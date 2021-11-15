 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сирийская шахматная доска аравийских игроков, - И.Субботин
00:23 16.11.2021

Эр-Рияд и Дамаск замечены в переговорах по линии спецслужб
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
15.11.2021

Глава службы общей разведки Саудовской Аравии Халид бин Али аль-Хумайдан провел очную беседу с шефом госбезопасности Сирии Хусамом Лукой в Египте. О встрече сообщили местные СМИ, в очередной раз указав на перспективы нормализации дипломатических отношений между государствами. Процесс восстановления связей с Дамаском стал общей тенденцией для ключевых игроков Персидского залива, отразив их обеспокоенность тем, куда может двинуться регион после того, как между США и Ираном, возможно, будет достигнут "ядерный" компромисс. Однако есть проблема: возвращение Сирии в арабскую семью может превратить ее в поле конкуренции.
Встреча руководителей спецслужб Саудовской Аравии и Сирии состоялась в Каире около недели назад, однако о ней стало известно только сейчас.

Данные о контактах глав разведывательных ведомств двух стран появляются не первый раз. В начале мая арабские СМИ сообщали, что Эр-Рияд специально направил в Дамаск высокопоставленную делегацию во главе с аль-Хумайданом для переговоров о перспективах дипломатической разрядки. Подавляющая часть стран арабского мира разорвала официальные отношения с Сирией на заре вооруженного конфликта в республике, выразив поддержку антиправительственным формированиям, раскритиковав официальный Дамаск за жесткое подавление оппозиции. Сирия была исключена из Лиги арабских государств (ЛАГ) и столкнулась с широкомасштабной изоляцией.

Переломным моментом в этом году стало и то, что на проходившую в Эр-Рияде встречу Всемирной туристской организации был приглашен министр туризма Сирии Мухаммед Рами Мартини. Особый интерес у политиков и аналитиков по Ближнему Востоку вызвали фотографии, на которых запечатлено, как шеф ведомства и его подчиненные проходят через ВИП-зону столичного аэропорта. На этом фоне панарабский канал "Аль-Джазира" даже сообщал о готовности саудовского правящего дома пересмотреть взгляд на легитимность президента Арабской Республики Башара Асада, указав на то, что в "оттепели" заинтересован лично саудовский наследный принц Мухаммед бин Сальман.

Позитивные прогнозы по поводу развития сирийско-саудовских контактов на этом фоне давала советница президента Арабской Республики Бусейна Шаабан. "Попытки улучшить отношения между Саудовской Аравией и Дамаском вскоре могут дать положительные результаты", – выразила она надежду.

Одними из пионеров нормализации отношений с Сирией были Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), вернувшие в 2018 году свое посольство в страну. Неделю назад в Дамаск совершил исторический визит министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бин Заид Аль Нахайян. Шеф дипведомства, который прибыл в столицу в сопровождении государственного министра Халифы Шахина аль-Марара и главы федерального управления ОАЭ по вопросам идентификации личности, гражданства, таможенной и портовой безопасности Али Мухаммеда аль-Шамиси, лично побеседовал с Асадом, подняв вопрос о дальнейшем развитии двусторонних отношений между странами.

Накануне министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммед Самер аль-Халиль встретился с государственным министром внешней торговли Эмиратов Тани бин Ахмадом Аль-Зейуди. Переговоры, которые прошли на выставке Expo Dubai, затронули тему расширения экономического сотрудничества "между двумя братскими странами", сообщило сирийское агентство SANA. По его данным, обсуждалось "установление путей экономической интеграции и развитие обмена в некоторых важных секторах двух стран".

Дамаск и Абу-Даби уже успели наладить минимальное экономическое взаимодействие. Минэкономики аравийского государства делилось данными, что в первой половине этого года объем его ненефтяной торговли с Сирией добрался до показателя в 272 млн долл.

Комментируя "НГ" тезис о сближении Сирии и Саудовской Аравии, профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Григорий Косач заметил, что это многоходовая комбинация, которая имеет отношение как к США, так и к Ирану. "В данном случае важна не Сирия, а отношение к Саудовской Аравии со стороны США, – обратил внимание эксперт. – Именно этот вопрос возникает в первую очередь. В какой мере США будут развивать отношения с Ираном и в какой мере будет решен вопрос об американском отношении к иранской ядерной программе?" Разрешение этих проблем, по словам собеседника "НГ", должно привести к более серьезным подвижкам в саудовской позиции по отношению к Ирану.

Сам Эр-Рияд, как известно, также вовлечен в прямые переговоры с Тегераном. Косач указал на высказывания саудовского министра иностранных дел Фейсала бин Фархана, который заявлял: несмотря на то что диалог с Исламской Республикой проходит в сердечной атмосфере, его результативность остается невысокой.

"Вопрос урегулирования с Ираном автоматически должен будет привести к вопросам о снятии вето на возвращение Сирии в ЛАГ и о восстановлении отношений, – заявил аналитик. – Тем более что некоторые страны Залива, которые были активными противниками сирийского режима, – в частности, ОАЭ – предпринимают серьезные шаги в этом направлении, и Саудовская Аравия не может не учитывать их обстоятельств".

Косач не исключил, что по мере возвращения Дамаска в арабскую семью некоторые противоречия между странами Персидского залива могут отразиться на сирийской арене. "Это вполне возможное развитие событий, – отметил эксперт. – Тем более что Эмираты действуют на опережение, и они уже достаточно сделали, чтобы развить отношения с Сирией. Саудовская Аравия в этом смысле отстает. Другой вопрос заключается в том, кого будут поддерживать оба эти государства. Я давно не слышу разговоров о том, что связано с так называемой Эр-Риядской платформой сирийской оппозиции. Этот вопрос ушел в сторону. Никаких переговоров и встреч. Сейчас он не актуален, но может встать во главу угла в будущем".

Действия Эмиратов, по словам собеседника "НГ", направлены на развитие отношений главным образом с самим режимом, в то время как Саудовская Аравия, вероятно, здесь будет делать выбор и в пользу Асада, и в пользу сирийской оппозиции. "Так что эти разногласия вполне могут стать реальностью на определенном этапе", – подытожил Косач.

Источник - ng.ru
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