост, в котором противопоставил президента и Текебаева.



"Во-первых, президент работает не так, как вы, через популизм, на публику. Во-вторых, он круглосуточно держит связь со всеми министрами, и если нужно, то звонит им в 3-4 утра, или отправляет задания через SMS-сообщения. Если возникают неотложные вопросы, то собирает министров в своем доме. Мы множество раз это видели. Да и сами министры не дадут соврать об этом. Он ежедневно проводит встречи с основными министрами, а не раз-два в неделю", - заявил Байсалов.



Также он напомнил Омурбеку Текебаеву, что тот довольно бездарно распоряжался властью, будучи депутатом ЖК.



"Все мы видим, к чему привели ваши советы нашу страну за последние 10 лет. После того как вы пришли к власти, вы сами доказали, что не способны управлять страной. Поэтому у вас нет никакого права учить или что-либо говорить другим людям. Хватит! Народ сам все видит и все знает. Нет никаких серьезных оснований для критики власти. Сейчас вся работа власти направлена на благо народа и государства. Даст Бог, Кыргызстан станет одной из самых процветающих стран и без ваших популистских советов", - такими словами завершил публикацию вице-премьер-министр.



Омурбек Текебаев не остался в долгу: видео главы "Ата Мекена" с ответными претензиями было опубликовано в социальных сетях уже на следующее утро.



В нем главный ата-мекеновец заявил, что не станет опускаться до уровня Байсалова, однако считает, что никто не вправе "закрывать рот человеку". Затем он возмутился тем, что заседания кабинета министров проходят не при личном присутствии президента, а также высказал недовольство по поводу других процедурных моментов, заявив, что их нарушение приведет к "коррупции, произволу и диктатуре".



"Заявление Эдиля Байсалова не просто слова, они очень символичны. Он, прикрывая Жапарова, опережая его, как ясновидящий, высказывает позицию президента. Высказывания Байсалова - то, что хочет сказать глава государства. Если мы позволим продолжать этот произвол, мы придем к насилию. Мы должны обезопасить страну от диктатуры. Сегодня стало понятно, что опасения есть. Эдиль Байсалов из-за своей молодости или неопытности показал, к чему идут власти. Вместе мы должны сохранить свободу", - обратился Текебаев.



Как же понимать эту словесную дуэль?



Байсалов опытный и достаточно профессиональный политик, который много лет работал с оппозиционными лидерами, и как никто другой знаком с их внутренней кухней. Сегодня он не пытается снизить напряженность политических дискуссий, а напротив даже повышает их градус. Причем, главный его посыл – защита действующей власти. Во всяком случае так это представляется.



Вместе с тем, можно со стопроцентной уверенностью говорить о том, что президент Садыр Жапаров в такой защите не нуждается. При необходимости он сам комментирует все самые острые моменты жизни государства, демонстрируя тем самым что он владеет информацией и держит ситуацию под контролем. Так что Жапарову совершенно не нужен адвокат Байсалов.



VB.KG уже писала о том, что функции Эдиля Байсалова не связаны с политикой. Он должен привлекать зарубежные фонды к реализации социальных программ в КР. Вместо этого, вице-премьер зачем-то увлекся спорами со своим бывшим наставником. Причем, на этом ринге Байсалов явно проиграет: его противник – политический тяжеловес, который очень долго готовился к нынешней борьбе. Для Текебаева нынешние выборы - его последний решающий политический бой. И нынешние попытки Байсалова его зацепить он эффективно использует себе во благо: Текебаев набирает очки за счет репутации президента.



Омурбеку Текебаеву противостояние с Байсаловым только на руку. Социалисты сегодня практически ничего не делают в рамках предвыборной гонки. И тем не менее их лидер возглавляет новостную повестку последних трех дней.



К слову, претензии, высказанные Текебаевым в адрес президента, связаны исключительно с процедурными процессами. Причем, очевидно, что такой опытный политик, как глава "Ата Мекена", прекрасно понимает, почему президент дистанционно руководит кабмином: на фоне продолжающейся пандемии глава государства ведет активные встречи с внешнеполитическими партнерами Кыргызстана, восстанавливает и строит связи с влиятельными международными игроками. Он просто обязан изолировать себя от контактов. Также как это делают другие международные лидеры, как например, Владимир Путин, который в свое время вносил изменения в свою работу, поскольку есть протокол, а есть реалии жизни.



Простительно, если демарши Байсалова связаны с тем, что после почетной английской "ссылки" он еще просто не овладел новыми реалиями политической жизни нашей страны. Со временем разберется, и четко поймет, что от него требуется в роли вице-премьера по социальному блоку. Ему необходимо осознать, что КР сейчас находится не в постреволюционном периоде: у нас все сформировано и сейчас мы готовимся к рядовым выборам, а не к революционным переменам.



С другой стороны, так получается, что по факту, вся нынешняя активность Эдиля Байсалова идет на пользу его бывшим соратникам. И если Байсалов, действительно, засланный казачок, то его обязательно скоро разоблачат. При таком раскладе, "ссылки" в Великобританию ему уже не дождаться.